Son argentinos, dejaron su trabajo en una multinacional para vivir viajando y ya han conocido más de 75 países

Haciendo turismo en Misiones, Laura y Nico cuentan cómo dejaron su rutinaria vida como oficinistas y se aventuraron a vivir viajando. La historia de los dos jóvenes argentinos que se conocieron en la oficina y pronto encontraron su propósito de vida: ser creadores de contenido de viajes.

Después de unas intensas, pero divertidas semanas recorriendo Misiones, Nicolás Lerino y Laura Cristiano del blog Vida de viajes contaron a Misiones Online su experiencia en la tierra colorada, su paso por Salto Encantado, Las Cataratas de Iguazú y diversas localidades.

De oficinistas a nómades, esta pareja de argentinos a través de su experiencia de vida llegaron a un punto en el que lograr la ansiada vida de un profesional de oficina, no era suficiente. Nicolás, logró sobrevivir a un cáncer, mientras que Laura lidió con el dolor de ver partir a seres queridos, esas experiencias los llevaron a un punto de reflexión que los motivó a vivir cada momento.

En diálogo con Misiones Online, Nicolás Lerino contó su visita en la tierra colorada y los desafíos que tanto ella como Laura, su compañera de aventuras, vivieron antes de decir a dedicarse a este estilo de vida.

“Realmente fue una idea latente. Nosotros nos conocimos e instantáneamente empezamos a viajar”.

Contó que la idea de vivir viajando fue tomando fuerza cuando ambos tomaron vacaciones, aunque en diferentes fechas. Y es que mientras uno estaba en la oficina, el otro le contaba su travesía. Fue en uno de esos viajes a Europa cuando salió el deseo: “me encantaría vivir viajando”.

Ese pensamiento se convirtió en una acción y comenzaron a vender todo lo que tenían, desde sus electrodomésticos hasta sus ropas.

Según Lerino, el primer desafío fue armar una vida que se adapte al estilo nómade.

“Teníamos trabajos en relación de dependencia yo trabajaba como 8 años y ella 2 y debíamos dejar las cosas ordenadas. Afortunadamente para mí la decisión fue más fácil en vista que al renovar mi contrato me propusieron condiciones que no eran las que me convenían, así que la única opción era desvincularme”.

Recuerda que a pesar de que tenía un vida “cómoda” logrando muchas metas como la carrera profesional y un buen empleo. “Vendí casi todo lo que tenía desde la heladera, la tele hasta la ropa, cuando tuvimos todo resuelto y listos para que el 100% de nuestra vida gire para viajar emprendimos nuestro viaje”.

Turismo en Misiones

Aunque su vida de viajeros no es la típica del turista, porque deben mesurar y ser cuidadosos con su inversión, esto no ha sido un impedimento para que puedan conocer diversos países tienen 77 en su lista y van por más.

Esta es la tercera vez que Laura visita la Tierra Colorada y la segunda de Nico, no obstante, en esta oportunidad, a pesar de la pandemia, las medidas de seguridad que brinda la provincia, así como los cuidados han hecho que este sea un destino entre los más seguros.

“Esta vez por suerte recorrimos más. Hicimos las Cataratas de Iguazú y recorrimos Aristóbulo del Valle. Leandro N. Alem, El Soberbio, Oberá y terminamos en Posadas”, contó Nicolás.

También hicieron la ruta del té. “Nos quedamos cortos, nos gustaría volver a la provincia”.

Desafios de una vida de viajes

“A pesar de que hacemos colaboraciones, somos nosotros mismos los que hacemos contenidos, marketing de afiliados y es difícil porque viajar nos toma mucho tiempo y no tenemos feriados, sábado y domingo descansamos muy poco y trabajamos más que antes que estábamos en la oficina, pero al hacer lo que nos gusta es mucho más cómodo”.

Todos sus viajes los comparten a través de su páginas web y redes sociales. Mirá sus mejores fotos aquí:

SPM-EP