Rolo Roa: “La hoja de ruta es la cuestión social, desde la creación de Programas para mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos y abuelas hasta el fortalecimiento del empleo joven”

El delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y candidato a diputado provincial por el Frente Renovador, Rolo Roa, contó su trabajo de enlace entre ambos gobiernos, sus ideas para plasmar en la Legislatura en el caso de acceder a una banca y su contribución a La Renovación.

Rolando “Rolo” Roa, delegado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es uno de los nombres que integrarán la lista de candidatos a diputados provinciales del Frente Renovador en los comicios del 6 de junio. El encargado de articular las políticas del ministerio nacional con las necesidades provinciales ha destacado en reiteradas ocasiones que fue clave para su nombramiento el pedido del gobernador Oscar Herrera Ahuad al presidente Alberto Fernández (también tuvo el visto bueno del ministro Daniel Arroyo).

Roa, de 46 años, es ex subsecretario de la Juventud y ex coordinador regional de Anses en el Nea, entre otras experiencias en la función pública. Hombre de extensa militancia barrial, conocedor del territorio misionero, de allí su preocupación por llegar a cada rincón de la provincia con los aportes del ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Desde el inicio de su gestión, la idea del funcionario fue recuperar muchos Programas e iniciativas nacionales que habían desaparecido durante la anterior administración nacional (las pensiones no contributivas, por ejemplo), además de lograr un reparto equitativo entre los 77 municipios misioneros. Este es un objetivo central de su gestión, descentralizar la asistencia, los Programas y la transformación en puestos de trabajo, ya que su predecesor enfocó su gestión principalmente en Posadas.

A pesar de su adscripción nacional al Frente de Todos, el delegado del ministerio de Desarrollo Social de la Nación ha señalado su pertenencia al espacio renovador: “Soy parte del equipo encabezado por el gobernador, Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, Carlos Eduardo Rovira y el diputado nacional, Ricardo Wellbach”.

En la charla, Roa explica los pormenores de la relación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y Misiones, así como sus intereses en caso de acceder a una banca en la Cámara de Representantes y su eventual aporte al Bloque Renovador.

¿Qué evaluación hace de la relación entre el ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el gobierno provincial?

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hemos venido trabajando con políticas inclusivas, con el objetivo de brindar herramientas que puedan otorgar una solución y respuesta concreta a nuestros misioneros y misioneras, apostando fuerte al empleo joven, acompañando proyectos tanto individuales como colectivos.

Tenemos una provincia joven, y por esta razón trabajamos de manera ardua en la implementación de programas como el POTENCIAR JOVEN, Banco de Herramientas, asistencia a Merenderos y Comedores.

Todas estas políticas que provienen de Nación no hubieran sido posibles sin el acompañamiento de nuestro Gobernador, Oscar Herrera Ahuad, que día a día lucha incansablemente desde el Ejecutivo provincial por mejorar la calidad de vida de nuestros misioneros y misioneras, y en ese mismo camino nos encuentra a nosotros trabajando como articuladores, gestionando y brindando los recursos para nuestra querida sociedad.

¿Qué problemáticas le interesaría abordar para transformarlas en proyectos y eventualmente en leyes si logra acceder a una banca en el Parlamento provincial?

Desde que me inicié en la vida política, por entender al dolor ajeno como un dolor propio, siempre me tocó estar de frente con las cuestiones o problemáticas sociales, desde la juventud, la niñez, la cuestión de Género y la de los adultos mayores.

Con mi equipo de trabajo venimos construyendo hace tiempo en ese sentido, y nuestro proyecto es seguir esa misma línea, la hoja de ruta es entonces, la cuestión social. Desde la creación de programas para mejorar la calidad de vida de nuestros abuelos y abuelas hasta el fortalecimiento del empleo joven. Con proyectos y beneficios que promuevan y solidifiquen el primer empleo.

Ayudar también a los jóvenes profesionales, para evitar que se vayan a otras provincias o a otros países a desarrollarse. Creo firmemente en que si fortalecemos lo que el Frente Renovador viene haciendo en la provincia con distintas políticas sociales podremos hacer que no solo nuestros jóvenes se queden aquí, sino que confíen en su provincia. Misiones tiene un potencial enorme, y eso lo ha sabido ver el Conductor de nuestro espacio, el Ingeniero Rovira, por ello las respuestas concretas que se le han dado a miles de jóvenes misioneros, para capacitarlos en oficios, la de apostar firmemente en Ingeniería y Robótica, brindarles herramientas concretas para que se proyecten en su tierra, es fundamental. Y en esa misma línea hemos de trabajar desde la Legislatura provincial.

¿Qué le aportaría al Bloque Renovador de la Legislatura misionera?

En primer lugar, compromiso, tanto con los misioneros y misioneras como con el espacio político que conduce el Ingeniero Carlos Rovira. Luego humildad, porque tengo muy en claro de dónde vengo, y conozco la realidad de nuestra provincia. Me gusta estar al lado del que más lo necesita y ayudar y acompañarlo, como lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y en último lugar, pero no menos importante, empatía social.

Algo que a veces cuesta encontrar en nuestra sociedad, cuando ya vemos que no nos ponemos en el lugar del otro. Y el hecho de ver al dolor ajeno como un dolor propio ha marcado mi vida, no solo política sino también personal. Por entender que donde existe una necesidad, debe allí haber una respuesta urgente, y ponerse en el lugar del otro, es más que importante.

