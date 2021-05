Recuperaron computadoras robadas a una escuela en Jardín América

En la tarde de ayer lunes, agentes encubiertos de la división Investigaciones pertenecientes a la Unidad Regional IX recuperaron 22 computadoras portátiles y otros objetos de valor que fueron robados a una escuela en Jardín América.

Las pesquisas del caso comenzaron luego del relato de la directora del establecimiento, donde informó que autores ignorados ingresaron al recinto educativo y se llevaron netbooks, un monitor y un proyector.

A través de averiguaciones y rastrillajes realizados, la Policía de Misiones halló en una zona de un malezal del barrio 20 de Junio las computadoras envueltas en una cortina, asimismo algunos de los objetos robados de las aulas.

Los aparatos fueron depositados en sede policial y una vez terminadas las diligencias legales, serán devueltas al instituto educativo. Continúan las investigaciones para hallar el resto de los artefactos y dar con los autores del ilícito.

Video cámaras de seguridad| Robaron en un local de reparación de celulares en Posadas: “Era mi fuente de trabajo y ahora tengo que empezar de vuelta”, dijo el propietario

Las cámaras de seguridad de un local de reparación de celulares captó el momento en el cual un hombre forzó la puerta de entrada y se llevó teléfonos y repuestos de dicho lugar, ubicado en calle La Rioja del microcentro de Posadas.

El robo se registró en la madrugada de ayer, un hombre, quien vestía una campera con la escritura de FIFA en la zona de la espalda y llevaba puesto barbijo, forzó la reja de la puerta principal y al ingresar sustrajo un aproximado de 10 celulares.

El dueño del local en diálogo con Misiones Online comentó que hizo constar en su denuncia ante la Policía de Misiones, la sustracción de un aproximado de 10 celulares, entre ellos un teléfono celular marca Samsung a20s usado, color negro que no contaba con el vidrio de la cámara trasera; un Samsung J7 Prime, color negro, que no prendía; un Samsung A20; color negro; un Caterpilar S60, color amarillo, plata y negro, el cual era el teléfono celular del local; un Motorola E6 Play, color azul; y demás celulares no recuerda.

Asimismo también le sustrajeron repuestos de celulares (módulos de marca Samsung, Xiaomi, Motorola y LG); y un DBR marca Gieli de cuatro canales.

“Aparentemente eran dos personas las que robaron, uno entró al local mientras el otro hacia de campana. Lo que más me preocupa es que me robaron celulares de mis clientes y, de atrás del local me sacaron los repuestos que utilizaba para reparar los teléfonos” explicó.

“Era mi fuente de trabajo y ahora me toca empezar de vuelta” cerró Andrés, dueño del local comercial.

