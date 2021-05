Coronavirus en Paraguay: falta de oxígeno, cansancio médico y casos graves en jóvenes, síntomas críticos del colapso sanitario

La directora de Servicios y Redes de Salud del Ministerio de Salud, Leticia Pintos, mencionó que las empresas encargadas de proveer oxígeno medicinal a los hospitales del país ya no pueden cumplir con la demanda.

«Esa es la realidad, no pueden abastecer. No son solo algunos los departamentos sin oxígeno, tenemos este problema en la mayoría de los hospitales del país, porque no hay más oxígeno, esa es la realidad», reconoció.

Dijo que, a pesar de que se trae oxígeno de otros países, no hay capacidad de provisión debido a la gran cantidad de pacientes. «Tenemos una lucha diaria en los hospitales, tanto los pacientes para sobrevivir como los que están proveyendo los insumos para que no falten en ningún lado», indicó.

Comentó que muchas empresas y ambulancias se encuentran realizando trayectos de 200 kilómetros para recargar los balones. Además del problema en provisión, se refirió a otros que tienen que ver con la logística para el envío.

«No estamos bien. Ya son dos las empresas que dijeron ‘hasta aquí podemos, no podemos crecer’, que son Gas Metal y La Oxigena», precisó. Explicó que un tanque con 1.000 litros de oxígeno, anteriormente, duraba 24 horas y ahora pasó a durar seis horas, lo que obliga a las empresas a hacer más viajes para recargar esos tanques.

Reconoció que la única estrategia, además de esperar la reactivación de la planta siderúrgica de Aceros del Paraguay Sociedad Anónima (Acepar SA), es la colaboración entre empresas e “ir apagando incendios”.

«Esta es una enfermedad que requiere mucho oxígeno. No es lo mismo tener una crisis de otra enfermedad, que con 2 litros de oxígeno ya estás bien. Acá están con 15 litros de oxígeno por minuto, o más tal vez, si te conectan a una máquina de alto flujo puede ir hasta 60 litros de oxígeno por minuto. Se gasta muchísimo», afirmó.

Calidad de atención disminuye por cansancio de profesionales

Pintos se refirió a la capacidad sanitaria en cuanto a la atención y dijo que, si bien faltan más camas, el problema pasa por la falta de especialistas. Actualmente, el sistema sanitario cuenta con 715 camas y 95 salas de reanimación.

«Tenemos equipamientos para crecer y darles, por así decirlo, una muerte digna a las personas. No es lo mismo morirte en el pasillo por falta de oxígeno que morirse sedado y sin esa ansiedad alrededor», manifestó.

Sin embargo, la capacidad se ve limitada. «Estamos en proyección de crecer más, hasta 30 camas más y hasta ahí vamos a poder crecer, de ahí ya no vamos a poder crecer más porque ya no tenemos la capacidad médica, no tenemos más especialistas en el país», lamentó.