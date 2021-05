Gustavo Breitenbruch: “La Tierra Colorada hace 20 años no para de producir nadadores para el país”

El entrenador del Club Capri, Gustavo “Colo” Breitenbruch destacó el desempeño de los nadadores misioneros que participaron del tercer Test Evaluativo Nacional, donde Sebastián Méndez Brandt coronó la actuación de la delegación del Capri y se lució en lo más alto del podio de los 50 metros libres con una excelente marca a nivel sudamericano. En ese sentido el “Colo” anticipó que queda pendiente un nuevo evaluativo (aún sin fecha específica) previo a las competencias sudamericanas y panamericanas.

“Nos fue muy bien, estamos muy conformes por los resultados, por las marcas que pudimos obtener, por los esfuerzos que hacen los nadadores de entrenar día a día y todos sabemos que en el deporte a veces no es directamente proporcional lo que uno entrena y después cuando lo puede llevar a cabo en el momento de la competición, pero el hacer las cosas bastante bien sí aumenta las posibilidades de estadísticas de que salga todo bien y realmente la verdad es que nos salió” reflexionó Breitenbruch en dialogo con Misiones Online.

En ese sentido, realizó un análisis de los atletas misioneros que participaron el pasado viernes representando al club en en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNaRD), de Buenos Aires.

“Si empiezo por Jere (Debat) que fue el más chico (categoría 14 a 15 años) y que fue nuestro debutante; la verdad es que le tocó nadar una sola carrera, la preocupación era que llegue con el pie derecho ese día y la verdad que utilizo bien la bala de plata que tenía, nado excelente, hizo una muy buena marca, su mejor marca personal, le permitió estar tercero en el ranking nacional, pero más allá del podio o no, la marca fue muy buena y no desaprovecho la oportunidad que tuvimos” reflexionó.

“En el caso de Santi Caso, pudo nadar varias carreras, en todo nado muy bien, hizo buenas marcas, ratificó algunas que tenía y eso lo deja ahí también en condiciones de ser convocado en otros evaluativos”. El mismo caso para Cata Addiechi que también estuvo a la altura de las circunstancias, nado muy bien, quizá en la última carrera, en los 50 libres que era su principal prueba, por ahí le toco un momento de desconcentración; pienso que hubiese podido tirar mejores tiempos, pero a veces tenes que estar en ese momento exacto porque es una carrera muy exquisita, muy particular, muy corta que no da tiempo para nada, no le salió su mejor marca, pero si nado muy bien”.

En referencia a la atleta Astrid Olmedo, el Colo destacó su actitud ya que previo al entrenamiento la joven fue diagnosticada con dengue “Astrid es un caso aparte porque llego con lo justo, había agarrado dengue, y como es Astrid decidió ir, tenía el alta médica, estaba muy sobre la competencia pro se sintió bien, fue, nado con el carácter que tiene, nado muy bien, pero no le dio para nuevas marcas porque ella venía muy bien entrenaba y justo la mala pata que le agarro el dengue”.

Para finalizar se refirió al gran desempeño de Sebastián Méndez Brandt “lo de Seba fue coronar la actuación de los misioneros porque en el caso de Seba, en las tres pruebas que nado pudo estrenar marcas personales y en los 50 metros libre pudo hacer una excelente marca de nivel sudamericano y una marca de panamericano que eso lo pone en carrera en la discusión para la convocatoria internacional así que felices” añadió.

Sobre un nuevo evaluativo, previo al Sudamericano Juvenil y a los Panamericanos Juniors donde también clasifican los juveniles, el entrenador explicó que aún no hay fecha establecida debido al contexto de pandemia pero estimó “no hay todavía un lugar fijo donde se va a hacer estos eventos (Sudamericano y Panamericano Juniors), pero las fechas estarían siendo entre septiembre y noviembre más o menos, entonces tendríamos que estar teniendo un evaluativo antes de esa fecha, un lapso interesante antes para que el seleccionado haga sus ajustes”.

Entrenar en pandemia

Sobre los entrenamientos de los atletas en el contexto de pandemia, el entrenador destacó la situación sanitaria de la provincia que la coloca entre las pocas donde los entrenamientos no han sido suspendidos por las medidas restrictivas.

“Nosotros como misioneros estamos entrenando, pero los atletas del resto del país están haciendo lo que pueden de acuerdo a las restricciones que tenga cada uno en su provincia, en su ciudad. Hoy por hoy los menos afectados en realidad somos nosotros, los misioneros en todo sentido y en la natación también. Porque en este momento creo que la gran mayoría no está entrenando y nosotros estamos entrenando. por supuesto teniendo el máximo de control o de respeto hacia los protocolos porque somos sumamente conscientes de que tenemos que cuidar esto que tenemos” señaló al tiempo que destacó que más allá de la coyuntura “ la tierra colorada hace 20 años no para de producir nadadores para el país, quiere decir que no es una cuestión de pandemia, no es una cuestión de nada sino es una cuestión de aptitud que tiene el misionero hacia los deportes acuáticos que, si ustedes ven, los deportes acuáticos tienen grandes presentaciones a nivel nacional”.

Consultado sobre si la situación de ser parte de las pocas provincias que permiten el entrenamiento pudiera ser una ventaja, el Colo sostuvo que “no me gusta que sea una ventaja que nosotros podamos entrenar y el resto no pueda entrenar, la verdad que me preocupa, tanto como el cuerpo técnico y los nadadores son solidarios y no quieren que pase eso, lo que queremos es que todos podamos volver a la normalidad lo antes posible y todos puedan tener iguales condiciones para sacar el máximo de sus posibilidades”.

Pileta olímpica para el Club Capri

Sobre la ejecución de la pileta olímpica que se lleva adelante, el entrenador sostuvo que “nosotros necesitamos contar con la pileta olímpica, esa proyección nacional para las marcas de nivel internacional se nota porque a veces salís campeón argentino, pero por ahí no te da la marca para nivel internacional, y eso tiene mucho que ver en nuestro caso que uno se acostumbra a la corta, hay detalles que influyen y los brazos sienten la diferencia de una de 25 metros a una de 50 metros”.

Asimismo agregó que “cuando terminó el torneo, el presidente de la confederación se acercó y me dijo cuanto faltaba para terminar nuestra pileta, porque se sueña siempre con que las concentraciones de la selección Argentina se puedan hacer acá en Misiones por el nivel que tiene la pileta, salvo la del Parque Roca, la nuestra sería la segunda a nivel argentino y creo que estaría entre las primeras en Sudamérica. Para lo que es el hecho de ser una pileta con homologación olímpica donde todas las marcas van a ser homologadas automáticamente “señalo.

En otro orden y sobre los pasos a seguir Breitenbruch afirmó que “no podemos parar por los compromisos internacionales porque ese fue el pedido, tratando de seguir manteniendo el nivel y mejorando incluso. En el caso de Seba ya es una realidad que está en un nivel de selección A digamos y en el caso de los otros cuatro o cinco, que pudieron ser evaluados están en un nivel excelente en condiciones convocados en cualquier momento. Acá hay otro grupo de nadadores que lamentablemente no puede ser evaluados al no tener las marcas en piletas de 50 metros, pro también están en condiciones, comparábamos las marcas que se hicieron allá con las que tenemos acá y están en condiciones de dar el salto o de ser convocados en el momento que se pueda” culminó.

MG-EP