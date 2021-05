Juicio al fisicoculturista en Oberá: “Era dominante y absorbente, nuestra relación terminó en un episodio extremadamente violento”, el crudo testimonio que compromete al acusado

“Yo puedo decir –basado en mi experiencia y conocimiento- que conozco la conducta del sujeto. Mi relación con él terminó con un episodio extremadamente violento. En este tiempo tenía actitudes extremadamente controladoras, una extrema desconfianza y posesión hacia mi persona. Yo era de su propiedad, era totalmente dominante y absorbente”, fue el lacerante testimonio de Aída Ramírez, ex novia de Javier Orlando Batista,en otra ronda de declaraciones en marco del juicio al fisicoculturista en Oberá. Está siendo juzgado en Oberá, por la agresión contra su ex pareja, Jenifer Guayaré, quién quedó cuadripléjica tras la agresión.

La vida de Yenifer Guayaré cambió por completo hace cuatro años y medio, cuando tenía tan solo 25 años. En la madrugada del 16 de diciembre de 2016, la mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza, supuestamente propinado por su ex pareja, Javier Orlando Batista, que ostentaba los pergaminos de fisiculturista, a la salida de una fiesta en el Club Cooperativa de Oberá, lo que le provocó serias lesiones en su columna vertebral, quedando la misma cuadripléjica.

Hoy se realizó una nueva ronda de testigos en el juicio oral contra acusado que se le sigue en el Tribunal Penal 1 de Oberá. Este miércoles, declararon dos ex novias del imputado: Aída Ramírez y Liliana Rodríguez.

El acusado.

El testimonio de Aída Ramírez, con quién el acusado mantuvo una relación sentimental entre septiembre de 2010 y mayo de 2011, fue lapidario para Javier Batista. “Yo puedo decir –basado en mi experiencia y conocimiento- que conozco la conducta del sujeto. Mi relación con él terminó con un episodio extremadamente violento. En este tiempo tenía actitudes extremadamente controladoras, una extrema desconfianza y posesión hacia mi persona. Yo era de su propiedad, era totalmente dominante y absorbente”, relató la mujer ante los jueces del Tribunal y el mismo acusado.

“Esto es muy difícil para mí porque puede haber represalias, pero así todo estoy aquí”, comenzó diciendo Ramírez su declaración. Sostivo que conoció al imputado en Oberá, tras lo cual mantuvieron una relación de noviazgo de casi nueve meses. La testigo lo describió como un hombre “calculador, absorbente y dominante”.

“Yo pensaba como le puedo dejar y que reaccione de la mejor manera posible. Me decía todo el tiempo: si me engañas te mato y me trabajaba con la culpa, que yo era la razón de su vida”, manifestó.

Agregó que Batista “usaba frases como: Sos mía, tenés que hacer lo que yo quiero. Tenía cambios de humor totalmente agresivos y no sabía cómo iba a reaccionar”.

Aída Ramírez, denunció que varias veces, el acusado ejerció actos de violencia contra ella y la amenazaba de muerte y culminó diciendo que “este sujeto es un peligro para la sociedad”.

Por su parte, Liliana Rodríguez, la otra ex novia de Batista, declaró que se separaron por vivir etapas diferentes, que tuvieron inconvenientes, pero «no violencia», en el tiempo en que convivieron.

Mientras se desarrollaba el debate en el recinto del Tribunal Penal 1, varias mujeres manifestaron frente al edificio solicitando justicia por Yenifer y pidieron la “cárcel para Batista”.

El juico proseguirá mañana con la declaración de los peritos médicos y los integrantes del Cuerpo Médico Forense, que intervinieron en la etapa la instrucción de la causa.

