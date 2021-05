Debate sobre el Futuro: Salud, seguridad, castración masiva de mascotas y sustentabilidad, algunas propuestas para Posadas

En una nueva ronda de Debate sobre el Futuro, ciclo de la Hora M, destinado a los y las candidatas que secundan las listas para ocupar una banca en el concejo deliberante posadeño, los ejes principales recayeron sobre la necesidad de priorizar la salud, la seguridad, la tenencia responsable de mascotas y la sustentabilidad entre otros puntos como propuestas. En esta entrega, estuvieron Marile Vendrell de “Cuidando mi Ciudad” por el Frente Renovador, Gabriela Lichowski de “Ciudadanía Activa “del Frente Renovador, Lucía Damiani de “Un camino Seguro” por Juntos por el Cambio y Julieta Andueza de “Marcando Huellas” por Juntos por el Cambio.

En esta segunda Ronda de “Debate sobre el Futuro” en el cual las candidatas que secundan las listas de distintos espacios partidarios expusieron las propuestas trabajadas desde cada sublema, priorizando en los ejes que preocupan a cada sector.

Marile Vendrell de “Cuidando mi Ciudad” por el Frente Renovador, conocida en el ámbito cultural y educativo por ser directora creadora de Grillitos Sinfónicas y creadora de Las Escuelas de Música de la Provincia, expresó durante su presentación que “todos somos gente profesional que está militando en lo social hace más de 20 años y cambiando nuestra realidad encabezada por el doctor Mario Barreda».

En ese sentido, se extendió subrayando los principales objetivos trabajados desde el espacio en el que se presenta “estamos trabajando fuertemente sobre salud, pensamos en la salud no solamente como una rehabilitación o la atención hacia la gente que está enferma o que necesita en ese momento sino en la prevención; la prevención de la salud tiene que ver con el desarrollo de los sujetos esto es que todos podamos estar en nuestro pleno derechos, quiere decir que podamos estar educados en un ambiente agradable, comprometido y amoroso, que podamos tener arte a mano y opciones donde manifestarnos y hacer expresivos todos nuestros sentimientos y podamos tener ese espacio de desarrollo personal súper adecuado para cada uno, también tenemos el derecho a tener una vida saludable, movimiento, opciones de distintas escuelas en los barrios que tengan que ver con el deporte Tenemos derecho a estar en un ambiente donde se pueda comer saludablemente todos los días , donde no nos falte trabajo donde el medio ambiente sea saludable donde todas las generaciones puedan convivir sin mayores problema, todo eso es muchísimo pero nuestro sublema trabaja desde la salud, la educación, la cultura, el arte y el deporte con cada uno de los profesionales que estamos en la lista con ideas y trabajos desde hace mucho años, queremos seguir haciendo por este camino e incorporar las nuevas tecnologías y los momentos que nos transitan como comunicadores sociales en la Posadas que vivimos” manifestó.

Para finalizar, Vendrell, subrayó “desde Cuidando mi Ciudad nos preocupa mucho la desigualdad, creemos que en algunos barrios de Posadas la gente vive con 50 dólares al mes o su equivalente y en algunos otros barrios alguien puede comprar un departamento de 350 mil dólares en la costanera, esto hace que nuestra sociedad sea realmente muy desigual, pensamos que la manera de hacerlo es la educación, trabajar sobre los niños, las urgencias hay que atenderlas, nuestro futuro no puede estar signado por el lugar donde naces, queremos descentralización educativa, donde la educación sea practica para la vida real e inmediata, queremos salud con más llegada a los vecinos que tienen poco acceso, queremos escuelitas deportivas y de movimiento para todos nuestros jóvenes, nuestros niños para todas las amas de casa que están en sus casas sin poder ir a algún lugar donde hacer movimiento y ser saludablemente felices y queremos también poder hablar por aquellos que todavía no votan, que son los más pequeños, Cuidando mi Ciudad, lista 902, Letra D” remarcó.

A su turno, Gabriela Lichowski de “Ciudadanía Activa” por el Frente Renovador, proveniente del ámbito académico, donde se desempeña como Licenciada en Comunicación Social y ocupa un cargo como Secretaria de extensión de la Universidad Gastón Dachary hace 7 años expresó que “vengo trabajando en la vinculación de lo académico con el espacio público” y subrayó que el objetivo principal de su sublema encabezado por Malena Mazal y Fernando Santa Cruz, es la sustentabilidad.

“Nuestro sublema está conformado por un grupo de jóvenes que vienen trabajando hace mucho tiempo en distintas áreas, lo encabezan dos referentes que tienen que ver con lo sustentable y con la educación ambiental, tenemos tres ejes; la educación, la sustentabilidad y la inclusión, y estos tres ejes tienen que ver con la sustentabilidad que es la búsqueda de la calidad de vida, de cuidar el espacio donde nosotros habitamos pensando en las generaciones futuras, y también, pensando no solo en posadas sino en la región que vivimos; Misiones es el pulmón, un refugio de la biodiversidad de la Argentina pero también de la región y entonces nos parece importante esto” consideró y agregó que “buscamos ideas distintas, porque la campaña la buscamos hacer de cara a cara a la gente, entregando solo los folletos en mano, hicimos una inversión de folletos plantables, el folleto plantable te obliga a guardarlo en el bolsillo y a reutilizarlo y algo que no me parece menos importante es que también nuestra lista la encabeza una mujer, en Posadas y en la provincia somos más mujeres que hombres y en la búsqueda de mejorar la representación femenina esta bueno que se incorpore una mujer más en el concejo deliberante por esto, porque somos más mujeres y estaría bien equilibrar la balanza».

Para terminar la candidata añadió “nuestro sublema acompaña la gestión del intendente Lalo Stelatto, creemos que ahí ya hay un camino que comenzó a realizarse y creemos que nosotros desde una mirada joven y un poco fresca si se quiere, podemos ofrecer algunas ideas para potenciar esto. Tenemos propuestas como implementar material reciclado en la obra pública, potenciar los espacios de internet para que lleguen a todos, la pandemia nos obligó a vivir mediados entonces creemos que eso debe ser fortalecido localmente, también se generó una propuesta que es un banco de tesis de como vincular la academia con el Estado”.

Por otro lado, Lucía Damiani de “Un camino Seguro” de Juntos por el Cambio, trabajadora de la cultura, y futura Licenciada en Turismo se mostró expectante por acompañar al actual concejal Pablo Velázquez, quien busca su reelección “estoy con muchas ganas de cambiar muchas cosas que creo que hacen falta en nuestra ciudad” manifestó la joven que hizo hincapié en la creación de puntos seguros “Columnas” en distintos barrios de Posadas para combatir la inseguridad.

“Partiendo de que la ciudad de Posadas no es la misma que hace 10 años, desde el sublema creemos que el crecimiento sin desarrollo no funciona entonces puntualmente lo que trabajamos es el eje de seguridad. Antes de ayer tuvimos una reunión con el Director del 911, también con directores de empresas privadas en cuanto a seguridad y demás, porque nuestra ciudad se volvió una ciudad muy insegura; todos tenemos un familiar, amigo, conocido que sufrió un hecho delictivo, entonces este es nuestro foco principal en las propuestas. Trabajando desde esa reunión nos dimos cuenta para trabajarlo en la época de campaña justamente a modo de que la sugerencia de los presidentes de las comisiones vecinales o de las autoridades lleguen a tiempo para poder llevarlas a cabo ya que Pablo (Velázquez) es concejal. Por otro lado, las propuestas son concretas porque atacan a problemas puntuales que ocurren en los barrios, son simples porque muchas son fáciles de llevar a cabo y son baratas porque no requieren de más gastos. Puntualmente las propuestas son Barrios Seguros que tienen que ver con la instalación de cámaras de seguridad, fomentar el trabajo de los serenos, las casillas de cuidado para que tengan las herramientas y poder llevar a cabo su trabajo” señaló.

Para finalizar, la candidata insistió en los puntos de seguridad “nuestras propuestas tienen que ver con columnas seguras en los barrios donde con más frecuencia suelen pasar algunos robos, el poder tener una columna con todas las herramientas, las cámaras, y el poder también tener botones de pánico y acceder a los puntos de comunicación con la policía, los bomberos, defensa civil entre otros. De esta manera para llegar más rápido y estar más cerca del vecino” enfatizó.

Llegado el momento de su presentación, la docente universitaria Julieta Andueza de “Marcando Huellas” de Juntos por el cambio consideró “como docente uno piensa en su propia ocupación como un modo, a mi juicio, muy eficaz de provocar cambios a futuro, la docencia es la posibilidad de cambiar en la estructura del pensamiento de la gente y así provocar cambios a futuro, eso es lo que hace participar en política, siempre participé en política universitaria y hoy me ocupa estar en este segundo lugar acompañando a Lucas chocho Gómez de este Sublema Marcando Huellas de la Unión cívica Radical de Juntos por el Cambio».

Sobre sus propuestas, la ciudadana expresó “como sublema venimos trabajando ya desde hace más de tres años, en un tema que nos resulta altamente preocupante que tiene que ver con la superpoblación animal en nuestra ciudad, este es un tema de salud pública, porque lo así lo estamos planteando nosotros, lo que afecta a los animales afecta también a los pobladores, entonces estamos trabajando con tres cuestiones allí; uno que tiene que ver con la concientización de “tu mascota es tu familia” trabajo que se realiza con la gente, los cuidados que se requieren, solicitando fuertemente y juntando firmas al respecto, es impresionante como la gente se suma. Respecto a la implementación de castraciones masivas, estamos haciendo castraciones de cuatro o cinco hasta 10 perros y gatos por día y no llegaríamos nunca a la cantidad de animales que tenemos” argumentó y agregó en referencia que “por otro lado obviamente en el tiempo pensar alguna solución distinta de una re funcionalización del IMUSA y ese tipo de cuestiones”.

Sobre otras propuestas, la docente agregó que “la otra pata tiene que ver con el apoyo a los emprendedores, a los comerciantes; nuestra ciudad tiene una fuerte impronta en este sentido, tenemos alrededor de ocho mil comerciantes inscriptos y muchos emprendedores que aún todavía están fuera de eso que se reconoce como institucionalidad; por lo tanto, la idea es fortalecerlos y atacar la burocracia municipal, hoy en día emprender algo implica, suba al tercero, baje al primero, vaya al segundo. Etc. entonces ver también cómo se puede sostener también a esa gente desde el punto económico en lo propio de las tasas municipales por supuesto y la última pata que quería desarrollar me parece que es central y que tiene que ver con entender lo que es la división de poderes, el lugar que ocupa el legislativo en este caso, entender la función de contralor, entender también la necesidad de generar contrapesos en el poder, yo considero realmente que la Renovación ha hecho cosas positivas, pero me parece que es muy importante en esta oportunidad observar el panorama en general y votar en función de distribuir ese poder y ejercer justamente ese contralor” analizó.

MG-EP