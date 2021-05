En la tarde del lunes, se llevó a cabo un work shop en el Parque del Conocimiento de Posadas, donde diseñadores misioneros, realizaron trabajos sobre el Misiones Diseña (MIDI), junto al diseñador Sael. El cierre se dio con una pequeña manifestación por las calles del Parque.



En este sentido, Sael destacó que fue un fin de semana intenso de trabajo en la capital misionera, “desde el viernes vengo trabajando, primero con una conferencia que di. El sábado con una instalación artística en el Parque paraguayo. Y ahora cerrando este pequeño tour, con un work shop. Donde los chicos que participaron tenían que expresarse con un cartel”.

Diseñadores misioneros: Expresión sobre lo que es el MIDI

La consigna principal de la actividad propuesta por el artista fue: “que es el MIDI para ellos. Más allá de que es algo, nuevo también transmitir lo que ellos necesitan expresar en estos momentos. El MIDI es todo, toda expresión”.

De la actividad participaron aproximadamente 15 personas, entre diseñadores industriales, diseñadores gráficos y personas que quieren expresarse. “La verdad fue variable que es lo que también a mí me interesa. Donde no solamente tenga una formación, sino que tenga ganas de hablar a través de la imagen”, afirmó Sael.

“El trabajo que realizaron fue increíble, empezamos con consignas, pero después yo los fui guiando, sin meterme en lo que ellos querían expresar. Sino brindando ideas y generando una sinergia entre ellos”, evaluó el diseñador, que tiene gran trayectoria a nivel nacional e internacional.

“De los participantes me llevo la pasión, las ganas. Que eso uno también lo necesita, por más que haya recorrido un camino. Es muy importante ver que la gente joven tiene ganas de generar, de expresarse, de crear. La riqueza no solamente de los chicos, sino también de la ciudad”, remarcó Sael.

Diseñadores misioneros: una actividad enriquecedora

Entre los participantes estaba Eugenia quien es diseñadora gráfica recién recibida, y quien compartió sobre su experiencia durante el evento, “vine con muchas expectativas y las cumplí. Yo vine en la charla del viernes, donde Sael nos presentó todo su trabajo artístico, ayer también estuve en la instalación que hicieron en el parque paraguayo. Con música, fue muy lindo una hermosa tarde”.

En referencia a la propuesta del lunes, Eugenia destacó que para el work shop, asistió, “inspirada por todo eso y, siendo diseñadora gráfica, para mí esto es muy enriquecedor”, además reconoció que, “es una linda oportunidad para quienes estamos en la provincia, poder venir y aprender con alguien de renombre nacional e internacional”.

“Seguiré al tanto de las actividades del MIDI, empezaron muy bien y estoy ansiosa por ver que otras propuestas hay”, concluyó la joven.

Diseñadores misioneros: una tarde muy productiva

Otra de las participantes fue Victoria, quien aseguró que no tiene muchos conocimientos en diseño, pero que esta fue una buena oportunidad para ella, “cuando vine nos comentaron que íbamos a tener que crear como un logo o lo que para nosotros es MIDI”.

Aunque no sabía lo era el MIDI, Victoria se animó y participó de las actividades, “dije no se ni lo que es MIDI pero bueno voy a hacer lo que me salga, lo que me surja, y fueron horas que pasaron muy rápido, porque la verdad que estábamos súper concentrados. Creando y haciendo los carteles, y fue muy lindo, sentí que fue una tarde muy productiva”.

Luego de la experiencia compartida con personas de la rama del diseñe, y a quienes les gusta crear, para la joven el “crear, el diseñar, el sentir la creatividad y exactamente lo que es el MIDI lo experimentamos, por más que yo no sabía lo que era al estar creando, lo estaba haciendo y se estaba manifestando en mi lo que es el MIDI”.

“Por lo que experimente hoy, me parece que es muy hermoso que haya un espacio así. Me parece que todos tienen que venir y experimentar, como lo hice yo hoy, sin saber que era y me voy muy contenta”, concluyó la joven artista.

Diseñadores misioneros: Manifestación de forma positiva

Para el cierre de la actividad, los participantes salieron a manifestarse de forma positiva con los carteles que habían creado durante la jornada. “La idea era plasmar una expresión en los carteles para mostrárselo al entorno, entonces vamos a hacer un pequeño tourcito manifestando visualmente, donde la imagen es protagonista”, concluyó Sael.

carina.pinto-EP