Corrientes atraviesa el peor de la pandemia de coronavirus pero las localidades cercanas a Misiones están fuera de riesgo epidemiológico

Corrientes se encuentra atravesando el peor momento de la pandemia de coronavirus y esta semana no pudo bajar de los 800 casos por día, llegando el jueves a 968 contagios, número récord. El principal objetivo del Gobierno de Gustavo Valdés, es evitar el colapso sanitario y por eso las restricciones de Fase 3 se extenderían por dos semana más.

Eduardo Zacarías, es periodista de Corrientes y en dialogo con Misiones Online y contó como esta la situación sanitaria en la provincia. “En Corrientes hay una preocupación por la alta contagiosidad y estamos sorprendidos por los números que tenemos. El jueves tuvimos 968 en un solo día y hoy 807, marcan las condiciones para que el Gobierno decida extender las medidas restrictiva de Fase 3 por una semana más, porque las proyecciones”, dijo.

Además expresó que la principal preocupación gira en torno a al colapso sanitario. “En algunas ciudades del interior realmente preocupa la situación, hoy Corrientes está bajo la lupa y en una situación comprometida, se va a evitar el colapso sanitario del Hospital de Campaña”, agregó.

“Es el peor de la pandemia en Corrientes”, tituló el periodista correntino. Hoy el Gobierno Provincial informó que se registraron 807 nuevos contagios de coronavirus y diez fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que implica un nuevo récord de muertes en un solo día.

La vacunación en Corrientes

La vacunación en Corrientes continua con los grupos prioritarios y avanzando en franjas etarias que presenten comorbilidades. “La vacunación tiene días intensos, ya se terminó con la franja de edades que va desde los 50 años en adelante, ahora comenzó una franja que no tiene edades que son las personas con enfermedades como la obesidad», dijo Eduardo Zacarias.

«La cantidad de dosis no son las que se habían estipulado pero Corrientes avanza con un promedio moderado de vacunación, no solamente en edades sino también a personas que comorbilidades y ahora se van al sumar un grupo de personas que tienen inconveniente de tipo sanguíneo, así va creciendo el margen pero todavía falta, marcha a buen ritmo pero no es como se tenía previsto”, comentó.

Respecto a las localidades correntinas cercanas a la provincia de Misiones, se encuentran en Fase 5 y no representan un riesgo epidemiológico. “Aquellos lugares de mayor tránsito vecinal con Misiones, aún superado una etapa bastante complicada, hoy Virasoro tiene una Fase 5 y también Colonia Liebig y San Carlos que no están en Fase 3”, concluyó.

SL-EP