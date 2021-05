Misiones Online recibió al Licenciado en Educación, Jonathan Domínguez, para hablar de la importancia de la Educación Sexual Integral para detectar y prevenir abusos en los niños. Además que temas aborda en nivel inicial y cómo deben trabajar los docentes y las familias de forma articulada.

La Educación Sexual Integral fue, y sigue siendo, tema de debate en la sociedad argentina. Por un lado el sector que impulsó y apoyó la ley y por otro un frente de familias e instituciones que se resistían a brindarle a los chicos la información adecuada y las herramientas necesarias para otorgarle a los infantes autonomía y decisión sobre sus cuerpos.

En la Argentina existe desde el 2006 la ley 26.150 que establece que todas las personas que estudian “tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal.”

La ESI es obligatoria en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, sean estatales, privados o religiosos. Pero en algunos lugares todavía no se cumplen.

Lo cierto es que la ESI demostró en reiteradas oportunidades que darle a los estudiantes, desde nivel inicial, un espacio de confianza y contención donde puedan hablar de forma clara y con información correcta, es fundamental para detectar y prevenir abusos.

El Licenciado en Educación, Jonathan Domínguez, explicó que «es importante revalorizar la Educación Sexual Integral como herramienta para que niños y jóvenes puedan tomar autonomía sobre sus cuerpos, además es fundamental trabajar en desnaturalización de las relaciones de afectos con la familia».

Domínguez indicó además que “la ESI plantea, en relación a los niños, que hay que trabajar fuertemente en el cuidado del cuerpo y parte de una regla universal de que el cuerpo del niño es de él y lo debe proteger”.

Entre los aspectos más importantes el profesional aclaró que “hay que respetar cuando el chico se rehúsa a saludar a un adulto. Hacerlo entender que no es una cuestión obligatoria, si enseñarle a saludar de forma gentil pero no obligarlo a demostrar afecto porque después genera confusión y el chico puede llegar a no diferenciar entre situaciones normales y de abuso”.

En relación a la polémica que se genera con respecto a la ESI Domínguez planteó una posibilidad: “la educación sexual hizo que eso que antes correspondía a la familia, dentro de lo que conocemos como educación primaria, pase también a la escuela y transforma al establecimiento educativo en un lugar donde el chico pueda hablar y encontrar contención”.

Educación Sexual Integral: La escuela además de ser un ámbito académico también es un lugar de protección y garantía de derecho de los niños.

El docente subrayó que “la ESI plantea que a partir de la sala de tres se debe empezar a enseñar educación sexual integral. En el nivel inicial se plantea que el chico reconozca las partes del cuerpo, que aprenda a decir no cuando se siente incómodo, que sepa diferenciar entre gentileza y abuso, trato de emociones y respeto sobre las diferentes formas de composición familiar”.

“En relación a los padres que se oponen entiendo que hay un gran desconocimiento en relación a los contenidos y los ejes que se abordan. Las familias pueden sentirse invadidas porque era una responsabilidad de la familia dar educación sexual y la escuela pasa a ser parte”, aclaró Domínguez.

Por otra parte dijo que “con respecto a los docentes creo que antes de docentes son personas y tienen que entender que las escuelas son garantes de los derechos de los niños y como profesionales hay que plantearse estos temas, preguntarse a uno mismo que nos pasa internamente y luego como nos vamos a parar enfrente de los alumnos”.

La Educación Sexual Integral está pensada para que las familias participen no para que se queden afuera

El profesional aseveró también que “ante la pregunta de los chicos no reírse ni enojarse, porque de esa forma generamos confianza y construimos una relación más fuerte. Tratar de ser breve y claro con las explicaciones y siempre después de la respuesta preguntar si alcanzó la respuesta, si se comprendió y también estar atento a las respuestas y reacciones a medida que le vamos contando”.

La Educación Sexual Integral toca temas fundamentales desde el inicio de la escolaridad de los niños y abarca temas que van desde enseñar a los chicos que nadie puede tocar su cuerpo.

“Enseñarle al chico en todo momento que su cuerpo es suyo y nadie tiene derecho a tocarlo, además que cualquier situación incómoda debe avisarle a un adulto de confianza”, remarcó el entrevistado.

Según lo expuesto por Domínguez es fundamental enseñarle cuáles son sus partes íntimas, y enseñarle esas partes con el nombre correcto “porque cuando el niño está en situación de peligro va a poder indicar con claridad qué está pasando. Es muy importante no usar apodos”.

Para finalizar el Licenciado dejó algunas recomendaciones para los padres y las familias como: Usar términos claros y reales. Enseñar sobre respeto y pudor, respetar los espacios de adultos y de chicos. Ir reforzando el concepto de pudor a medida que crece. Explicarle la diferencia entre un contacto bueno y un contacto malo. Enseñarle que algo bueno es cuando las dos personas si quieren como darse la mano o abrazarse. Controlar contenidos de redes sociales e internet que el chico va a ver y utilizar. Enseñar lista de personas confiables, decirle a quien puede recurrir de su círculo íntimo quienes son las personas a las cuáles tiene que recurrir.

VN-EP