Las clases continuarán con normalidad en Misiones, así lo afirmó el ministro de Educación, Miguel Sedoff, siempre respetando todos los protocolos vigentes para evitar contagios. El 45% de las escuelas tienen presencialidad completa, el resto es alternada, aseguró el funcionario.

Esta mañana mientras se presentaba el sitio Estudiantes Misioneros, el ministro de educación hizo referencia a la presencialidad en las escuelas misioneras, aseguró que “el funcionamiento es muy bueno. Desde el 9 de marzo, no hemos tenido escuelas cerradas y en muchas escuelas están con la presencialidad completa. En algunos casos, cuando los grados son numerosos se dividen en burbujas”.

Además, dijo que actualmente “un 45% por ciento de las escuelas está funcionando a pleno y el otro 55% con presencialidad alternada, es un buen número”.

Con respecto a los pasos a seguir, destacó que “mientras siga el escenario epidemiológico seguro y estable como hasta ahora, vamos a seguir apostando a la presencialidad”.

Mientras que, “las localidades que están en alerta, no se harán cambios con la presencialidad, porque está probado, según nuestra experiencia que la escuela no ha sido ningún lugar de contagio, al contrario, ha sido un lugar de detección y he prevención, un lugar donde las familias han encontrado el camino para tratar de preservar su salud. La prueba es que ninguna escuela ha tenido casos de contagio intra escolar”.

También hizo referencia a la cantidad de contagios desde el inicio de las clases, “números han sido muy chicos, creo que estamos en los 400 contagios en los estudiantes y cerca de 600 docentes sobre 35mil. Es muy poco”.

El ministro aclaró que “todos han sido contagios sociales”, agregó que, “eso nos dice que la escuela no debe cerrarse como primera medida. Mientras que en los lugares donde hay una situación epidemiológica más complicada hay que trabajar más fuerte en los protocolos”.

En referencia a como se trabaja en las escuelas donde se detecta un caso, aseguró que, “si detecta un caso solo se aísla la burbuja, los que hayan tenido contacto estrecho. No se cierra la escuela, ni se suspenden las clases. Se limpia y se desinfecta el aula y se continua con las clases”.

Para concluir destacó que, “las clases continuarán como hasta ahora, el 9 de julio empieza el receso. Obviamente todo esto sujeto a la situación epidemiológica, creemos que mientras no haya un pico demasiado importante vamos a seguir igual”.

carina.pinto-EP