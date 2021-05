Uruguay registró el primer caso de “hongo negro”, una patología asociada al coronavirus

La alarma se declaró en Uruguay y se extendió a todos los países de la región, como Argentina. Las autoridades sanitarias uruguayas detectaron el primer caso en el país de mucormicosis, más conocido como “hongo negro”, asociado al coronavirus, una rara combinación que golpea con fuerza a la India.

El paciente es un hombre diabético, menor de 50 años y afectado por COVID-19, que empezó a presentar necrosis en la zona de las mucosas a los 10 días de cursar el virus, reportó la prensa local. Este hongo aumenta la mortalidad entre 50% y 80% en quienes padecen coronavirus. Por ello es esencial un diagnóstico rápido, que incluya cirugía con la remoción de la parte dañada y el uso de fármacos fungicidas.

El caso fue detectado por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República a través de una prueba de laboratorio. El infectólogo Henry Albornoz contó que el paciente comenzó a presentar muerte de tejido en la zona de las mucosas.

Esta enfermedad fue confirmada en más de 9000 personas contagiadas de coronavirus en la India y que empezaron a presentar este cuadro al décimo día de cursar el virus. “Lo importante no es la identificación de un caso, sino la advertencia de que el desgaste inmunitario que causa el Covid-19 puede dejar terreno fértil para otras infecciones”, alertó Albornoz.

Quiénes son los pacientes más propensos

La mucormicosis afecta en especial a pacientes con un cuadro de diabetes no controlada, aquellos que están inmunodeprimidos o quienes transitaron una leucemia o un trasplante de médula ósea. Según alertaron especialistas, este tipo de hongo encuentra una lesión y a medida que avanza va matando el tejido. A veces afecta a pacientes quemados o un accidentado de tránsito.

“En Uruguay hay casos desde siempre, pero con respecto a COVID-19 no he visto otros. No quiere decir que no los haya pero no habíamos tenido noticias de casos similares”, dijo Zaida Arteta, profesora agregada de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República.

Y añadió: “En Uruguay hay casos de mucormicosis desde siempre. Los hongos que causan esa enfermedad pueden estar presentes en los alimentos, en el suelo o en un muro y solamente pueden causar enfermedad cuando hay una lesión previa, como una quemadura grande en la piel, personas inmunodeprimidas que no tengan las defensas suficientes, o personas que hayan tenido una lesión traumatológica”.

“En el caso del COVID-19, la ventilación mecánica por mucho tiempo, la inflamación del árbol respiratorio o la inflamación sistémica pueden generar como un terreno fértil” para este tipo de enfermedad “tras inhalar, tanto por los senos paranasales o por los pulmones, las esporas del hongo”, indicó.

En general, aclaró, la mucormicosis se contrae cuando la persona también sufre de otras enfermedades preexistentes, como la diabetes o una enfermedad autoinmune.

Fuente: Todo noticias

DA-CP