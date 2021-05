El desgarrador relato de una médica: «Nos dieron la indicación de dejar morir un hombre de 56 años»

Luciana Ortiz Luna, que trabaja en el Hospital Heller de Neuquén, explicó también que los pacientes comparten respiradores.

El trágico relato de Luciana Ortiz Luna, una médica de Neuquén, se viralizó en las últimas horas junto con una seguidilla de fotografías que ella misma tomó donde se observan pacientes compartiendo respiradores.

«Fuimos anunciando lo que iba a pasar, esto se venía y no teníamos como afrontarlo. Mientras los muertos no sean tus muertos no vas a entender qué está pasando», comenzó la profesional horas más tarde de la trascendencia de la publicación en una entrevista.

En la misma ronda de declaraciones contó que también hay pacientes internados en los pasillos de la guardia, algo que ya habían expuesto desde otros centros de salud esta semana.

«Es una foto a la que no queríamos llegar», aseguró Ortiz Luna. Seguido contó que, en medio de estas circunstancia, recibió la indicación de dejar morir a un hombre de 56 años pero pudieron salvarlo.

«Por el código de bioética nos dijeron que si no pueden sostener un paciente dejenlo morir: teníamos un hombre que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos Dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance. Pero entre la muerte y nosotros es un poquito mejor nosotros . Y lo sostuvimos como pudimos «, aseguró.

Para finalizar, la médica agregó : «Se nos está mandando al personal de salud a matar a los neuquinos y yo no quiero ser parte de eso . Necesitamos por favor que un terapista nos venga a ayudar».

