El 20 de mayo del corriente año, el BCRA (Banco Central de la República Argentina) y la CNV (Comisión Nacional de Valores) emitieron un comunicado donde alertan sobre los riesgos e implicancias de operar criptoactivos (también conocidas como criptomonedas o criptodivisas), asimismo se recuerda que está vigente la resolución 300/2014 de la UIF (Unidad de Información Financiera).

En su Art 1 aclara, los Sujetos Obligados enumerados en los incisos 1 al 23 del artículo 20 de la Ley Nº 25.246, deberán prestar especial atención al riesgo que implican las operaciones efectuadas con monedas virtuales y establecer un seguimiento reforzado respecto de estas operaciones, evaluando que se ajusten al perfil del cliente que las realiza, de conformidad con la política de conocimiento del cliente que hayan implementado.

Las criptomonedas, operan en mercados NO REGULADOS, son los mercados en donde se negocian directamente entre partes. Este tipo de negociación se realiza fuera del ámbito de los mercados organizado, no hay un organismo de aplicación y control, ni una norma que regule, la compra /venta de los criptoactivos, ni a los intermediarios. En Argentina no hay estadísticas formales, pero se estima que existen aproximadamente 2 millones de cuentas para operar con criptoactivos.

Según el comunicado los criptoactivos presentan riesgos y desafíos para sus usuarios, inversores y para el sistema financiero en su conjunto. En los últimos años la proliferación de los criptoactivos, la dinámica que exhiben sus precios, su tecnología subyacente y alcance global, así como las actividades asociadas a su operatoria, han llevado a que diferentes organismos nacionales e internacionales emitieran recomendaciones al respecto.

1) No son dinero de curso legal: Los criptoactivos, que buscan ser utilizados como instrumentos de pago o con fines de inversión, no son emitidos ni respaldados por un Banco Central o autoridad gubernamental y, tal como se mencionó, no cumplen con las condiciones necesarias para ser considerados dinero de curso legal o título negociable. Como resultado, su aceptación como medio de cancelación de deudas o para realizar pagos en la economía no es obligatoria.

2) Elevada volatilidad. Se observa que las cotizaciones de los criptoactivos pueden fluctuar significativamente en cortos períodos de tiempo, lo cual puede dar lugar a importantes pérdidas. Alerta del BCRA y la CNV sobre los riesgos e implicancias de los criptoactivos diseñados para mantener su valor con respecto a otro activo o canasta de activos, muestran generalmente altos niveles de volatilidad en sus precios y tienen niveles variables de respaldo en moneda fiduciaria. Asimismo, el valor de los criptoactivos depende de su grado de aceptación, por lo que puede verse afectado por la ocurrencia de eventos adversos a nivel global.

3) Disrupciones operacionales y ciberataques. Las plataformas de intercambio, negociación y custodia de criptoactivos podrían enfrentar disrupciones operacionales ( EJ: interrupciones en la continuidad de los servicios o fallas de sistema) durante las cuales las personas usuarias pueden no tener acceso a sus tenencias y, como resultado no poder realizar operaciones, situación que podría reflejarse en pérdidas económicas, pueden ser objeto de ciberataques que impliquen la pérdida o robo de las claves de acceso de las personas usuarias, lo cual podría suponer la pérdida de los criptoactivos –y en consecuencia la totalidad del capital invertido- sin posibilidad de recuperarlos.

4) Ausencia de salvaguardas. Los saldos registrados en billeteras virtuales de criptoactivos no cuentan con seguro de depósito ni con las salvaguardas que la regulación vigente provee a las personas usuarias de servicios financieros. En la actualidad no existen en Argentina criptoactivos ni tokens cuya adquisición o tenencia puedan beneficiarse de ninguna de las garantías previstas por la normativa para los servicios bancarios o de inversión.

5) Fraude, información incompleta y falta de transparencia. La información provista por los proveedores de servicios de criptoactivos puede ser compleja o incompleta y no revelar adecuadamente los riesgos que enfrentan las personas usuarias e inversoras. Los precios de los criptoactivos se forman en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones los precios se forman sin información pública que los respalde. Asimismo, asociado a la falta de información, los usuarios que realizan operaciones con dichos proveedores podrían estar exponiendo sus datos personales más allá de su intención.

6) Riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y potencial incumplimiento a la normativa cambiaria. Por su fácil acceso, su alcance global y la limitada capacidad que existe para su monitoreo y análisis –por la trazabilidad limitada en función de la tecnología subyacente-, es necesario alertar sobre los potencales riesgos asociados al incumplimiento de los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y respecto de la normativa cambiaria vigente.

7) Carácter transfronterizo de las operaciones. En algunos casos, los distintos actores implicados en las operaciones con criptoactivos no se encuentran establecidos en Argentina, por lo que un eventual conflicto podría quedar fuera del ámbito de competencia de los tribunales y de las autoridades argentinas; aumentando así el costo de defensa de los derechos de los usuarios e inversores.

Para resumir, es importante que el inversor antes de iniciarse en este tipo de criprtoactivos o invertir en productos relacionados a ellos, tenga presente los aspectos mencionados por los Organismos, de control y regulación Argentinos, que pueda tener acceso a toda la información suficiente para entender, evaluar los riesgos asociados a los mismos, y saber que actualmente la normativa existente NO PROTEGE a usuarios, consumidores e inversores ante posibles pérdidas y/o fraudes que pudieran presentarse, por esta razón es necesario que en nuestro país, se comience a debatir la regulación de la actividad, los intermediarios, exchanges, y todos los participantes de criptoactivos, para que haya transparencia, información de calidad y se faciliten las operaciones entre comprador y vendedor de criptomonedas, así los inversores puedan llevar a cabo sus negociaciones con mayor transparencia y sin asumir altos riesgos.

(*) Por Sebastián Sansevero

Operador Mercado de Capitales

Davalos&Asociados

Consultores Tributarios y Financieros

P.E.--EP