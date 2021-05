La Justicia sobreseyó a la actriz Ana Coacci, denunciada por Juan Darthés

Fue denunciada por injurias por su relato en dos programas de tv y en una red social. El querellante nunca asistió a las audiencias de conciliación. La Justicia ante sus faltas, considero desestimada la denuncia. Luego de una batalla legal la causa se cerró con el sobreseimiento de la denunciada

El tribunal Oral en lo Criminal N°9 sobreseyó definitivamente a la actriz Ana Inés Coacci de la imputación por calumnias que oportunamente le iniciara Juan Rafael Pacifico, conocido popularmente como Juan Darthes. El 19 de marzo de 2018 inicio la querella a raíz de declaraciones realizadas por la denunciada en Facebook el 21 de febrero y luego en los programas de TV «Intrusos en el espectáculo» y «Confrontados» emitidos el 23 de febrero ambos de 2018.

Según el expediente, Coacci habría relatado públicamente que cuando estaban compartiendo trabajo en una tira «…en un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica, mi viejo dirigía una comedia en la que el cantaba, yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba como el la cantaba. Momento en el que el señor se desliza en la silla que tenia rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo……»

Luego de estas declaraciones, el actor decide recurrir a la justicia y denunciarla por calumnias e injurias. Una vez iniciadas las acciones legales, como en toda causa llegan las instancias de conciliación, pero sorpresivamente el querellante no presentó. Su abogado Fernando Burlando informó que su cliente no podía asistir por problemas de salud y agregó que su domicilio actual era en Brasil.

Le solicitaron al abogado un certificado médico que justificara la no asistencia, a lo que Burlando respondió que estaba en un profundo estado depresivo y consideraba que no era necesario certificarlo mediante un profesional porque el estado de su cliente era de publico conocimiento.

Finalmente y tras un acuerdo de ambas partes, se desistió de la audiencia y decidieron realizar otra donde el querellante pueda estar presente por video conferencia dado su domicilio en otro país. Pero nuevamente el querellante faltó. Solo se presento su abogado presentando nuevas excusas.

La jueza, Dra. Ruiz López a cargo de la causa en esa instancia y ante todo lo ocurrido resolvió «…dar por desistida la acción privada iniciada por Juan Rafael Pacifico tras los fallidos intentos por llevar a cabo la audiencia de conciliación…» con la participación del denunciante. Ambas partes recurrieron a instancias de casación, la guerra judicial entre las partes continuaba. Hasta llegar a esta ultima instancia donde la justicia considero que no podía prosperar, por varias razones fundamentadas en el fallo, y consideraba que «En virtud de todo lo expuesto se decide DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCION PENAL Y EN CONSECUENCIA SOBRESEER A ANA INES COACCI DE…..» en la imputación que se le dirigió bajo la calificación de injurias

La resolución se comunicó a la Dra Hermida Leyenda, representante legal de la actriz, a la Policía Federal como ocurre habitualmente a Casación donde la querella había interpuesto un recurso y finalmente fue firmado por el Juez de Cámara Dr. Luis Roberto Salas.

