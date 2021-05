Córdoba: una enfermera rindió su último parcial y se recibió de licenciada mientras trabajaba

La situación fue capturada por compañeras de trabajo de la joven enfermera nacida en Jujuy y difundida en redes sociales: en sus breves momentos de descanso, rindió el examen final.

En cada rincón de la Argentina, la segunda ola de coronavirus no da respiro a nadie, mucho menos al personal de salud que cotidianamente le hace frente con las mejores armas: su sabiduría, su capacidad de trabajo y su valor desinteresado.

La enfermera Rosalía Vergara es fiel ejemplo de todo ello. A pesar del paro de colectivos que afecta al interior del país, concurrió caminando al Centro Cultural Córdoba para realizar hisopados y entre un análisis y otro, en los breves momentos de «descanso», se hizo tiempo para continuar sus clases virtuales.

La joven jujeña de 23 años sabía que no podía abandonar su puesto de combate y le hizo frente a la pandemia, pero también tuvo que rendir el parcial de “Cuidados Críticos” para convertirse en licenciada. Y lo hizo.

“Entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente”, contó a la televisión cordobesa la flamante licenciada en Enfermería

«Ella tenía que rendir y no quería dejar a sus compas solos, y así rindió con la gran noticia que aprobó», publicó en Instagram una de sus compañeras que la fotografía rindiendo. «Además de trabajar arduamente, elige seguir capacitándose para ser licenciada aunque tenga que rendir el examen así», publicó otra.

Un ejemplo de ser humano, un ejemplo de la calidad del personal médico profesional con que cuenta la Argentina para enfrentar la peor situación sanitaria que ha enfrentado el país en el último siglo.

Fuente: Minuto Uno

