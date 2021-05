Defensa del Consumidor aclaró cuáles son los beneficios que trae la nueva Ley de Góndolas para el consumidor de Misiones

En el marco de la nueva Ley de Góndolas que rige desde el 15 de mayo en todo el país, Alejandro Garzón Maceda, director de Defensa del Consumidor de Misiones, señaló algunos de los beneficios que trae dicha normativa, como por ejemplo la rápida identificación de los productos de menor precio.

Alejandro Garzón Maceda – FM Santa María de las Misiones

En principio, Garzón Maceda especificó que la ley tiene aplicación muy restringida en la provincia, porque está dirigida a comercios de grandes superficies y con facturaciones muy altas. En Misiones es acotada la lista de comercios que cumplen con esas condiciones, como el Hipermercado, o las sucursales del Changomás.

Asimismo, recordó a los consumidores tener en cuenta que los distintos supermercados de muchas localidades de la provincia no aplicarán la Ley de Góndolas, y no por una cuestión de incumplimiento sino porque simplemente no son alcanzados por la obligación de esta ley.

Con respecto a la redistribución proporcional de los productos de cada empresa en las góndolas, Garzón Maceda indicó que la ley prohíbe dar un lugar centralizado a productos de una sola marca, es decir, todos los proveedores tienen derecho a que su producto se exponga con el mismo porcentaje en las góndolas.

Esto también contribuye a que no se le presente solamente un producto de una marca específica al consumidor, lo que le facilita en cierta manera la selección del producto que comprará a partir de la comparación de marcas y precios.

En cuanto al precio, la ley explicita que los productos de menor valor deben ser destacados. Garzón Maceda subrayó que este ítem no implica ofertas, sino que se debe destacar el producto con el precio original más bajo.

Otro punto importante que destacó el director de Defensa al Consumidor es que la ley promueve que los productos de pequeñas y medianas empresas y de cooperativas, tengan ubicación y participación similar en las góndolas, en relación a los productos pertenecientes a las grandes industrias.

En otras palabras, detalló que las condiciones de comercialización de grandes y pequeños proveedores deben ser similares, y esto beneficiaría a las economías sociales por cuestiones relacionadas a la cadena de producción.

Además, Garzón Maceda aclaró que cada comercio decide a qué proveedores contratar, siempre teniendo que cuenta que deben mantener un porcentaje de compra en sectores de distinta producción.

En lo que respecta a Precios Cuidados, detalló que estos productos no tendrán un lugar específico en las góndolas, sino que simplemente continuarán identificados por cartelerías que indiquen que pertenecen a este programa.

Por otra parte, el director de Defensa al Consumidor se mostró en desacuerdo con el punto de la Ley de Góndolas que impide a los comercios reponer con otras marcas los espacios vacíos, una vez que se termina el stock de un producto de una marca determinada.

En este sentido, puntualizó que este problema generalmente es responsabilidad del proveedor que muchas veces no provee al comercio en tiempo y forma.

Sin embargo, al no poder reponer esos espacios vacíos con stock de otras marcas, el comercio da la sensación de escasez al consumidor, aunque en su depósito cuente con stock del producto, pero de distintos proveedores.

Ley de Góndolas

A partir del 15 de mayo pasado comenzó a regir la nueva Ley de Góndolas en todo el país, que fue sancionada en marzo de 2020 por el Congreso Nacional. Con esta normativa se busca que haya una oferta más variada de marcas y precios. En Posadas, California, Multiservi y Nelson, entre otros comercios, no estarían alcanzados por la norma.

Según informaron desde el gobierno nacional, la normativa alcanza a todos aquellos establecimientos que tengan una superficie superior a los 800 metros cuadrados, los cuales tuvieron tiempo hasta el fin de semana pasado para adaptarse a las exigencias que los obligó a reordenar la mercadería.

Productos alcanzados

En el boletín oficial se destaca que esta ley será aplicable exclusivamente respecto de la comercialización de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y artículos de limpieza del hogar.

Entre otro de los puntos que marca esta ley se resalta, por ejemplo, que los artículos de menor precio “deberán encontrarse a una altura equidistante entre el primero y el último estante”. Con esto se busca el beneficio de diferentes marcas.

Sobre este punto, el gobierno nacional aclaró que entrarán en esta clasificación todos “aquellos que, conforme la unidad de medida, posean el precio de lista más bajo ofertado al consumidor final con carácter no transitorio”. Es decir, no aplica para aquellos productos que tengan algún descuento especial.

Por otra parte, ninguna empresa podrá contar con un espacio en góndola superior al 30 por ciento, aunque los alimentos, bebidas y demás bienes incluidos en el programa Precios Cuidados no serán tenidos en cuenta para el cálculo del lugar asignado a cada marca, por lo que es posible que una compañía tenga más que ese porcentaje máximo. Tampoco se consideran para la cuenta los exhibidores especiales.

