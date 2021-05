“El Ángel de la Muerte hizo tratamientos médicos en el Cerro Pelón”: un hombre asegura que el nazi Josef Mengele vivió en Posadas

Creer o reventar. En la década del 1950, cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, cientos de nazis se exiliaron desde Europa y muchos de ellos llegaron al territorio argentino y a Paraguay. En los últimos días, un misionero asegura que el “Ángel de la muerte” vivió en la capital provincial y que incluso llevó a cabo una intervención médica a una mujer que vivía en el barrio Cerro Pelón.

De acuerdo a la historia, Josef Mengele fue el verdugo de Auschwitz, el más grande de todos los campos de concentración y exterminio que los alemanes instalaron, varios en Polonia, antes y durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando vio derrumbarse al Tercer Reich, huyó, se hizo un experto en falsear su identidad y en buscar protección, recaló en Argentina, como hicieron muchos de sus camaradas nazis. En ese contexto, un posadeño -que prefiere preservar su identidad- asegura que el “Ángel de la muerte” vivió en Posadas y que frecuentaba a Hohenau, una ciudad paraguaya a 50 kilómetros de la capital misionera.

Mapa: la Mossad tenía estudiado los pasos de Mengele en Paraguay.

Según relata el hombre, Mengele vivió en el centro Posadas y tenía una “amiga” en el barrio Cerro Pelón con quien realizó una intervención médica para que ella pueda tener cabello. Algo que, según el entrevistado, Josef en 21 días logró que la mujer pueda tener pelo.

“En aquel tiempo pasar a Paraguay era muy fácil, él iba y venía desde Hohenau. Josef tenía mucha seguridad, entrar al Cerro Pelón en esa época era muy difícil porque lo custodiaban. Sin embargo, él vivía en una calle del centro de Posadas”, reveló el entrevistado que prefiere no revelar su identidad para no tener problemas.

“Mengele le dijo a mi amiga que ella iba tener cabello y cumplió. Hasta que ella falleció tuvo cabello. Ella todo lo que me contaba nunca lo dijo en español, me tenía afinidad porque yo hablaba alemán y charlabamos así”, recuerda.

Además de visitar Posadas, según el relato del entrevistado, Mengele habría visitado Leandro N. Alem, Colonia Lanusse, Eldorado, entre otros puntos de Misiones. “Tenía mucha custodia, Perón ordenó que tenga seguridad siempre”, añadió.

Asimismo, relata que en Misiones hay muchos funcionarios que saben de esta historia pero que no hablan o no cuentan porque hay cierta afinidad con los alemanes. “Lo adoraban, no solo como médico. Él era muy respetuoso, capaz que la gente que se rodeaba con él jamás supo su historia”, dijo.

“En total le colocó 21 ampollas en la cabeza, había una cadena de laboratorio que siempre le giraba dinero para realizar sus intervenciones. Tenía su valija y allí tenía todo sus elementos. Solamente atendía a los alemanes”, reveló.

Por otro lado, sostiene que en el barrio Cerro Pelón hay una construcción “fuera de contexto” que se construyó en el gobierno de Juan Domingo Perón. La edificación contaba con una dimensión aproximada de cinco metros de alto cuatro de ancho y 20 de largo y era utilizada -según presume el entrevistado- para enfriar uranio.

