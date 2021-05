Por encima de la grieta

(*) Por Nicolás Marchiori

La visión superadora del proyecto misionerista que viene marcando una profunda diferencia con los demás espacios políticos de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo.

A lo largo de los años, muchos han sido los especialistas, principalmente del campo de las ciencias sociales, que han ensayado una definición de “grieta” en términos políticos y sociológicos. Cuanto hablamos de “grieta”, nos referimos a un fenómeno social, cultural, íntimamente relacionado con la política que se caracteriza por provocar una división binaria y maniquea en la estructura de nuestra sociedad en la cual se destacan tres elementos: la irracionalidad, la intolerancia y el fanatismo. El antecedente más lejano en la historia de nuestro país se encuentra en la división entre unitarios y federales que se produjo en los inicios como Nación independiente y que incluso desencadenó guerras civiles por más de 50 años.

El doctor en Comunicación Luciano H. Elizalde, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral, explica que “es posible plantear la explicación de la ‘grieta’ con dos mecanismos diferentes, que actúan desde dos posiciones distintas de la realidad social. Por un lado, un modelo de vida, mítico o ideal, casi inalcanzable, pero que es verosímil. Este mecanismo es de tipo cultural o cognitivo cultural y se forma lenta y paulatinamente; se reformula y reproduce sobre la base de experiencias históricas, previas, cercanas y lejanas. Por otro, la ‘grieta’ es el resultado de la acción constante de gobiernos, referentes ideológicos, grupos de seguidores, fanáticos y militantes, que quieren o necesitan producir una ruptura, una escisión en la ciudadanía que debe elegir algo”.

La consecuencia de la grieta es que no permite la comprensión entre las personas, ni escuchar al otro, ni mejorar la empatía que necesita el diálogo. Elizalde sostiene que la clase dirigente es el grupo responsable de trabajar para cerrar o para aumentar las diferencias, tanto epidérmicas como profundas, que experimenta una sociedad. Quienes componen esta clase deberían tener una mirada por encima de lo cotidiano y de lo necesariamente inmediato”.

* * *

“La Patria nos necesita a todos y debemos ser consecuentes con el desafío histórico que nos compromete. Los misioneros y el país ya elegimos, ahora debemos volver a trabajar intensamente y en paz”, pronunciaba el conductor del Frente Renovador de la Concordia, Ing. Carlos Rovira luego de las elecciones generales de octubre de 2019, y llamaba a superar la grieta que tanto daño hace al país a través de una concordancia social entre los ciudadanos.

Producto de una reingeniería política, en el año 2019 se dio paso a la Renovación 5.0 Neo, un proceso político disruptivo, rápido y profundo. Al respecto, Rovira ha manifestado que “estos cambios se realizan para buscar más efectividad, más eficiencia, para interpretar una etapa de cambios que necesariamente vienen de la mano de cambios de paradigmas, y por ahí hay cuestiones que no se entienden al comienzo. El cambio tiene que ver con la perspectiva: reemplazar un proceso que ha quedado antiguo, o ha quedado desplazado, por factores como el factor tecnológico”, destacando que la Renovación no se subordina a decisiones de partidos políticos nacionales, pero sí atada al interés y a la elección del pueblo misionero, único dueño del verdadero poder.

Primero Misiones: la síntesis de un ideal que busca defender los intereses de los misioneros

“Que tan valioso y útil es elegir nuestros representantes diferenciado de lo nacional, y donde el elector misionero pueda elegir lo que más le importa en otra fecha, tranquilo, a lo nuestro, como debe ser. Y no colgado por ahí del pincel nacional, que bueno, los grandes partidos y todos juntitos tienen ventaja, acá nunca buscamos la ventaja”, expresaba el conductor de la Renovación en un encuentro de la dirigencia del Partido llevado a cabo en el mes de marzo de este año, agregando: “Para mí es una obsesión no traicionar el destino, que no es otro que el seguir la orientación que van dando los diferentes pueblos de la provincia”.

Sin estridencias ni grandes promesas, pero si asumiendo con mucha humildad y responsabilidad el compromiso de estar al lado de los que lo necesitan, el Frente Renovador llevó hasta acá una campaña electoral que es consecuente con los nuevos desafíos que ha planteado su conductor.

¿En qué te puedo ayudar? se ha transformado en una frase movilizadora de toda la dirigencia renovadora en estos tiempos, y cumpliendo con el pedido del Gobernador Herrera Ahuad con respecto a su concepción de “gobierno líquido”, no importa el cargo ni el lugar que ocupan los funcionarios y candidatos, deben estar siempre dispuestos a resolver los problemas con los que se encuentran cotidianamente en sus recorridas por el territorio provincial.

La oposición, lejos de la gente

Es cada vez más acentuado el contraste entre el gobierno provincial y las fuerzas opositoras a nivel local. Atados a los intereses de los partidos nacionales, y alejados de los verdaderos problemas e intereses del pueblo misionero, tanto la versión local del Frente de Todos con su Frente Encuentro Popular Agrario y Social para la Victoria como Juntos por el Cambio, demuestran cada día que sus preocupaciones giran en torno a la concentración de poder y no en torno a las necesidades de los misioneros.

En las últimas semanas, las mediciones de opinión pública han generado preocupación y desesperación en los comandos de campaña de ambos espacios políticos. Demostrando que en el fondo son lo mismo y que solo les interesa la puja por el poder, recurrieron a la justicia en un intento desesperado por conseguir la postergación de las elecciones del próximo 6 de junio. Pedido que no tuvo éxito en sede judicial, entre otras cosas, por no existir razones sanitarias para tomar tal decisión.

En una muestra de total desprecio por la institucionalidad y los valores democráticos, en los últimos días se han visto una serie de operaciones a través de campañas de desinformación que han minado de fake news, principalmente las redes sociales. Hasta se ha puesto en duda el plan de vacunación llevado adelante por el Gobierno provincial, un trabajo que ha sido destacado a nivel nacional y que a nivel local se puede comprobar su éxito al hablar con cualquier persona que haya recibido la inoculación de la vacuna.

El Gobierno de la provincia no se detiene y sigue adelante con la aplicación de la estrategia binaria proyectada a inicios de la pandemia, un plan que hasta la fecha ha arrojado datos contundentes: Misiones es la única provincia del país con semáforo sanitario verde; la primera provincia en recuperar su nivel de actividad económica a índices pre-pandemia, y uno de los Estados Provinciales que más ha robustecido su sistema de salud con una fuerte inversión en equipamiento hospitalario.

El 6 de junio, el Frente Renovador de la Concordia pone a consideración de la decisión del soberano a representantes que van a defender el interés del Pueblo de Misiones, y no, claro está, la verticalidad y el mandato partidario, digitado desde el país central, que hasta acá ha demostrado ser contrario a los intereses y a la voluntad de los misioneros.

(*) NICOLAS MARCHIORI – Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis. Posgrado de Especialización en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer.-

