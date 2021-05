Viral: el insólito video de Maru Botana chupando hielo en Mendoza

Maru Botana se viralizó a raíz de las imágenes que compartió en Instagram, donde se la ve chupando un hielo en Mendoza.

Maru Botana fue tendencia en Twitter el domingo por la tarde por un insólito motivo. Mientras disfruta de unas vacaciones junto a su familia en Uspallata, en la provincia de Mendoza, compartió varias postales y videos del lugar, pero hubo uno en particular que llamó la atención de sus seguidores y que, incluso, provocó una catarata de memes.

Para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, la cocinera decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado.“Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de seguidores. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escucha decir en el video.

Lo que nunca esperó Maru es que los internautas lo tomaran con doble sentido. Horas después, el video fue eliminado, lo que hacía suponer que la conductora se había arrepentido. Sin embargo, en diálogo con Teleshow ella explicó que no fue así.

“No lo borré yo, lo borró uno de los chicos que trabaja conmigo que se asustó cuando se viralizó”, dijo. Y agregó: “Me causó mucha gracia y me divirtió mucho. En realidad, me enteré tarde, así que me divertí más hoy porque estoy en medio de la montaña, no tenía ni idea. Me morí de risa con las ratoneadas de los hombres”.

Incluso, para despejar dudas de que se lo tomó con humor, horas después la chef volvió a compartir en sus stories el mismo video, pero esta vez con la leyenda: “Hoy no hubo heladito” y lo acompaño con varios emojis.

En esa línea, subió otro video que siguió generando polémica en las redes sociales, en el que se la ve elongando en una particular pose. “El día de hoy, increíble. Ahora estiramos bien, bien estirado, ahí, bien acá”, se la escucha decir, lo que generó otra doble interpretación por parte de los internautas.

Maru Botana y los memes furor en redes

Lo cierto es que su nombre fue tendencia por varias horas en la red social del pajarito y las bromas se multiplicaron. “No mamá, no veas el video de Maru Botana, nooooo”, “Te vas a hacer un fernet y Maru Botana se chupó todo el hielo”, “Estoy verdaderamente perturbada con el video de Maru Botana”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Sin embargo, a ella no solo no le molestó, sino que incluso redobló la apuesta. Mientras tanto, sigue disfrutando con su familia de los impactantes paisajes de esa provincia, donde también aprovecha para hacer ejercicio y cocinar, su gran pasión.

Fuente: infobae.com

