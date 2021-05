Ingrid Grudke volvió a vivir en Misiones: “La veo muy fuerte, los ciudadanos están muy sólidos y seguros, eso me da orgullo”

La embajadora de Misiones en el mundo y obereña, Ingrid Grudke, regresó a la provincia de Misiones y decidió instalarse para disfrutar de su lugar, su gente y admirar las fortalezas de la Tierra Colorada. Además adelantó que junto a su pareja van a emprender en la ciudad de Posadas, abriendo una de las franquicias de heladerías más importantes del país, generando más de 10 puestos de empleo.

Ingrid Grudke visitó el programa “El Periodista” de Canal 12, que conduce Gustavo Añibarro y expresó “lo feliz y en paz” que se siente desde que decidió volver a vivir en Misiones.

“Después de 26 años de vivir en Buenos Aires y en el mundo, vuelvo al lugar donde nací, donde me crié, donde formé todas mis amistades, mi familia y me encanta volver a mi casa”, comentó la modelo internacional.

En el mes de agosto la salud del padre de Ingrid Grudke empeoró, quien padecía Alzheimer y eso llevó a que la modelo volviera a Misiones para acompañarlo en ese difícil momento. La celebridad argentina tramitó el permiso para trasladarse a Misiones, allí hizo un aislamiento preventivo y luego de finalmente verlo, el hombre falleció.

“Papá se me fue y quise acompañar a mi mamá, a mi familia y me pareció un buen momento para disfrutar de mi tierra. En ese momento también se me dio la oportunidad de trabajar en Canal 12 con el programa “Mi Lugar”, y me hallaba mucho con ese programa. Eso me hizo querer volver a vivir en mi lugar, volver a vivir en la chacra y aparecieron un montón de cosas y sentimientos que me hicieron muy feliz”, relató Ingrid.

“Elegí Misiones para volver y por suerte la gente que amo me elige también”

“A Misiones la veo muy fuerte, los ciudadanos están muy sólidos y seguros, eso me da orgullo y me gusta sentir eso”, concluyó la modelo misionera.

Ingrid Grudke emprende en Misiones

Cuando Ingrid Grudke regresó a Misiones no lo hizo sola, sino acompañada de su pareja Martín, marplatense y comerciante que se enamoró de las posibilidades que encontró en la provincia.

“Hombre de mar, vivió la selva misionera y se enamoró de Misiones, de la gente, el potencial que hay, lo que es la costanera de Posadas que es maravillosa y yo empecé a disfrutar de lo poderosa que es la provincia, con ganas, con entusiasmo, fresca, joven y a la gente la siento así”, contó la modelo.

Junto a su pareja comenzaron a proyectar en Misiones y entendieron que debían echar raíz y generar empleo. “Surgió la idea de poner un comercio en la costanera, pensando en la juventud de Misiones que tiene mucha gente joven y con muchas ganas de hacer cosas y disfrutar. Martín conoció a la gente de Lucciano’s, una de las heladerías más importantes del país y estamos en la construcción de un espacio y un lugar gastronómico para que podamos disfrutar de la gente y de esos ricos helados”, adelantó.

La heladería tiene 30 sucursales en Argentina y en Estados Unidos.

“Volcarse en algo comercial es un desafío para mi y eso significa más puestos de trabajo, cada heladería tiene por lo menos 10 empleados y si podemos la ideas es ir abriendo en diferentes puntos de la provincia”, indicó.

