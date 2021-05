Restricciones en Misiones: las localidades que anunciaron medidas tras el DNU del Gobierno nacional

Varias localidades se suman a las restricciones en Misiones a raíz del aumento de casos de coronavirus enmarcados en la «segunda ola».

Luego de que el presidente anunciara un nuevo DNU para hacer frente al aumento de contagios de coronavirus en el país, autoridades de distintas localidades de Misiones informaron oficialmente restricciones. El decreto las establece según el riesgo epidemiológico de los distintos departamentos de la provincia.

No obstante, no todas las localidades de dichos departamentos restringieron actividades dado que cada una atraviesa una situación epidemiológica particular.

El Comité de Expertos de la provincia se reunió ayer viernes en la Casa de Gobierno y establecieron restricciones en las localidades más afectadas por la segunda ola de coronavirus: Concepción de la Sierra, Salto Encantado, Apóstoles, Eldorado y Montecarlo.



Las localidades de Misiones que anunciaron restricciones hasta la noche de este sábado son Campo Ramón, Itacaruaré, 25 de Mayo, Cerro Azul, Gobernador Roca, Panambí, Alba Posse, Capioví, El Soberbio, San José, Santo Pipó, Jardín América, San Pedro, Wanda y Concepción de la Sierra.

Las restricciones apuntan a reducir las aglomeraciones suspendiendo actividades sociales, deportivas y religiosas. Además de restringir los horarios de circulación por las noches.

Localidades como Posadas y Oberá anunciaron un acompañamiento al DNU. En la Capital del Monte no habrá restricciones pero sí aumento de controles, en la Capital Provincial por su parte si se restringen los horarios de atención al público en los locales comerciales.

DL-EP