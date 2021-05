Chipa más cara: el popular productor de venta callejera aumentó 10 pesos y en Posadas se vende a 50 pesos la unidad

Agustín Fernández, el chipero ambulante más famoso de Posadas conocido como el “el chipero vip”, contó que el precio de la chipa aumentó diez pesos y que ahora cada unidad cuesta 50 pesos.

Según explicó el vendedor del más popular de los productos de venta callejera en Posadas, este aumento se debe a la suba en los valores de los productos básicos que se requieren para la elaboración de la chipa como lo son el harina de almidón, la margarina, el queso, el huevo y la leche.

Sin embargo, Fernández aclaró que el precio dependerá también de cada vendedor en particular ya que se debe tener en cuenta la forma de preparación de cada receta y las marcas de los productos que utilicen cada uno. Es así que algunas fábricas aún mantienen el precio de la chipa a 40 pesos, pero son solo la minoría.

“Hay chipas que cuestan 80 pesos, ya que también dependen de los tamaños de cada una y lo que contengan”, dijo.

Teniendo en cuenta esto, en las panaderías de la ciudad, la chipa “común” se puede comprar a partir de los 70 pesos y aquellas que contengan ingredientes como jamón y queso, pueden valer entre 80 y 90 pesos.

El “Chipero VIP” instaló su propio local de venta de chipa

Fue conocido por su particular modo de vender chipas por las calles de Posadas vestido con traje formal y tuvo la posibilidad de comenzar su propio emprendimiento. Agustín Fernández, conocido como el “chipero vip”, que llegó de Buenos Aires a Misiones hace ya tres años, continúa vendiendo chipas y reactivando la actividad que fue golpeada por la pandemia de coronavirus.

“En ningún momento pensé en un lugar propio cuando comencé a vender, se dio por el hecho de vender de traje y generar cierto impacto en la sociedad. Yo no podía acaparar todas las ventas entonces se me dio la oportunidad de sumar gente en el lugar donde trabajaba, se armó un grupo grande y el lugar donde se producía era chiquito; el dueño de la chipería me vendió sus máquinas y tuve la posibilidad de abrir mi propio local”, contó a Misiones Online el joven.

Fernández llegó de Buenos Aires en el 2016, por un viaje de ocio, pero tomó la decisión de mudarse a Posadas dos años después. Quería estudiar música y para hacerlo tenía que costear sus gastos, por eso comenzó a vender golosinas en los colectivos y luego chipas.

Su local está ubicado sobre calle San Lorenzo casi Catamarca y desde ahí los vendedores ambulantes pasan todas las mañanas a retirar las chipas que produce. Su trabajo comienza muy temprano, a las 5 de la mañana cuando comienza a producir las chipas que los vendedores ambulantes retiran a partir de las 7:30.

Sin embargo, al principio de la pandemia de coronavirus los vendedores ambulantes tuvieron que dejar de trabajar por varios meses hasta que establecieron los protocolos para volver a las calles de la ciudad. En todo ese tiempo la situación fue dura y difícil para Fernández, pero la perseverancia que siempre lo acompañó se mantuvo presente.

Fue así que muchos de los vendedores que trabajaban con él, “como no se podía salir a vender, se la rebuscaron por otro lado y ya no venden más con nosotros”, se lamentó aunque agregó que así como algunos se fueron, otros también llegaron: “También hubo gente que, para ganar un poco más de plata, se contactaron conmigo por lo que hoy en día, tenemos muchos nuevos vendedores ambulantes que comenzaron a raíz de la pandemia”. De hecho, “yo mismo salía a vender a mis clientes fijos para rebuscármela”, contó.

Finalmente, Fernández recomendó a quienes quieran comenzar a emprender sobre algún negocio, que “lo principal para llevar adelante una idea o un emprendimiento es tener voluntad y ser perseverante, de esa forma las cosas se encaminan, y sobre todo hay que ponerle muchas ganas a nuestros proyectos”, concluyó.

