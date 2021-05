El médico Leopoldo Luque habló de todo y pidió disculpas por una polémica frase sobre Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque estuvo en La Noche de Mirtha y dijo que cuando expresó “el gordo se va a cagar muriendo” se equivocó pero fue “sacado de contexto”. Y agregó: “Yo no siento la condena social”.

Las causas de la muerte de Diego Armando Maradona sigue sumando capítulos. Uno de los apuntados por la Justicia es Leopoldo Luque, quien en las últimas semanas tomó notoriedad en los medios y esta noche estuvo en La Noche de Mirtha, pidió disculpas por una frase muy desafortunada y habló de todo.

Uno de los audios que se filtró y que está en la causa lo tiene a Luque diciendo “el gordo se va a cagar muriendo”. Sobre esto y el equipo que acompañaba a Diego habló el neurocirujano: “Había un clínico, el doctor Di Spagna, una coordinadora médica, Forlini, y enfermeros que reportaban a ellos. Era toda una estructura. En cuanto al audio de ‘el gordo se va a cagar muriendo’ está descontextualizado. Pedí disculpas, me arrepiento de haber hablado de él. Y los audios sobre las hijas también son feos. Ese audio de ‘el gordo se va a cagar muriendo’ fue en el momento que me dicen que hacía 30 minutos que Diego estaba en paro. No es que había una visión de que a él le iba a pasar algo, fue en ese momento. La Junta Médica selecciona información para armar un diagnóstico, esa es la visión y por eso el pedido de nulidad. Yo me voy a defender”.

Y agregó en tono de victimización: “Hay una realidad que no se quiere analizar. Hay algo más que va a costar analizar, pero adjudicarle a un médico y buscando si el error era su fanatismo o quererlo o sacarse una foto. Yo en todo esto fui viendo cómo existe la palabra ‘operación’. Hay gente que busca eso. El que le mentía a su mujer, para decirle que me llamaba Diego y no me llamaba, era yo. Me iba y lo veía en un fogón tomando mate solo. Sos Maradona, viejo, dónde están todos. Diego estaba cansado de todo, de todo a su alrededor”.

“Con las hijas tuve una relación en la última parte, antes pocas veces me llamaron. Con Dalma hablé muy poco. Sin dudas me arrepiento de esos audios hablando de las hijas. En la intimidad a veces uno dice tonterías, a veces están descontextualizadas. Hay cosas que uno dice que tiene que pedir perdón, decir eso de Diego está mal pero que no se confunda que lo traté mal”, continuó Luque.

En similar sintonía, manifestó: “Diego fue un paciente muy especial pero yo trato a todos mis pacientes por igual. Si uno mira con toda esta arremetida contra mí, no apareció gente para criticar mi accionar médico. Yo le recomendé a Diego a la psiquiatra (Agustina Cosachov, que está imputada). Se instaló cada barbaridad que prefería no hablar, se llevó a pensar que yo maltrataba a Diego”.

El Rifle Varela, otro de los invitados a la mesa, le consultó a Luque sobre lo que se dijo de que Maradona no quería vivir más. “Ahí hay mucha subjetividad. Sé que la cuarentena le pegó muy fuerte en el estado anímico. Salió un video donde yo estaba pateando la pelota con él y él estaba peor de lo que fue en Brandsen. La diferencia es que yo estaba con él. Yo lo sacaba, lo cambiaba, salíamos a jugar”, respondió.

Luque y el cambio de carátula en la causa Maradona

La fiscalía que investiga la muerte de Diego Maradona el pasado 25 de noviembre decidió un cambio de carátula de la causa, de homicidio culposo, excarcelable, a homicidio simple con dolo eventual, que prevé penas de ocho a 25 años de prisión.

Los siete acusados, entre ellos Luque y Cosachov, tendrán entre 8 y 25 años de prisión de ser encontrados culpables. Ahora fueron citados a indagatoria y no pueden salir del país.

“Es difícil porque uno trata de entender los fundamentos, el porqué de esa decisión y honestamente no lo encuentro. Es una etapa de acusación, los fiscales están en todo su derecho. Yo no siento la condena social. Yo era el médico de confianza de Diego”, comenzó Luque.

Con respecto a cómo se dio el desenlace fatal de Diego, el neurocirujano se desligó: “Eso lo tiene que determinar la Justicia. Yo puedo decir lo que hice, cómo fue mi función. Estoy muy tranquilo. Hice todo lo posible. Le ofrecí a Diego todo lo que estaba al alcance, algunas cosas la aceptaba y otras no. En ese sentido estoy muy tranquilo. Me responsabilizo de lo que hice por Diego, convencerlo que se opere, que acepte enfermeros en la casa. La Junta Médica dice que hubo agonía pero hay que demostrarlo y por ahora no hay nada demostrado”.

El entorno de maradona, bajo cuestionamiento de Luque

“A veces en las personas juegan muchos intereses, muchos intereses personales, ese es el Mundo Diego. El interés que era Diego no lo teníamos todos. Yo pago eso, escucho los cuestionamientos que a veces tiene el involucrarse, el querer hacer. Yo quise salvarlo al tipo. Lo amaba. A veces él te ponía trabas porque era muy inteligente, tenía mucho mundo, era vivo, sabía dónde lastimarte, a mí me pegaba donde me dolía. No sabes las cosas que me decía, me humillaba. Buscaba lastimarme para que yo vaya, como los que estaban cerca por algún interés y se quedaban revoloteando para seguir obteniendo la ganancia que por ahí obtenían pero no lo toleraban. Yo me bancaba que me humille”, subrayó Luque sobre su rol y el del polémico entorno.

Para finalizar, insistió en que buscó colaborar en todo momento: “Después si yo mandaba un audio insultándolo, que me disculpen, no sé. Era una forma de desahogarme y sobrellevar la situación. Después hablaba con mi mujer y le decía ‘es un paciente, está enfermo, pero mira lo que me dice’. Me humillaba pero quería ayudarlo”.

