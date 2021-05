Las nuevas restricciones en Paraná, entrarán en vigencia a las 5 am del próximo viernes 28 y serán válidas hasta las 5 am del 11 de junio, aunque pueden extenderse.

Debido al aumento en el contagio de Covid-19 en Paraná y a la mayor tasa de transmisión en el país, el Gobierno del Estado publicó el Decreto 7.716 / 21, que amplía medidas aún más restrictivas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

Las nuevas reglas entrarán en vigencia a las 5 am del próximo viernes 28 y serán válidas hasta las 5 am del 11 de junio, aunque pueden extenderse. Las medidas más estrictas que adopten los municipios serán apoyadas por la administración estatal.

También habrá un refuerzo operativo de las fuerzas de seguridad, en apoyo de la vigilancia sanitaria municipal, para frenar los partidos clandestinos, aglomeraciones y eventos.

Bajo la dirección del gobernador Carlos Massa Ratinho Junior, el Secretario de Estado de Seguridad Pública cumplirá íntegramente con el decreto y los reglamentos municipales.

Las nuevas restricciones en Paraná

Las medidas prevén restricciones a la circulación de personas y tanto la venta como el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos o colectivos después de las 20 horas. El toque de queda y la ley seca anterior entraron en vigor desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente.

Está prohibido operar los domingos el comercio y las actividades no esenciales. Esto se aplica a restaurantes, centros comerciales y gimnasios. El resto de días de la semana, comercio callejero, galerías, centros comerciales y establecimientos de servicios no esenciales en municipios de más de 50 mil habitantes podrán abrir al público de 9 a 18 h, con una ocupación del 50%. Los domingos y fuera de este horario, durante la semana, solo se permitirá el servicio de entrega.

Los centros comerciales, que hasta entonces podían operar de 11 a 22 horas, deben abrir hasta las 20 horas, con el 50% de la ocupación. Los supermercados, que no tenían límite de horario, podrán abrir de 8 am a 8 pm, con un 50% de ocupación, con permiso para operar las 24 horas solo para entregas. Los gimnasios pueden operar de 6 am a 8 pm, con hasta un 30% de ocupación.

El horario de apertura de los restaurantes, bares y cafeterías será de 10 a 20 horas, con el 50% del público, pudiendo atender las 24 horas en la modalidad de reparto. Está prohibido consumir en el lugar los domingos, pero con entrega permitida. Los museos también pueden abrir de 10 a 20 horas, con una limitación del 50% de público. restricciones en Paraná

Los servicios y actividades esenciales, como farmacias y clínicas médicas, no tendrán que cumplir con el toque de queda y las reglas operativas. Los servicios considerados imprescindibles están especificados en el Decreto 4.317, de 21 de marzo de 2020. restricciones en Paraná

Otras actividades que provocan aglomeraciones, como salas de conciertos, circos, teatros y cines, siguen estando prohibidas; eventos sociales y actividades afines en espacios cerrados, como casas de fiestas, eventos, incluso aquellos con servicio de buffet; establecimientos para ferias, eventos técnicos, congresos y convenciones; discotecas y afines; además de reuniones con multitud de personas, reuniones familiares y corporativas.

Las prácticas religiosas deben cumplir con la Resolución 440/2021 de la Secretaría de Salud, publicada el 26 de febrero, que orienta a los templos, iglesias y otros espacios para adoptar, preferentemente, el formato virtual. En el caso de las actividades presenciales, las ubicaciones deben respetar el límite de ocupación del 35%.

#Internacionales Fallece una persona cada 11 minutos a causa del coronavirus en Paraguay y el gobierno evalúa nuevas medidas sanitarias https://t.co/aOAOdCCxgK — misionesonline.net (@misionesonline) May 26, 2021

Los cambios toman en cuenta un escenario cada vez más delicado de la pandemia en el Estado. La capacidad de camas de la UCI ha estado por encima del 90% desde principios de año, incluso con 1.916 camas disponibles en la red exclusiva del SUS, con la dificultad adicional de más de mil pacientes en espera de hospitalización en la cama Covid-19 (UCI y clínica). Se encuentran en unidades de atención básica o de emergencia. También hay un uso intensivo del llamado kit de intubación, lo que provoca caídas en las existencias estatales.

La tasa de transmisión de Paraná es la peor del país, según el portal Loft.Science, utilizado por investigadores en la materia. Es 1,14 en ese momento, mientras que el promedio nacional es 1,03. El indicador anterior a 1 significa transmisión acelerada de la enfermedad.

Paraná superó la barrera del millón de casos en mayo. Este mes, hasta el martes (25), se reportaron 119,984 casos y 3,411 defunciones, lo que representa el 11,2% y 13,4% de los registros desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Entre las cifras por fecha de ocurrencia, el mes de mayo totalizaron 101,262 casos y 2,265 muertes.

