En las últimas horas, una denuncia sacudió el mundo de la movida tropical de Misiones. A través de la Comisaria de la Mujer, Armando D. realizó una acusación formal contra Horacio “Yimi” López, propietario de un reconocido boliche posadeño, por abusar sexualmente de su hija de 14 años. El empresario de la noche está en pareja con la madre de la jovencita.

Según relata la denuncia, el 11 de marzo, en un hotel céntrico de la ciudad de Posadas, Horacio ayudó a la hija del denunciante a subir algunas cosas hasta el piso 12. En ese momento, dentro del ascensor, “Yimi” la toma de la cadera y la ubica mirando hacia el espejo del elevador. Posteriormente, la menor sale del ascensor y el acusado vuelve a acosarla manoseando los glúteos.

Luego, el 1 de mayo, la situación se habría vuelto a repetir. De acuerdo a lo que mencionó el denunciante, el abuso se repitió en el domicilio del acusado. En esa oportunidad, la menor se habría dirigido hacia la cocina para servirse cereal y en el lugar estaba “Yimi”. “En ese momento le pone hacia su derecha y le empieza a manosear, por lo que ella al intentar retirarse de dicho lugar, pero éste le agarra más fuerte y le sigue manoseando, luego ella logra salirse”, reza la denuncia del padre de la víctima.

Además, en otra oportunidad, relató que mientras estaban en el sillón con su madre, “Yimí” habría agarrado de los glúteos pero ella se sacó de encima al hombre automáticamente.

Asimismo, el denunciante manifestó que teme por la integridad física de su otro hijo que convive con Horacio y su ex pareja. Hay que aclarar que, «Yimi» Lopez y la menor mantienen una relación ya que el empresario posadeño está en pareja con la madre de la víctima.

“Me quiere joder la vida” , sostuvo Yimi López

Por otro lado, Misiones OnLine habló con Yimi López quien descartó que los abusos se hayan concretado y que más bien el denunciante lo quiere perjudicar acusándolo por “despecho”

En su versión, el empresario posadeño comentó que está en pareja -con la madre de la nena presuntamente abusada- y que tienen una hija biológica. Pero además, la novia de López tiene dos hijos con el denunciante.

“Él cree que yo le saqué la mujer y no es así, él cree que yo soy el enemigo número uno. Fabularon todo para hacerme daño”, relató Horacio López.

Seguidamente, “Yimi” agregó “el tipo está enfermo, le lavó la cabeza a todos. No sé qué pasó porqué esto comenzó todo el domingo y ahora saltan con la denuncia”, añadió.

Para López la denuncia le llama sorpresivamente la atención ya que “teníamos una excelente relación, todos creemos que esto es un capricho del padre. La madre no entiende qué pasó”.

“La única forma que puede hacerme daño es haciendo esto, está muy de moda dañar a la gente así”, sostuvo “Yimi” López.

De acuerdo al relato del empresario, la pelea y los conflictos con el denunciante ya son de vieja data. Incluso en algunas oportunidades se han ido a los golpes de puño. “El que me conoce sabe como soy, me quieren joder la vida”, manifestó

“La madre está destrozada, no entiende porque se fueron de la casa y porque denunciaron esto. El hombre encontró como dañarme”, dijo.

Por último, el empresario posadeño mencionó que él no tiene nada que esconder y que cuando le toque declarar irá sin problemas. “Voy a colaborar con la Justicia, no voy a eliminar mis redes sociales ni nada, no tengo nada que esconder”, cerró diciendo Horacio “Yimi” López, propietario del reconocido boliche “Metropolis”.

