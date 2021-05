María Losada y su partido Vanguardia Popular, abandonan el Pays y el Frente de Todos y bajan sus candidaturas en toda la provincia de Misiones

La presidenta de Vanguardia Popular, María Losada, explicó las razones por las cuales su sublema se bajó de las elecciones legislativas de este año. Además indicó que abandonan el Pays y el Frente de Todos y bajan sus candidaturas en toda la provincia de Misiones.

“Teníamos la expectativa de conformar un espacio político para ir a las elecciones y cuando se debate esto Cacho Bárbaro estaba muy indignado y Cristina Brítez no emitió sonido. Después no invita Mariquita Torres a participar y entendíamos que no íbamos a seguir llamándonos PAyS porque estaba reducido a una sola mirada, no se podía utilizar el Frente de Todos y ya en ese momento no estaba junto a nosotros el PJ que había decidido participar con el oficialismo provincial”, comenzó explicando María Losada.

Continúo contando que, “pensamos que teníamos que tener un nuevo nombre y tenía que ser Encuentros con Todos, para generar alternativas. En el primer debate se acordó que íbamos a tener una lista en donde Mariquita Torres iba a tener un lugar que era el segundo y el primero lo iba a elegir Cacho bárbaro y se pensaba que era Punchi Rockenbach”.

A horas de la presentación de las listas de los candidatos a diputados provinciales de los frentes y partidos para las legislativas del 6 de junio, el Frente Encuentro Popular Agrario y Social Para la Victoria, que nuclea a las expresiones más afines al kirchnerismo, tuvo su primera baja: Roberto “Punchi” Rockenbach, quien había sido anunciado como primer nombre en la lista de aspirantes a una banca en la Cámara de Representantes de Misiones, anunció que no será candidato.

María Losada también contó que, “al momento del cierre de la lista nos enteramos que no habían cumplido con lo pactado, habían presentado sublemas con un nombre del frente cortado que era Encuentro Agrario y Social para la Victoria”, dijo María Losada.

Ante esta situación tanto la candidata Mariquita Torres, como el sublema Vanguardia Popular, busco explicaciones en el principal referentes del Partido Agrario y Social, Cacho Bárbaro y no hubo respuestas.

“Definieron que había otra lista y hay un frente que está conformado por el partido de Cacho Bárbaro y Cristina Brítez, y ahí nosotros bajamos el sublema de Posadas y otros que teníamos en Oberá y otros lugares”, anunció.

La decisión habría sido tomada por la imposibilidad de establecer un acuerdo entre los partidos que integran el Pays y por eso decidieron bajar las candidaturas para las elecciones del 6 de junio, del frente Vanguardia Popular.

“Nuestro candidato era Sergio Kalisz, bjamos el sublema y estamos evaluando sacar al partido del frente, porque esto fue una emboscada y nos dejaron sin posibilidad de armar lo propio”, sentenció.

“Vanguardia Popular es un partido provincial que nació en el año 2015 cuando nos expulsan a mí y a Hugo Escalada de la Unión Cívica Radical, por el famoso caso Bordoni que después el tiempo nos dio la razón. En ese contexto se armó el partido con muchas afiliados en virtud que nosotros no queríamos asociarnos ni ser parte del acuerdo de la UCR con Mauricio Macri”, explicó en declaraciones a Misiones Online, María Losada.

“Desde el año 2019 participamos con el Pays con un abanico político de diversidad para construir una alternativa en Misiones. Seguimos construyendo todos y se armó en octubre lo que se denominó Frente de Todos, donde íbamos determinar todos y estaba también el PJT y todo lo que había sido Unidad Ciudadana y nosotros que como frente Pays integramos el Frente de Todos”, explicó.

Con la llegada del 2020 y la pandemia de coronavirus, María Losada indicó que las relaciones en el frente se debilitaron. “Nunca hubo una reunión con los distintos partidos que estuvimos para la construcción del triunfo del año 2019, no solamente de Alberto Fernandez y Cristina Kirchner sino también la entrada al congreso de la diputada Britos y Bárbaro”, dijo.

“En todo el 2020 hubo silencio y poca disponibilidad para los encuentros políticos”, concluyó.

