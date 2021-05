Copa Libertadores: River e Independiente se enfrentan a partir de las 21 en el Monumental

River e Independiente Santa Fe se enfrentarán esta noche a partir de las 21 en el Monumental, en marco de la fecha 5 de la Copa Libertadores, con el arbitraje del peruano Víctor Carrillo quien tendrá para su historial haber dirigido un partido inédito.

Y es que no es normal que un equipo apenas pueda juntar 11 jugadores para formar su plantilla inicial, pero hoy es la situación que está atravesando River luego de tener más de 20 jugadores con test de COVID positivo y no haber ampliado la lista inicial de 32 jugadores a 50. Desde la dirigencia del Millonario solicitaron incluir a Leo Díaz quien atajó ante Boca el fin de semana, pero la CONMBEOL de la que nada se puede esperar y nada se espera, falló en contra del conjunto de Gallardo.

Por este motivo, en un principio Enzo Pérez será el arquero de River cuando enfrente esta noche a Independiente, de no creer. Y es que si no cuenta con la presencia del ex volante de la Selección argentina deberá presentarse con 10 jugadores y sin suplentes claramente.

Enzo ya se calzó los guantes en un entrenamiento, hasta atajó un penal.

La inclusión del ex jugador del Valencia estuvo en duda hasta las últimas horas ya que, en el partido del domingo ante Boca, tuvo que ser remplazado en el entretiempo por José Paradela luego de haber pedido el cambio. En primera instancia se creía que Enzo sufrió una distensión en el posterior de la pierna derecha, pero en las últimas horas desde River aseguraron que solamente fue una sobrecarga, razón por la cual no estará en el campo como es habitual, sino que debajo de los tres postes.

Con una situación como la que atraviesa el club de Núñez cualquier alternativa es válida para salir adelante, tanto así que se sigue evaluando la posibilidad de que Javier Pinola (que todavía no recibió el alta médica por la fractura de su antebrazo ante Platense) también esté en el equipo y podría ser el único cambio con el que cuente Gallardo.

Así está el grupo de River e Independiente:

A todo esto, el entrenador de River suma otro dolor de cabeza que complica cada vez más la clasificación, y es que el puntero del grupo, Fluminense, cayó en la noche de ayer ante Junior y así el equipo colombiano igualó la línea del argentino que sin importar lo que pase hoy deberá buscar la clasificación en la última fecha ante los brasileños. De haber ganado el Flu, al Millo con un empate esta noche le alcanzaba para ganar, pero el fútbol es la dinámica de lo impensado y no se puede especular.

Lo único que se puede rescatar como positivo a esta situación que vive el Millo, es que Independiente Santa Fe, es el último de la zona con solamente dos unidades. En los papeles es un rival accesible, pero esta noche será el favorito ante un River diezmado por el coronavirus.

#Deportes Conmebol rechazó el pedido de River para sustituir dos arqueros y un jugador de campo tendrá que atajar este miércoles https://t.co/OcBF9LkqNK — misionesonline.net (@misionesonline) May 18, 2021

River e Independiente, probables formaciones:

Local: Enzo Pérez; Casco, Lecanda, Maidana, Martínez, Angileri; Carrascal, Peña Biafore, Paradela; Álvarez y Fontana.

Visitante: Castellanos; Porras, Torrijano, Palacios, Moralez; Giraldo, Pico; , Arias, Osorio; Ramos

JD-EP