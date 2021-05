Instituto Roque González: sin Bicicleteada como en 2020, recrean este año la acción social comunitaria con el lema “Con la solidaridad, ganamos todos”

El Instituto Roque González de Posadas, bajo el contexto epidemiológico actual, no realizará este año la tradicional “Bicicleteada Solidaria” aunque, según contó el sacerdote y director del mismo, Juan Rajimon, sí continuarán uniendo a la sociedad para realizar donaciones de alimentos no perecederos y de artículos de limpieza para los hogares y comedores de Misiones. Las mismas comenzarán a recibirse a partir de mañana, 26 de mayo, hasta el siete de junio en el hall central del Instituto desde las 7 hasta las 12 horas.

Además, el sacerdote indicó que a través de la página del Instituto se podrá realizar las donaciones mediante el aporte de dinero por el botón de del Banco Macro al igual que por Mercado Pago. “Las donaciones de dinero que se logre recaudar, estarán destinados para comprar alimentos y compartir con los hogares y comedores”.

La “Bicicleteada Solidaria”, es un evento que organiza el Instituto Roque González todos los años, como oportunidad para ayudar a quienes más necesitan y carecen de lo elemental, como lo son los hogares y comedores que se encuentran en la provincia.

“Este año necesitamos mayor apoyo y acompañamiento; por la difícil situación económica que estamos atravesando es cada vez más necesario nuestra solidaridad y el acompañamiento. Y el cierre del evento pensamos realizarlo el viernes 11 de junio para que la comunidad sepa todo lo que se recaudó y a partir de la semana siguiente empezar con la entrega en los destinos”, sostuvo el sacerdote.

En principio, se comenzarán por los comedores del barrio Villa Cabello, y continuarán por los comedores del barrio Fátima, Garupá, el Hogar de Niñas Santa Teresita de Posadas, los tres hogares de la fundación del sacerdote Guillermo Liemsen en Oberá y el asilo San Ramón, de Puerto Iguazú. También se donará a las comunidades aborígenes y escuelas en las que la congregación trabaja.

“La idea de poder retomar esta actividad se debió a que muchísimos comedores a los que apoyamos desde hace años empezaron a pedirnos las donaciones que habitualmente conseguimos reunir a través de la bicicleteada, que el año pasado no pudimos concretarla. Fue por eso que con la Comisión de Padres y la Comisión de Familia, tenemos que hacerla de alguna manera y ya esta semana los chicos de nuestra escuela se fueron enterando y sumándose a toda la parte organizativa con mucho entusiasmo”, explicó Rajimon.

Por lo que al respecto contó que tanto los alumnos como los colaboradores comenzaron con la difusión de esta iniciativa para poder recibir las donaciones, “entre ellas esperamos alimentos como arroz, leche, aceite y legumbres, además de artículos de limpieza”, dijo.

“En este tiempo de crisis, es bueno que podamos compartir con quienes más necesitan”, dijo Rajimon.

Por la pandemia de coronavirus y el distanciamiento social que se requiere con el fin de mantener el cuidado de todos, desde el Instituto se realizará el evento a mediante el formato virtual, donde se realizarán los sorteos a través de las redes sociales y en el espacio físico del colegio, sin la movilización de ciclistas.

Teniendo en cuenta esto, desde el Instituto se convoca a “una patriada solidaria”, mediante la donación de alimentos y elementos de limpieza en el marco de la Bicicleteada Solidaria 2021 que se rige bajo el lema: “Con la solidaridad, ganamos todos”.

En 2020 tampoco hubo bicicleteada pero sí solidaridad

Luego de que el año pasado se desatará la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, desde el Instituto Roque González no pudieron realizar la tradicional actividad ciclística ya que se respetaron las medidas que fueron impuestas a nivel nacional.

Teniendo en cuenta esto, la última bicicleteada se llevó a cabo en el 2019 el cuatro de mayo, en la que la caravana de ciclistas transitó once kilómetros ya que el recorrido fue desde el Instituto hasta la quinta del mismo, por lo que la salida fue desde la calle La Rioja, donde pasaron por Junín hasta calle Salta, luego continuaron por la avenida Roque Saenz Peña hasta la avenida Mitre. Y finalmente continuaron el trayecto por el Acceso Sur, hasta la quinta que se ubica en el barrio Fátima.

Del evento había participado el personal de seguridad como la policía de tránsito municipal, Gendarmería y los cadetes del Liceo policial y el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, que aportó a los estudiantes del Profesorado en Educación Física, todos contribuyendo con la seguridad de los que se sumaron a la Bicicleteada.

