Cayó un sospechoso por el robo a un local de celulares en Posadas

Se trata de un hombre de 34 años que, días atrás a bordo de una motocicleta, escapó junto a su cómplice después del robo a un local de celulares ubicado sobre calle La Rioja de Posadas. El mismo fue individualizado por las cámaras del 911 y de seguridad instaladas en el negocio.



La investigación del caso se inició con la denuncia del propietario del negocio, quien manifestó la sustracción de aproximadamente diez módulos de celulares de distintas marcas. Como resultados de varias averiguaciones realizadas, se logró establecer mediante material fílmico de las cámaras del Centro Integral de Operaciones 911 y del local comercial, que el involucrado escapó en una motocicleta de 250 cilindradas y llevaba un casco verde fluorescente.

Mediante pistas firmes, efectivos de la división Investigaciones de la Unidad Regional I, llegaron hasta el barrio A-3-2 donde detuvieron al sindicado en la vía pública, que estaba a bordo del mencionado rodado y con el mismo caso puesto. En su poder, la Policía de Misiones incautó un módulo de celular con el sello distintivo de la tienda de celulares.

Por orden del Juzgado de Instrucción N°3 de Posadas, el hombre de 34 años fue alojado en la Comisaría 1ra.

Recuperaron repuestos y mercadería del robo a un local de celulares en Posadas

En la continuación de la investigación sobre un hecho de robo en un local de celulares situado sobre la calle Rioja, integrantes de la división Investigaciones de la Unidad Regional I, recuperaron 161 táctiles, 322 módulos, 54 flecs y 37 lcd. Horas antes, en el barrio A3-2 fue detenido un hombre de 34 años, involucrado en el robo.

Tras continuar con las intensas pesquisas del caso que fue denunciado este mediodía, los investigadores lograron averiguar que lo sustraído en el local podría estar oculto en el domicilio de un familiar del detenido.

Con este último dato de relevancia, los policías fueron hasta una morada en el barrio Ñu Porá, donde un hombre de 54 años manifestó que su sobrino dejó varios repuestos y mercaderías de teléfonos celulares varios. Es por ello que allí, tras confirmar la procedencia de los aparatos fueron secuestrados.

La totalidad de lo incautado fue depositado en sede policial. Interviene el Juzgado de Instrucción Nº3 de Posadas.

Video cámaras de seguridad| Robaron en un local de reparación de celulares en Posadas: “Era mi fuente de trabajo y ahora tengo que empezar de vuelta”, dijo el propietario

Las cámaras de seguridad de un local de reparación de celulares captó el momento en el cual un hombre forzó la puerta de entrada y se llevó teléfonos y repuestos de dicho lugar, ubicado en calle La Rioja del microcentro de Posadas

El robo se registró en la madrugada del sábado, un hombre, quien vestía una campera con la escritura de FIFA en la zona de la espalda y llevaba puesto barbijo, forzó la reja de la puerta principal y al ingresar sustrajo un aproximado de 10 celulares.

El dueño del local en diálogo con Misiones Online comentó que hizo constar en su denuncia ante la Policía de Misiones, la sustracción de un aproximado de 10 celulares, entre ellos un teléfono celular marca Samsung a20s usado, color negro que no contaba con el vidrio de la cámara trasera; un Samsung J7 Prime, color negro, que no prendía; un Samsung A20; color negro; un Caterpilar S60, color amarillo, plata y negro, el cual era el teléfono celular del local; un Motorola E6 Play, color azul; y demás celulares no recuerda.

Asimismo también le sustrajeron repuestos de celulares (módulos de marca Samsung, Xiaomi, Motorola y LG); y un DBR marca Gieli de cuatro canales.

“Aparentemente eran dos personas las que robaron, uno entró al local mientras el otro hacia de campana. Lo que más me preocupa es que me robaron celulares de mis clientes y, de atrás del local me sacaron los repuestos que utilizaba para reparar los teléfonos” explicó.

“Era mi fuente de trabajo y ahora me toca empezar de vuelta” cerró Andrés, dueño del local comercial.

