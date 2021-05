González Automóviles: evitá improvisaciones y poné tu vehículo en las mejores manos con el servicio postventa de Chevrolet 

Desde González Automóviles advierten los peligros de no acudir a los talleres oficiales, debido a que solo en estos espacios se pueden obtener los repuestos originales y la asesoría acorde al modelo de su vehículo. Además, para beneficio de sus clientes, lanzarán precios de oferta para los repuestos, incluso si los vehículos ya superaron la garantía.

Con personal altamente capacitado en la Universidad de Chevrolet, González automóviles, concesionario oficial de Chevrolet en Misiones presentó las diversas alternativas y beneficios que traen para sus clientes en lo que respecta al servicio postventa.

En ese sentido, según José Luis Cubas, gerente de postventa de González Automóviles, brindar un servicio postventa de calidad es imprescindible ´para la vida útil de los vehículos, por ello recomendó a los propietarios mucha diligencia por los peligros que puede traer una mala intervención en un auto.

«La postventa es aquel sector de la empresa que tiene como responsabilidad el mantenimiento y la recepción de las unidades 0km y del servicio de mantenimiento de las unidades una vez que están en manos de los clientes finales«, precisó.

Resaltó que el servicio oficial de un concesionario conoce a detalle los productos por lo que sabrá cómo proceder ante cada caso.

Además Cubas señaló que cuentan con un soporte técnico donde se hacen las distintas consultas para casos que no se puedan resolver. «El concesionario es el adecuado para resolver todo este tipo de problemas y evitar improvisaciones que puedan darse en talleres no oficiales», dijo.

En ese sentido, recordó que los concesionarios son aquellos que conocen todo el proceso de fabricación de las unidades, así como sus particularidades, hecho que sumado a la experiencia de sus técnicos, dan la garantía de un servicio de calidad.

«Somos quienes más conocen el producto. Nuestros técnicos tienen alrededor de 20 años en nuestra empresa, con todos los cursos de capacitación, tienen capacitaciones permanentes y obligatorias y disponen de los manuales de servicio, de repuestos, entre otros», explicó.

Para ampliar la gama de servicios para sus clientes, incorporaron el «servicio de chapa y pintura con una cabina de pintura presurizada y calefaccionada para obtener el mejor nivel de pintura, un banco de estiramiento para grandes choques y con personal altamente capacitado».

Por si fuera poco, para garantizar que su vehículo estará en buenas manos, la terminal central de Chevrolet tiene un alto nivel de exigencias con los concesionarios, los que son evaluados trimestralmente. Para ello se verifica los procesos y se evalúan las instalaciones del concesionario, el personal y la indumentaria, el nivel del cumplimiento con relación a los cursos de la universidad Chevrolet y el resultado de las mediciones de satisfacción del cliente.

«Cada cliente que concurre al concesionario es consultado con General Motors de acuerdo al nivel de satisfacción que tiene con su experiencia. Eso nos da a nosotros una medición mensual que a lo largo del año se plasma y somos por segundo año consecutivo concesionario A en toda la red».

Precisó que los concesionarios A son solo 10 de los 54 a nivel país y González Automóviles tiene ese orgullo de ser uno de los mejores.

Desde González Automóviles advierten los peligros de improvisar los servicios

Recordó que al trabajar con repuestos oficiales de la cadena de General Motors, estos son garantizados y cumplen todos los controles de calidad.

«Caer en repuestos alternativos puede traer cierto nivel de inconveniencia. Los repuestos que provee Gonzáles Automóviles están garantizados por General Motors y ante un eventual desperfecto de alguno de ellos tienen garantía automática en el reemplazo de estos elementos».

Señaló que esta situación no se ve en aquellos establecimiento no oficiales, en lo cuales «puede no gozar una garantía a futuro».

Llevá tu vehículo a un concesionario de Chevrolet y recibí los mejores precios en repuestos originales

Aunque existe el mito de que el servicio en los concesionarios oficiales es extremadamente más caro que en el de un taller de barrio, Cubas sostuvo que no es completamente cierto.

Con el objetivo de que sus clientes reciban el mejor servicio para su vehículo, aunque este no sea 0km, González Automóviles presentó una alternativa para que puedan acceder a repuestos originales a un menor precio»

Cuando se hace un análisis integral de lo que el concesionario ofrece respecto a otros talleres, el beneficio está en el servicio que González Automóviles ofrece. «El nivel de la reparación, la tecnología con la que se trabaja, los repuesto con los que se trabajan hacen la diferencia. A veces es preferible pagar un poquito más pero obtener un beneficio en cuanto a gestión».

Para mantener felices a sus clientes, General Motor ofrecerá repuestos originales con menor precio a vehículos fuera de garantía. «Esa es una posibilidad que está evaluando el concesionario para tratar de beneficiar a sus clientes y que estos continúen haciendo su servicio postventa fuera de la garantía».

Para solicitar un turno, hay una amplia gama de opciones, para facilitar la accesibilidad de los clientes:

Por teléfono al número 4481320 interno 134 – 117 – 119 o 155

Por Whatsapp al 0376-154692375

A través de la página chevroletgonzalez.com.ar/servicio-de-mantenimient

De lunes a viernes de 08:00 a 17:30 horas.

SPM-EP