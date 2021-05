Varados en la frontera Posadas- Encarnación: asistieron a las familias y les reiteraron que deben “agotar las instancias administrativas” para ingresar a la Argentina

Florencia Carignano, directora de Migraciones habló sobre el tema y dijo que anoche el cónsul argentino en Encarnación, Pablo María Sáenz Briones asistió a las familias varadas en el centro de fronteras del lado argentino. Además de brindarle alimentos se los invitó a que se trasladen a un hotel – todo pago – a los efectos de que completen los trámites administrativos necesarios para ingresar al país.

Las familias que están hace 14 días en la cabecera argentina del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une las ciudades de Posadas y Encarnación, recibieron asistencia ayer de parte del Consulado Argentino.

El cónsul argentino en Encarnación, Pablo María Sáenz Briones les llevó alimentos y bebidas, además de la propuesta de que se trasladen a un hotel en la capital del departamento de Itapúa, para ser alojados hasta tanto puedan completar los trámites administrativos para ingresar al país.

En diálogo con el canal Todo Noticias, Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones de Argentina contó que se enteraron del caso porque llegó un amparo judicial.

La funcionaria en primer lugar recordó que las fronteras están cerradas desde el 16 de marzo del año pasado en el marco de la pandemia por coronavirus.

En el caso particular de estas 3 familias, sostuvo que llegaron al centro de frontera en taxi sin autorización para ingresar a la Argentina.

“No tenemos ningún pedido de excepción, que son los que se autorizan siempre y cuando haya una causa humanitaria fundada. Esto lo hacemos todo el tiempo, por razones de salud y humanitarias cuando una persona debe someterse a un trasplante o falleció un familiar”, agregó.

Sobre el caso en particular Carignano dijo que se “enteraron por el amparo” donde un juez de primera instancia indicó que no se habían completado los trámites en el consulado.

“Anoche el cónsul les ofreció, alojamiento, comida y la posibilidad de hacer todos los trámites para una repatriación y ellos se negaron”, agregó.

“Los 40 mil argentinos que tienen residencia en Paraguay tienen los mismos derechos que estas familias”

Respecto a la situación que se vive en Paraguay por la pandemia de coronavirus, Carignano remarcó que se trata de un país donde no hay oxígeno y están su sistema de salud está colapsado.

“Hay una ley no puedo incumplir una ley porque me puedo comer una denuncia pena. No se trata de mi sensibilidad personal. Migraciones tiene que cumplir la ley. El DNU es una ley, y el DNU dice que las fronteras están cerradas. Fui atacada y acá no interesa si soy mala o buena”, indicó la Funcionaria.

Reiteró que les ofrecieron ir a Encarnación hasta completar los trámites y ellos se negaron. “Les ofrecimos alojamiento, comida, asesoramiento, y ellos dijeron que no. Consta en el informe que el cónsul elevó a la Cancillería. Hubo un juez de primera instancia que dijo ustedes tienen que agotar la vía administrativa”.

Asimismo, remarcó que hay aproximadamente 40 mil paraguayos con residencia argentina, en un país donde no tienen oxígeno ni camas, “tienen los mismos derechos que estas personas a entrar”.

“Estamos en una pandemia hay que respetar las normas y procedimiento. Lo que dijo la justicia es que agoten las vías administrativas”, reiteró

E.B.-EP