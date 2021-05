La empresa misionera Med Industrial produce más de 3 millones de barbijos al mes

Med Industrial es una empresa misionera ubicada en el Parque Industrial de Posadas, que produce barbijos y otros insumos de bioseguridad para toda la zona. Mario Martínez, gerente de la fábrica señaló que ya cuentan con una demanda de 3 millones de barbijos quirúrgicos mensualmente.

Además de la gran producción de barbijos, que supera los 3 millones por mes, la empresa ahora también fabrica cofias, cubre zapatos y camisolines. Según señaló Martínez, está previsto ampliar la capacidad de camisolines para cubrir toda la parte ambulatoria.

Respecto al barbijo que producen a gran escala y que fueron aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) señal que se trata de un “barbijo quirúrgico que cuenta con tres capas, que permite respirar, trabajar y usarlo entre cuatro a seis horas con alta eficiencia”.

Asimismo, resaltó dos puntos a tener en cuenta durante el uso del barbijo: no tocarlo constantemente, ni tampoco mojarlo, ya que esto hace que pierda su eficacia.

Por otro lado, Martínez manifestó que el principal objetivo de la empresa es cubrir la demanda de estos insumos en toda la provincia. Una vez que esto sucedo, se procederá a vender a otros puntos del país. “Estamos trabajando en ser competitivos a nivel país”, subrayó.

Cómo trabaja la empresa que produce barbijos en la provincia

Misiones Online visitó las instalaciones de Med Industrial para ver de qué manera se producen los barbijos misioneros que fueron aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y provee de barbijos a toda la provincia.

La empresa funciona en el Parque Industrial de Posadas, y está conformada por misioneros, y produce 150 mil mascarillas diarias. Además, en lo que va de pandemia la producción llegó a 13 millones de barbijos.

“Somos una fábrica de insumos médicos descartables autorizada por ANMAT”, aseguró el ingeniero Mario Martínez, encargado de la fábrica.

Detalló además que “está compuesto de tres capas de tela, dos externas y una interna que es la que le da calidad y que permite un filtrado de microorganismos de un 95 por ciento de eficiencia, además de poder respirar con normalidad”.

“Trabajamos 24horas, comenzamos los lunes a las 6 de la mañana y no paramos hasta el sábado al mediodía. Estamos organizados en tres turnos rotativos lo que nos lleva a producir 150 mil barbijos diarios y 3 millones al mes”, aseguró Martínez.

Es importante subrayar que MED industrial es la empresa que hace los barbijos que el Consejo General de Educación de Misiones reparte en las escuelas para que puedan continuar con las clases presenciales manteniendo la seguridad de los alumnos y docentes.

Destacaron además que el barbijo está pensado para que sea cómodo y no moleste en las orejas, tiene un alambre ajustable en la zona de la nariz que le da mayor adaptabilidad al rostro, permite respirar sin dificultad y ahora están trabajando en un talle S, para los más chicos.

Con respecto a la forma en usar un barbijo para que sea efectivo detalló la farmacéutica de la empresa, Marta Centeno, que “el tiempo de uso es de cuatro horas o cuando el barbijo este húmedo”.

Contaron además que la empresa está conformada en su totalidad por profesionales misioneros: “Todos los cuadros de la empresa están conformados por personas oriundas de nuestra provincia. Generamos un producto habilitado por ANMAT y que también se puede exportar”, afirmó Martínez.

Muchas son las cosas que se dicen de la utilización de barbijos descartables y en relación al reciclado, ya que con la pandemia el desecho de barbijos aumentó exponencialmente en el mundo.

En relación a esto Martínez explicó que “es verdad que no son biodegradables, pero están hechos únicamente de polipropileno por lo que se puede reciclar con tratamientos para ese material. Al no mezclar componentes no hay que separarlos y favorece el proceso de reciclado”.

