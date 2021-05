Rosarino criado en Misiones:“El ascenso es una sensación que no había sentido nunca”, expresó Juani Marcos quien ascendió con el Barcelona

El base rosarino-criado en Eldorado- fue de menos a más en la filial del Barcelona y realizó un balance de una campaña que terminó con la llegada a la LEB Oro. Una actuación y un ascenso que coronaron una temporada excelente para Juani Marcos.

Los 16 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias en 24 minutos que sumó el base fueron determinantes para que el Barcelona B ganara también el segundo partido y asegurara así uno de los dos ascensos restantes para la LEB Oro.

El ex jugador de El Coatí de Eldorado, Misiones y de Peñarol de Mar del Plata en nuestra Liga Nacional, pieza valiosa de nuestra clase 2000, ratificó su gran ascenso en el juego y en la consideración general. “Fue una sensación increíble que no había sentido nunca. Fue emocionante despedir la temporada de esta manera. Minutos después me pasó de no poder creer el ascenso. No lo asimilaba, somos un equipo joven que en ningún momento se planteó algo así en primera instancia…”, le contó a Prensa CAB.

Juani Marcos con reconocimiento en Eldorado

El Barcelona arrasó en la fase regular de la región Este, finalizando en la primera posición con registro de 21 victorias y 5 derrotas, lo que le permitió jugar por el primer ascenso. Pese a un gran trabajo del armador argentino, su equipo cayó 2-0 en la serie ante el Juaristi ISB. Sin embargo, al Barça le quedó una chance más ante el Gran Canaria, otro equipo filial, y no la desaprovechó. La temporada de Juani fue de menor a mayor, con un rotundo crecimiento en el último tramo y en los momentos importantes.

“En lo individual no siento que haya comenzado con una buena primera parte de temporada. Pero en la segunda me fui sintiendo mucho mejor y con más confianza. En cuanto al equipo, es un balance muy positivo, algo muy bueno para un equipo filial. En cuanto a mí me ha gustado la manera en la que acabé la temporada, estoy conforme con lo que aporté y aprendí, así que fue un gran año para aprender y sumar experiencias”, analizó quien promedió 8.2 puntos y 23 minutos en 32 juegos de esta temporada, saliendo como titular en 28. En la final anterior por el ascenso brilló anotando 12 puntos en el primer encuentro y 19 en el segundo. Algo similar sucedió en la definición de la Copa LEB, el 30 de enero, ante el mismo rival: 19 puntos en 30 minutos y ajustada derrota.

Juani parece crecer en los momentos más decisivos y se preparó para eso. “Yo creo que en la parte mental y la física, son en las dos que más trabajé desde que llegue acá. Además de saber manejar los ritmos de juego, me voy sintiendo más cómodo en ese aspecto. En los trabajos individuales, estoy buscando controlar mejor los tiempos, saber cuándo pasar y manejar bien la toma de decisiones. Lo bueno es que lo entreno en lo individual y en lo colectivo”, explicó.

Esta es su segunda temporada en LEB Plata con la filial del Barcelona, un elenco compuesto en su gran mayoría, por los baluartes jóvenes que aspiran meterse al primer equipo, pero que al mismo tiempo compiten en una liga profesional ante jugadores mayores. “Es duro, creo que más que nada por la experiencia de ciertos rivales, pero también estamos acá para eso, ganar madurez e ir conociendo lo que es el profesionalismo”, evaluó. Con sus tempranos 20 años, pero con seis de experiencia en torneos profesionales, Juani es uno de los más experimentados del plantel y debe asumir un rol de liderazgo. “Me gusta tomar más responsabilidades, es donde mejor me siento, así que muy tranquilo con eso y lo disfruto más que sufrirlo”, aceptó.

Si bien Juani es oriundo de Rosario, se formó basquetbolísticamente en El Coatí de Eldorado, en Misiones, bajó la mirada de Mariano, su padre y entrenador. Tras un inolvidable Argentino de Clubes U15 en 2015, en donde obtuvo un histórico tercer puesto, dio el salto a Peñarol de Mar del Plata. El debut profesional llegó un 16 de enero de 2016 ante Argentino de Junín, con apenas 15 años.

Tras cuatro temporadas en Peñarol y un excelente desempeño en el Mundial U19 de Grecia, Juani dio el salto a Europa para disputar la temporada 2019-20. “Lo que busqué al venir acá fue entrenar en alto nivel para poder seguir mejorando, y la verdad que lo encontré. Son entrenamientos de mucho nivel, en cuanto a lo físico, táctico y técnico”, comentó. Se asentó nada menos que en la estructura del Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo. “Es algo top, lo que me sorprendió en un principio fueron los entrenamientos. Tener siete aros de básquet alrededor tuyo y muchos entrenadores, todos trabajando con distintos jugadores es algo que en Argentina no lo viví y noté la gran diferencia en eso”, analizó.

El futuro cercano lo tiene en busca del ascenso a LEB Oro, que coronaría un gran año para él y para el club. Pero sin descuidar el receso y los próximos objetivos en su carrera. “Primero que nada el plan es volver a Argentina y visitar a la familia y amigos. Y en cuanto a lo deportivo, hay que solucionar un par de cosas con la ciudadanía y ver que sale desde ahí”, cerró. Que sea con suerte, Juani.

AR-CP+EP