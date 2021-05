El “celeste” de Misiones suma experiencia de cara a la nueva temporada en la Liga Nacional. El base, oriundo de Leandro N. Alem, estuvo tres temporadas en Gimnasia y Esgrima de Comodora Rivadavia y ahora continuará su carrera en Oberá Tenis Club (OTC).

Con 35 años, Treise vendrá a aportar su amplia experiencia en la Liga Nacional y además también ya conoce lo que gritar campeón de la Liga Sudamericana, torneo que OTC deberá disputar y así representar a Misiones a nivel internacional.

“Cuando se presentó la oportunidad no dude ningún segundo y la verdad que estoy muy feliz. Yo me fui de muy chico a Pilar y la sangre misionera tira mucho. Estoy muy feliz de llegar a OTC este año”, comentó Joni Treise, base del elenco de Fabio Demti.

Hace poco, Treise llegó a los 800 partidos en la máxima categoría del básquet argentino. En ese sentido, desde lo físico, el jugador admitió “estoy bien, la verdad que he tenido una cantidad de minutos que fueron 22 de promedio. No me perdí ningún partido del campeonato”, relató.

“Emprendemos viaje a un nuevo desafío, estamos muy motivados para dar lo mejor. Desde el campo de juego voy a dar lo mejor para que la gente se identifique con el equipo”, aclaró el base.

El misionero Treise, viene de jugar las últimas temporadas en Gimnasia de Comodoro, la temporada recientemente finalizada estuvo presente en 42 juegos, anotando 339 puntos (8.1 promedio), y 2.6 asistencias por partido. Es un jugador experimentado con más de 800 presencias en Liga Nacional, pasando por equipos como Argentino de Junín, Central Entrerriano, Regatas de Corrientes, Estudiantes de Bahía Blanca, Bahía Basket, Estudiantes de Concordia, Atenas, Boca y Gimnasia.

Según contó, el jugador arribará aproximadamente a mediados de julio ya que previamente visitará a su familia en Pilar, provincia de Buenos Aires. “A mí me motivó que Fabio Demti me haya llamado contando que iba ir a OTC y las ganas de ir a defender los colores de un equipo de mi provincia”, agregó el base.

“Fueron un montón de cuestiones que hicieron que no dude ningún segundo en aceptar la propuesta. En la parte familiar también influyó mucho”, acotó.

Por otro lado, en cuanto qué puede aportar al quinteto, Traise señaló “estas canas no vienen solas…Pero ya tengo varios partidos encima y puedo plasmar la experiencia y aportar desde el lugar que me toque. Siempre me he manejado para trabajar en grupo”, adelantó.

Años atrás, en el 2009, Treise se consagró campeón de la Copa Argentina y de la Liga Sudamericana y otra vez volverá a disputar este certamen internacional. “Volver a jugar una copa internacional me da mucho gusto. Sabemos que aparte de la camiseta de OTC vamos a llevar la bandera de Misiones. Vamos a tener que trabajar día y noche”, dijo.

Por último, el experimentado jugador dejó un mensaje a los socios e hinchas de OTC “dentro de poco nos vamos a ver. Vamos a defender la camiseta con mucho compromiso”, cerró el base misionero.

