Casas embrujadas y fantasmas en Posadas: el mapa y los testimonios

Como muchas ciudades, Posadas tiene centenares de testimonios sobre apariciones paranormales. Espectros, lugares abandonados, creencias y fabulaciones aumentadas. No hay un catálogo preciso para poder determinarlos. En un grupo de Facebook, uno de sus integrantes planteó la premisa y se multiplicaron los casos. Elegimos algunos…

Fantasmas en Posadas

En el grupo de Facebook “Posadas del Ayer”, uno de sus integrantes identificado como “Fito Pizzas Prelistas” planteó: “Ando buscando anécdotas paranormales en algunas casas antiguas de Posadas del Ayer” y no lo defraudaron.

Son cientos de testimonios y nos quedamos con algunos.

Suenan las camillas

Juan Manuel Acuña dijo que en la avenida Lavalle, entre Tambor de Tacuarí y López y Planes, hay un edificio alto que en los años 90 fue un geriátrico. Yo fui testigo de ruido de camillas, sillas de ruedas y fuertes golpes como de patadas o puños. La verdad que fue muy impresionante. El dueño me contó que ese edificio tiene un agregado especial en los ladrillos: están hechos con tierra de un viejo cementerio y que en algunos ladrillos había restos de huesos humanos. Pamela Reina, le corrigió la dirección: “Es por Lavalle entre López y Planes y Blas Parera, casi llegando a López y Planes.

Fantasma del hijo

Roxana Alejandra Ríos, dejó otro testimonio aterrador: “Cuando yo tenía 19 años la familia de mi novio en aquel entonces alquiló una casa en Villa Poujade a unas 10 cuadras de la ruta. Una noche me quedé a dormir y sentí que algo agarraba mi cuello y me apretaba. Yo quería gritar, pero no me salía la voz. Me quería mover, pero estaba como inmovilizada así que en mi mente me puse a rezar el padrenuestro. Luego de varios minutos sentí que me soltó. No vi nada solo sentí eso”.

Siguió relatando que “Al otro día cuando desayunábamos mi suegro le preguntó a mi cuñado Pablo – ¿Vos estabas anoche leyendo el diario con la luz apagada en la sala? y éste dijo – no papá. Así preguntó a todos los integrantes y nadie había sido. Entonces yo conté lo que me pasó y ellos después le contaron a la dueña de la casa que vivía en el mismo terreno. Ésta le dijo que su hijo había fallecido y lo habían velado ahí en esa casa que ellos alquilaban”.

Finalizó su testimonio diciendo: “Consultamos a un cura y el cura me dijo que el alma penaba aún y que los martes o viernes le prendiéramos tres dedos de vela blanca detrás de la puerta de entrada a la casa y rezáramos para que su alma pueda elevarse en Paz. Nunca más sentí nada y aparentemente ellos tampoco lo vieron de nuevo”.

Ojos rojos

Verónica Silva: “Donde es la empresa Sauer hoy, mi papá contaba que vivía en una casa de madera con galerías, una pareja alemana. Nunca se los veía de día y si andaban bajo el sol, lo hacían cubiertos de negro. Una vez mi papá y sus primos fueron a espiar qué hacían esos vecinos tan extraños y por un agujero de la pared vieron que estaban bailando desnudos arriba de una mesa larga rodeados de velas. En un momento, una de “las gurisadas” hizo un ruido y la pareja se detuvo de golpe. El hombre miró para donde estaban mi papa y los otros. El tipo tenía los ojos rojos y no parecía humano, parecía más una bestia o como dice mi papá hoy, tal vez en algún trance”.

El sótano misterioso

Antonio Marcelo se refirió a una casona que estaba ubicada en Monseñor de Andrea e Ituzaingó. “Se decía que ninguna familia podía vivir allí por mucho tiempo porque en el sótano de la casa habían matado a varias personas en los años de gobierno militar. Entré una vez cuando casi estaba destruida por los saqueos de las personas que empezaban a robarse hasta el piso. Bajé al sótano (para mí era novedad ya que en Posadas no conocía casas con ese tipo de construcción. Y recuerdo que había como una especie de pasadizo que no recorrí por miedo, y que según decían llevaba a un pozo detrás de la casa como vía alternativa de escape.

Cosas raras en Los Aguacates

Jaquelín Báez mencionó a la casa grande que estaba o está todavía, frente a la capilla San Roque entrando al barrio Aguacates. “Yo me crie en Villa Sarita y escuché que en esa casa no quedaba nadie. Se veían cosas raras hasta decían que había fantasmas”.

Familia muerta cerca del Aeropuerto

Verónica Silva por su lado agregó: “¿Y la casa que estaba casi frente al Centro del Conocimiento? Que también son ruinas hoy. ¿Alguien sabe qué pasó allí? Gabo Ortellado le contestó: “Un vecino prendió fuego el pasto que cortó y no lo pudo apagar. Y en el siguiente comentario la misma Verónica Silva dijo “no sé si se quemó. En otro post comentaron que en esa casa que ahora no queda nada, se mató toda una familia. ¿Sera verdad?

La señora Fridman

Mariana Báez también dejó su testimonio en el grupo Posadas del Ayer. “Por Colón entre Mitre y Santiago del Estero, hay una casa que era de una señora con apellido Fridman, la cual decían era muy «casera». Al fallecer dicen que los que han comprado la casa y refaccionado no quedan y la venden porque el espíritu de Fridman los espanta ya que «no suelta» su casa y no tolera refacciones. Esto me lo contó una ex suegra que vive a la vuelta y fue su amiga”. Tania Jamile Rosa colaboró con su testimonio: “Mariana Báez, yo escuché la misma historia de esa casa. Mi mamá aún vive por Colón. Pero los últimos dueños ya se quedaron y dejaron bien linda la casa (Capaz a la señora Fridman le gustó la reforma)”, sumó.

Atrás de Power

Fer Cabrera escribió que “por la paralela de avenida Corrientes, detrás de lo que sería el ex Power había una casa donde, -cuentan los vecinos-, a un sereno que falleció en un accidente se lo ve en la terraza de vez en cuando por las noches. Otra casa por la continuación de Catamarca, pasando media cuadra la Corrientes, donde se escuchaban ruidos como de una reunión de personas en el fondo y la parte principal de la casa”.

Historias del Cidade

Manuela Monzón centró su testimonio en la construcción dónde hoy funciona el centro cultural Vicente Cidade. “Según cuentan los asiduos y trabajadores del lugar, hay un espíritu de mujer ocupando un espacio q debe haber sido suyo”. Paulina Monzón agregó: “Siempre se contaron historias en el ahora Cidade y en la casa que está pegada también. Soy del barrio y las conozco”. El perfil López Gonzalo también hizo su aporte: “Mi mamá trabajó ahí mucho tiempo y dice que muchísimas veces escuchaban un piano tocándose en el piso de arriba”.

Los muertos de la Fraternidad

Lily Fernandez: “En el año 1995 alquilé una casa que está casi al frente de la Escuela Fraternidad y una siesta tuve una experiencia horrible: apareció una cosa verde musgo deforme, casi humana y me quiso agarrar, empecé a gritar y mi marido entró y no vio nada. Se esfumó y ése mismo día me mudé de ahí”. Eduardo Rodríguez reforzó el testimonio de Lily Fernandez: “Dicen que varias personas murieron en ese colegio y siempre suele pasar cosas raras ahí”

Sobre el muro del cementerio

Alejandra Espinosa contó que “en las avenidas Almirante Brown y Santa Catalina, los integrantes de una familia que vivió varios años en los departamentos de la esquina hasta hace un tiempo, cuentan cómo se veían cosas todo el tiempo en el cementerio: un día paró un taxi en la vereda, bajó una mujer, se elevó, cruzó ese gran muro y bajó del lado de adentro. Otra vez vieron pasar gente volando, y así muchísimas más. Sin aliento quedaban”.

Decenas de testimonios quedaron registrados en el grupo Posadas del Ayer. Fantasiosos o reales, lo cierto es “que las hay, las hay”

#InformacionGeneral Fantasmas en el Viejo Hospital de Posadas: apareció un video y suscitó otros escalofriantes relatos de apariciones https://t.co/ybf7bke7RF pic.twitter.com/zQlkQSss5v — misionesonline.net (@misionesonline) August 26, 2019

SP-EP