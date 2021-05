El diario “La Nación” destacó la vacunación de Misiones y explicó por qué se aplican en la provincia hasta a menores de 40 años, caso único en todo el país

El matutino de Buenos Aires elogió también los operativos de rastrillaje callejero buscando vacunar a quienes no se anotaron. La población joven de Misiones y las instituciones dirigidas por médicos, entre las claves. A continuación, la nota completa:

Posadas no es Miami y, sin embargo, desde hace unos días agentes sanitarios de Misiones activaron operativos relámpago para buscar a personas que todavía no se habían vacunado en las colas de los cajeros automáticos y las plazas. Eligieron a los mayores de 40 años, un grupo que está entre los más castigados en esta segunda ola de la pandemia, pero que en otros lugares del país está lejos de acceder a las vacunas.

El lunes de la semana pasada Misiones abrió el registro en la aplicación Alegra MED, que administra los turnos para las vacunas, para que se anotaran los que tienen entre 40 y 60 años y empezó a inmunizar inmediatamente a este grupo etario. Lo siguiente fueron los operativos de rastrillaje para vacunar a los que no se registraron, sean adultos mayores que ya deberían estar inmunizados o mayores de 40 que no estén registrados.

El operativo llamó la atención porque remite a lo que sucede en los Estados Unidos, donde –a diferencia de la Argentina– sobran vacunas, algo que genera que muchos argentinos viajen a ese país con el solo fin de inmunizarse contra el Covid, en cualquier farmacia y sin mayores trámites.

La pregunta que surge es: ¿por qué Misiones puede darse el lujo de vacunar a la población de 40 y 50 años sin factores de riesgo, cuando en otros distritos están lejos aún esa posibilidad? La respuesta es muy simple: Misiones tiene la población más joven del país, casi lo contrario a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. Como Nación reparte las dosis en proporción a la población y no a la cantidad de personas en situación prioritaria o de riesgo por distrito, Misiones pudo avanzar más rápido sobre los grupos etarios más altos, sus médicos, docentes y policías.

“El 43 por ciento de los misioneros son menores de 18 años”, explicó a LA NACION una alta fuente del gobierno misionero, donde se molestaron por las críticas que circularon en las redes sociales y algunos medios, donde se vinculó a los operativos de vacunación con las elecciones provinciales del próximo 6 de junio (Misiones desdobló respecto al calendario nacional).

Es decir, aún si tuviera las vacunas, Misiones no podría aplicarlas a casi la mitad de su población porque los menores de 18 años no están autorizados por el Ministerio de Salud para recibir las dosis.

Según los datos a los que accedió LA NACION, la provincia ya vacunó casi la totalidad de la población objetivo: personal de salud, mayores de 60 años, personal docente, de las fuerzas de seguridad y personas de entre 18 y 60 años que padecen diabetes, obesidad, asma, problemas cardíacos y otras dolencias que los hacen pacientes de riesgo en caso de contraer Covid-19.

Según datos del Ministerio de Salud provincial al 22 de mayo, en Misiones se vacunó al 86% de la población de más de 60 años, el 96% de los docentes estratégicos, el 100% del personal de salud y el 68% de las personas de entre 18 y 60 años con factores de riesgo. Con una aclaración: los porcentajes se toman sobre la totalidad de la población estimada por el Ministerio de Salud cada año. Es decir, los porcentajes sobre la población real son aún más altos, indican desde la provincia.

“Nosotros a principio de año hacemos una estimación y decimos: tenemos 117.000 personas de más de 60 años. Entonces llamamos a todos, convocamos a todos y empezamos a vacunar, pero nunca llegamos al 100 por ciento porque hay gente dentro de ese número que no está en la provincia, más la que no quiere vacunarse”, explicó la fuente de Salud.

Así, llegó un momento que en la provincia había vacunado a todos los que tenían a mano en la población objetivo (la de más de 60 años) y los agentes sanitarios estaban “sentados”, esperando que llegaran más personas, pero nadie aparecía.

Como en toda acción masiva, hay gente que no se informa bien, no tiene celular o medios para anotarse online o duda sobre si vacunarse o no, entonces ahí aparecen los denominados operativos “extramuros” o la “búsqueda activa”, para complementar al proceso de turnos. Consiste en salir a vacunar a las personas de manera sorpresiva, abordándolas en la calle, en los barrios, como el operativo de la semana pasada que generó la polémica. Esto se realiza en toda la provincia.

El sistema de salud pública

Misiones es una provincia con muchas carencias, pero tiene un sistema de salud pública de los más aceitados del interior del país. Hecho que algunos atribuyen a la cantidad de médicos con proyección política que alumbró la provincia. El primer gobernador desde el regreso de la democracia, el radical Ricardo “Cacho” Barrios Arrechea, es médico. Incluso, no terminó su mandato porque asumió como ministro de Salud de la Nación en el gobierno de Raúl Alfonsín.

vacunación de misiones

Luego vino un peronista, también médico: Julio César Humada. El actual gobernador, Oscar Herrera Ahuad, es médico pediatra y siempre trabajó en el sistema de salud pública hasta ser ministro de Salud, entre 2011 y 2015, donde enfrentó la peor epidemia de dengue en la Argentina. El vicegobernador, Carlos Arce, también es médico (ginecólogo) y preside el Comité de Crisis Covid.

En las próximas elecciones del 6 de junio, donde se eligen concejales para Posadas, hay varios candidatos que son cirujanos y que, entre actividad y actividad de campaña, se hacen una “escapada” para ir a operar al hospital.

Algunos de estos candidatos pasan desapercibidos porque Misiones es una de las tres provincias donde sobrevive la polémica Ley de Lemas (las otras dos son Santa Cruz y Formosa) para la categoría de concejales. Para estas elecciones hay 42 sublemas con 14 candidatos cada uno (588 en total) para elegir apenas 7 ediles en la capital misionera.

Salud vs Turismo

Misiones también fue una de las provincias que más incrementó su infraestructura sanitaria en medio de la pandemia, más que duplicando sus camas con respiradores. Ese énfasis tuvo su contracara: el gobernador Herrera Ahuad no dudó en sacrificar la actividad turística, principal sustento de Puerto Iguazú, al pedir el cierre total de fronteras y el puente internacional Tancredo Neves que conecta con Brasil y Paraguay y es el segundo paso internacional de la Argentina, por detrás del aeropuerto de Ezeiza.

Protesta de hoteleros, guías, transportistas, taxistas y otros rubros en la la ruta 12 de Iguazú

Las Cataratas habían ostentado 1.635.000 visitantes (récord histórico) en 2019 e iban por más, hasta que avanzó la pandemia. Enfrente, las autoridades brasileñas se apresuraron en reabrir el turismo y el Parque Iguazú (lado brasileño) en tres oportunidades. Las tres veces tuvieron que volver a cerrar.

