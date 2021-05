Caruso Lombardi está internado con coronavirus

El director técnico, Caruso Lombardi de 59 años está en una clínica de San Isidro con asistencia de oxígeno.

El entrenador Ricardo Caruso Lombardi, actualmente sin club tras su salida de Belgrano de Córdoba, de la Primera Nacional, fue internado tras agravarse su cuadro de coronavirus.

«Acá, internado como a muchos que les toca (bicho de mierda)», escribió el DT en su cuenta de Twitter, a la vez que felicitó al «Pipi» Leandro Romagnoli por la victoria de San Lorenzo sobre Huachipato, de Chile, por la Copa Sudamericana.

Caruso, de 59 años, está internado en el Sanatorio de la Trinidad, de San Isidro, asistido con oxígeno por una neumonía bilateral.

“Estoy acá hace dos días, tengo mucha tos, eso es lo más complicado. Estoy con oxígeno y me están atendiendo muy bien”, contó desde su habitación al canal TN, al que se incorporó recientemente como columnista de sus programas de deportes.

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo, salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, contó el entrenador de dilatada trayectoria en el fútbol argentino.

“Después del cuarto día vas para arriba o vas para abajo, dentro de todo yo estoy bastante bien aunque transpiro un poco cada tanto, debe ser la fiebre pero no lo sé porque estoy tomando paracetamol constantemente. La verdad que no lo esperaba y hay que sobrellevar esta enfermedad”, enfatizó dos días antes de tener que ser internado en San Isidro.

De Belgrano a la TV

El último club de Caruso Lombardi fue Belgrano de Córdoba, del cual se desvinculó a fines de diciembre del año pasado. Luego aceptó la propuesta de Todo Noticias para sumarse al staff de los fines de semana de TN Deportivo junto a Marcelo Fiasche, Nicolás Singer, Diego Ruscitti y Pablo Gravellone. Desde marzo participa del programa los sábados (13 a 14) y domingos (13 a 14.30).

El entrenador reiteró más de una vez que no está retirado de la profesión en la que arrancó en 1993 dirigiendo a Defensores de Belgrano, aunque por ahora se tomó un descanso para participar del mundo del fútbol desde el periodismo.

Lionel Messi y una propuesta sin precedentes en el fútbol mundial https://t.co/Y2hbZ6UYCA — misionesonline.net (@misionesonline) May 27, 2021

(Telam)

LB-CP