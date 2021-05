Marta Fort expuso a un pedófilo que la acosa en redes sociales

Marta Fort se hartó de los constantes mensajes acosadores en las redes y expuso a un pedófilo que le envió una imagen de sus genitales.

Marta Fort, hija del recordado empresario chocolatero, mantiene un alto perfil en las redes sociales y se ha convertido en una influencer de su segmento etario. Sin embargo, también es víctima de cyberacoso y se hartó.

La adolescente recibió de forma intempestiva una fotografía de un pedófilo exhibiendo su zona genital y no dudó en escracharlo. “Pasen a saludar a @jorgeton146 que se ve que tiene ganas de mostrar a menores de su edad su miembro (que no parece que esté sano)”, expresó Martita junto a la imagen en la que buscó la forma de cubrir para no exhibir su contenido.

Pero no es la primera vez que recibe este tipo de acoso a través de las redes sociales. El año pasado abrió la posibilidad que sus seguidores le dejaran preguntas y un señor adulto le pidió casamiento a lo que ella no dudó en responder: “Por suerte hay leyes que lo prohíben”, y expuso el usuario del sujeto.

Ante la insistencia del acosador, la hija de Ricardo Fort agregó: “Usted señor es una persona muy, muy mayor. Fíjese de hablar y conocer mujeres de una edad más acorde”.

“¿Qué pasa por la cabeza de estos tipos que envían este tipo de imágenes? No solo a mí, chic@s incluso menores que me respondieron contándome que también les había pasado. Que la primera vez que vieron genitales en su vida fue por una foto de Instagram”, escribió con tristeza a principios del 2020 cuando recibió por primera vez una desagradable imagen de este estilo.

#Espectáculos Las fotos inéditas de Ricardo Fort en un boliche gay que se volvieron viraleshttps://t.co/4CprzAwZ0s pic.twitter.com/IobRq4Uade — misionesonline.net (@misionesonline) August 12, 2020



Fuente: Radio Mitre

CM-CP