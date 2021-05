Oberá: “Estoy mucho más aliviada después de la sentencia”, dijo la víctima del fisicoculturista condenado a 9 años de prisión

Este lunes por la mañana habló con Misiones Online Jenifer Guayaré, la ex pareja y víctima de Javier Batista, el fisicoculturista condenado a 9 años de prisión por haberla golpeado salvajemente en medio de una fiesta. Producto del brutal ataque Jenifer quedó cuadripléjica y con traumas psicológicos y emocionales que aún hoy le cuesta superar.

“Estoy mucho más aliviada después de la sentencia que se dictó, no me esperaba porque obviamente yo sin abogado, sin nada y él con toda la defensa, la verdad que fue un alivio para mí y ahora me toca concentrarme en lo más importante que es mi recuperación y con la tranquilidad de que él va estar donde debió estar siempre”, manifestó Guayaré.

Recordó el día en el que su agresor hizo que su vida cambie para siempre y relató que, esa mañana luego de visitar a su madres, fue a trabajar con Batista, como cualquier otro día. Cerca de las 22 horas volvieron a su casa, se cambiaron para ir a una fiesta a la que habían sido invitados y se fueron.

Ver también: Juicio al fisicoculturista en Oberá: la víctima se presentó a declarar en silla de ruedas y evitó cruzarse con el imputado

En un momento de la noche Guayaré se reencontró con una amiga a la que no veía hace mucho tiempo y con quien intercambió un par de palabras. Fue luego de esa conversación cuando Batista comenzó a agredirla verbalmente. Por ese motivo, la víctima intentó que su cuñada (hermana del condenado) le lleve a su casa, pero este se negó rotundamente. En ese momento, Batista salió de la fiesta para ir a su casa, la víctima trató de frenarlo para pedirle sus cosas y fue ahí cuando comenzó a golpearla brutalmente y sin remordimiento.

“Lo único que recuerdo es cuando desperté, estaba todo ensangrentada y él estaba sacudiéndome también todo ensangrentado y ya no sentía mi cuerpo, del cuello para abajo. Además, sentía muchísimo dolor en el cuello, eso fue lo más traumatizante que me pasó en mi vida”, aseguró la victima del fisicoculturista condenado a 9 años de prisión.

Además, agregó, “fue muy difícil, yo desde ese momento no puedo hacer nada de lo que hacen normalmente todos y lo que yo hacía normalmente. La verdad que es algo difícil de explicar la situación y las sensaciones que uno tiene durante años así. No fue nada fácil, sigue siendo difícil, me queda mucho trayecto todavía así que es bastante complicado”

Hoy, luego de años de ese día que la marcó para siempre, reconoció que su ex pareja tenía reacciones violentas y acciones difíciles de entender, pero nunca se imagino que llegaría a agredirla de esa forma, y mucho menos en un lugar lleno de gente como en una fiesta. Y señaló que, como en todo los casos de violencia de género, la manipulación constante de su agresor le impidió ver estas señales de alarma que ya reflejaban la clase de persona que es.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137 o al 144. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año. Además pueden acercarse a cualquier comisaria a realizar denuncias y pedir ayuda.

Juicio al fisicoculturista en Oberá: “Era dominante y absorbente, nuestra relación terminó en un episodio extremad… https://t.co/uO5vdKm9k9 — misionesonline.net (@misionesonline) May 19, 2021

“Estoy mucho más aliviada después de la sentencia que se dictó”, dijo la víctima del fisicoculturista condenado a 9 años de prisión

MB-A