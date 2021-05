Misiones te sonríe con el único hospital odontológico móvil de la Argentina: el moderno camión va a recorrer la provincia llevando el servicio de salud bucal a los misioneros.

Nuevo hito en la salud misionera: comenzó a funcionar el camión que ofrece prestaciones odontológicas gratuitas. Único en Argentina, el móvil fue construido con tecnología de punta para fabricar prótesis completas a personas desdentadas. Su servicio forma parte del Hospital Odontológico creado por ley en el 2020.

“Visualmente de afuera es un camión. Adentro lo considero una pieza tecnológica para la prestación odontológica especializada en distintos tipos de tratamientos. Inicialmente va a realizar prótesis completas para desdentados inferiores y superiores de una manera tecnológica, rápida, eficiente y de una calidad superlativa”, explicó el odontólogo Gerardo Von Steiger, coordinador del Programa Misiones Te sonríe.

Por obra del destino, Gaspar Kehner pasó a la historia como el paciente cero del Hospital Odontológico. Iba caminando por Oberá cuando vio el camión, se acercó y terminó recibiendo el servicio que le cambió la sonrisa: “La dentadura que me había hecho con Pami no me duró ni un año y ya la tuve que pegar con la gotita. Necesitaba una prótesis nueva porque la mía estaba quebrada. Pregunté si iba a tener algún costo y me dijeron que no, esto es muy importante para los misioneros. Es impresionante el trabajo que hicieron”.

En una prestación convencional para este tipo de trabajos el paciente tiene que asistir al menos cuatro veces al consultorio. Con este protocolo creado se puede realizar en dos sesiones: la primera para la recopilación de información que se digitaliza y en la segunda consulta el paciente se lleva sus dientes y recupera la sonrisa.

“Es tecnología de punta, de primer nivel mundial, nos ubica en una posición favorable porque ampliamos procesos que puedan ser utilizados en otras partes del mundo. Y lo más importante es que esto fue creado, diseñado y hecho por misioneros”, enfatizó con orgullo Von Steiger quien es oriundo de Oberá.

“Este móvil tiene un objetivo principal que son los pacientes desdentados totales”, puntualizó el Vicegobernador Carlos Arce, quien también es médico y anticipó que el objetivo es que llegue a las principales localidades de Misiones. Detalló que solo hay un móvil de este tipo en Argentina y probablemente solo dos en todo el mundo.

Todo sobre la ley

La ley que creó el Hospital Escuela de Odontología fue sancionada en septiembre del año pasado. Su actividad se encuadra en el ámbito del Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga”. Sus principales objetivos son brindar acceso igualitario y oportuno a servicios odontológicos de alta calidad y diferente complejidad; prestar atención personalizada, integral e interdisciplinaria para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades que afectan a la cavidad bucal y los órganos que la integran y limitan en su función.

En la misma ley se creó una unidad odontológica móvil para fortalecer los servicios existentes y favorecer su accesibilidad que hoy lleva adelante el Programa Misiones Te Sonríe. También se crea un observatorio de salud bucal para el seguimiento y análisis de datos sobre la prevalencia de las patologías relacionadas; y un programa provincial de salud bucal, destinado a que la promoción, prevención y recuperación de la salud bucal tengan un carácter integral, entre otros fines.

La creación del nuevo Hospital Escuela de Odontología “permite avanzar en la construcción social del derecho a la salud bucal en particular, pero también a la salud general y a la promoción de una mejor calidad de vida, favoreciendo el trabajo interdisciplinar y la cooperación, compartiendo esfuerzos, estrategias y recursos para el cuidado, la promoción, la educación y la atención en salud”, argumentó en la sesión legislativa el diputado Martín Cesino, autor del proyecto que fue unificado con otro orientado al mismo fin, presentado oportunamente por el ex legislador Oscar Alarcón.

AV-CP+EP