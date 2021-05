Esta mañana se darán los alegatos y se conocerá la sentencia en el primer juicio en Misiones por una “asociación ilícita fiscal”

Esta mañana, a partir de las 8:30 horas se darán a conocer los alegatos de las partes en el juicio contra cuatro misioneros acusados de integrar una asociación ilícita fiscal, destinada a cometer delitos vinculados a la evasión fiscal.

En el correr de la mañana defensores, querellantes y la fiscal actuante, Vivian Barbosa expondrán sus conclusiones y sus pedidos al tribunal conectado por videoconferencia. El mismo integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Amado Ceroleni, ambos como subrogantes. Como cuarto integrante (suplente) participa el juez Rubén David Quiñones.

Será la tercera audiencia del proceso, en el que declararon más de una decena de testigos, entre ellos contadores y empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

A pesar del feriado puente por el 25 de Mayo, esta mañana se llevarán a cabo los alegatos y emitirán el fallo, en el juicio a tres empresarios y un contador, acusados de armar una “asociación ilícita fiscal” y defraudar al fisco nacional con facturas “truchas” y créditos fiscales apócrifos.

Se trata del primer juicio que se realiza en Misiones por este tipo de delitos, donde fueron llevados al banquillo de los acusados, cuatro misioneros. Los empresarios, Luis Ramón Sayas (63 años), Ricardo Galarza (64 años) y Oscar Luis Ocampo (55 años) y el contador posadeño, Leandro Antonio García (56 años).

Los tres empresarios y el contador que están siendo juzgados, están acusados de armar al menos nueve empresas falsas que emitían facturas truchas para crear créditos fiscales que se vendía a firmas legalmente constituidas. Desde la AFIP confirmaron además, que dos reconocidas empresas yerbateras instaladas en Misiones compraron esos créditos fiscales apócrifos, que fueron impugnadas por el organismo recaudador.

Las “empresas de cartón”, funcionaban en domicilios fiscales “inexistentes”, en cafés de Posadas, con prestanombres y documentación apócrifas, cuyos inicios datan del 2000 y se extendieron en el tiempo. En un principio, dos mujeres (amas de casa), una de ellas de nacional paraguaya, figuraban como “presidenta y vice presidenta” de estas firmas ilegales, que habían sido contactadas y engañadas, con promesas de trabajo efectivo y el pago de una irrisoria de suma de dinero mensual de 500 pesos.

Fueron las propias mujeres que con el paso del tiempo descubrieron el ardid y denunciaron estas maniobras ante la AFIP, que ya venía siguiendo los pasos de las transacciones ilegales del la organización.

En la última jornada de debate está previsto, en primer lugar, el alegato de la querella, que está en manos de los abogados de la AFIP, luego será el turno de los fiscales; Vivian Andrea Barbosa y Pablo Ricardo Di Loreto, tras lo cual será el turno de los asesores jurídicos de las respectivas defensas de los acusados. Se prevé una larga jornada de debate, que culminará entrada la tarde con la sentencia.

“Firmaba papeles en un café de la calle Colón y Bolivar”

Ya atestiguaron en el juicio las dos mujeres “prestanombres” que son las denunciantes y fueron citadas a declarar como testigos. “Yo le creí que iba a trabajar como secretaria en una empresa, pero los papeles y chequeras los firmaba en un café de Colón y Bolívar o directamente en la plaza 9 de Julio y me pagaban 500 pesos por mes y nunca me llamaban para comenzar a trabajar”, confesó Gloria (50 años), de nacionalidad paraguaya.

En su declaración ante los jueces, la mujer agregó: “A mí Zayas me contrató para trabajar como secretaria en una empresa yerbatera que iban a abrir. Me mostró incluso que tenían paquetes de las marcas Piporé y Boca Juniors como representantes. Estaba ilusionada, yo vendía productos de cartilla, ganaba premios por distribuir los productos y con eso me ganaba la vida. Y con la empresa iba a tener un puesto estable de trabajo. Zayas me presentó a Ocampo y él me hacía firmar los papeles en blanco para el ‘Establecimiento Estanciera SA’. Me citó en una escribanía después para firmar otros documentos y yo le creía porque me decía que iba a comenzar a trabajar como secretaria”.

Precisamente, varias empresas fantasmas creadas por la “asociación ilícita fiscal” correspondían al rubro yerbatero.

“Ganaron millones”

Por su parte, Dora (66 años), la otra testigo que declaró el en la primer audiencia de debate de forma virtual desde Oberá, denunció que el empresario, Ricardo Galarza, fue quién le hizo firmar los documentos de una de las empresa falsas, denominada Estanciera SA.

“En 2005 Galarza me convenció porque era el esposo de mi amiga, yo le creí que iba a abrir un secadero en Garuhapé primero, después me dijo que iba a ser en Apóstoles, pero nunca se abría. Yo firmé porque hasta mi marido como técnico iba a poder trabajar, pero nunca vimos ni la empresa y tampoco un peso. Sin embargo ellos ganaron millones”, relató la mujer.

Agregó que “de 2006 a 2008 nunca pude tener copia de ninguno de los papeles que me hicieron firmar. Después me enteré que existía Gloria y que le habían dado un trajecito y zapatos y la llevaban a firmar documentos y chequeras sin saber nada tampoco”. “Supe de ella en el banco Bisel cuando me llamaron por la deuda que me querían cobrar. Ahí me dieron el teléfono y la llamé para que denunciara también”, sostuvo en otra parte de su relato.

“Zayas manejaba toda la situación y nunca conocí una oficina ni recibí un peso de Estanciera SA. Yo necesitaba un trabajo, no que me estafarán”, recalcó finalmente Dora.

Cada uno tenía determinados roles

Cada uno de los imputados tenía un determinado rol dentro de la organización ilícita, pero el empresario obereño, Ricardo Galarza, está sindicado como el organizador y Ricardo Sayas, como el jefe de dicha red. Supuestamente armaron empresas del rubro yerbatero y de la comercialización de neumáticos, entre otras actividades, para operar en la zona.

La red delictiva operaba de hacía mucho tiempo en la Provincia, cuyos inicios datan del año 2000. Armaban empresas, contribuyentes y proveedores falsos y durante el juicio se podría legar a determinar el monto de la defraudación causada al Fisco Nacional.

Como querellante en este caso en representación de la AFIP, están los abogados Silvia Catalina Mani, Marcos Aurelio Atencio y Ariel Ricardo Smiak.

SH-EP