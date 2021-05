El Tribunal Oral de Menores porteño N° 2 encontró a Luis Chocobar culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido en el cumplimiento de un deber.

El Tribunal Oral de Menores porteño N° 2 lo encontró culpable del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber.

Tres años, cinco meses y 20 días después de haber matado a balazos a Juan Pablo Kukoc, un delincuente de 18 años que en un violento robo dejó al borde de la muerte a un turista de los Estados Unidos que paseaba por la Boca, el policía Luis Chocobar fue condenado a la pena de dos años de prisión en suspenso.

“El corazón se me quiere salir [sic] porque es muy injusto [el veredicto]. Estoy tranquilo, la gente que me conoce y me quiere sabe quién soy. La policía de la provincia [de Buenos Aires] tiene unos huevos impresionantes”, sostuvo Chocobar, emocionado, al retirarse de los tribunales de Comodoro Py después de conocer el fallo.

“Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo”, sostuvo el abogado Pablo Rovatti, titular del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, organismo que durante el debate representó Ivonne Kukoc, la madre del ladrón muerto.

Además de la condena de prisión en suspenso, los jueces Fernando Pisano, Jorge Ariel Apolo y Adolfo Calvete decidieron inhabilitarlo durante cinco años como policía.

Pocos minutos antes de que se conociera el veredicto, la ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, se acercó a la puerta de los tribunales de Comodoro Py, en Retiro, y como lo hizo desde que ocurrieron los hechos, el 8 de diciembre de 2017, hizo una fuerte defensa de Chocobar.

“Me parece que es una pésima señal [la condena a Chocobar] para los 200.000 policías que hay en el país. En vez de condecorarlo por defender a la ciudadanía termina con una condena. No se reconoce el trabajo policial. Está claro que no fue un caso de ´gatillo fácil´. La Justicia hizo una evaluación técnica, dijo [el tribunal] ´hizo todo bien, pero en el último momento no tiró como hubiese tenido que tirar´, como si los jueces entendiesen lo que es ese momento. Es injusto [el veredicto]. La condena le arruina la carrera a Chocobar”, sostuvo Bullrich.

