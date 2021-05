Desde este lunes, los misioneros mayores de 40 años comenzaron a recibir la vacuna contra el Covid-19. Según el informe presentado desde Alegra MED, hasta las 18 de ayer se habían inscripto 13.600 personas, mientras que se dieron turno para 7.500 personas, quienes pudieron asistir a los centros de vacunaciones desde ayer.

En este sentido, Héctor Proeza Subsecretario de salud de Misiones indicó en Radio República que, “hemos ampliado la población objetivo, incorporado a mayores de 40 con factores de riesgo principalmente, porque tenemos que seguir el lineamiento nacional.

Esta decisión se tomó porque, “como ya tenemos una gran parte de mayores de 60 vacunados, más de 100 mil dosis en esa población y los mayores de 50 estaban inscribiéndose muy pocos. Entonces decidimos bajar a mayores de 40”.

El funcionario aseguró que “hay 8 mil dosis distribuidas y con turnos asignados”, destinados a los mayores de 4º mientras recordó que los mayores de 60 no necesitan solicitar turno, solo con acercarse al centro de vacunación serán inoculados. Lo mismo ocurre, con el personal estratégico del estado o las personas más expuestas.

También informó que “cada dos o tres días se va asignando más dosis y turnos para todos los municipios”. En esta oportunidad la vacuna que se está colocando es la Sputnik V componente 1.

Por otra parte, aseguró que el ministerio de saludo continua “buscando activamente a los mayores de 60 que todavía no accedieron a la vacuna. También se está empezando a colocar la segunda dosis a todos los geriátricos y a casa que residen adultos mayores”.

Vacuna contra el Covid-19: continúan inoculando a mayores de 60 años

Mientras que los docentes ya están recibiendo la segunda dosis, “más del 60 por ciento de la población docente cuenta con la segunda dosis asignada. También se está colocando la segunda dosis de las Sinopharm a quienes se colocaron la primera dosis hasta el 15 de abril. Porque esa vacuna no va a volver a ingresar al país”, recordó el subsecretario.

Por otra parte, quienes fueron inoculados con la vacuna china Covishield completarán su esquema con la vacuna Aztrazeneca, al cumplir las 12 semanas. “Sabemos que van a entrar 4 millones de dosis después del 20 de mayo. Una vez que llegue eso gran parte se utilizará para segunda dosis de la Covishield y también como primera dosis”.

También recordó que todos los mayores de 18 años con comorbilidades, dializados, discapacitados, trasplantados, con enfermedades crónicas o estén en lista de espera para un trasplante la vacunación es a demanda, solo deben acercarse a los centros de vacunación con el certificado de salud y recibirán la vacuna.

El funcionario también hizo referencia al uso de la ivercmetina en pacientes con Covid-19, “a quien da positivo, se le inicia el tratamiento. El medicamento se entrega en los Caps. Se sigue usando y eso es lo que está evitando muchas internaciones”.

Para cerrar, Proeza aseguró que “para cortar la cadena de transmisión, debemos continuar con el uso del barbijo, el distanciamiento social, y el alcohol en gel. Es lo que nos va ayudar”.

Vacuna contra el Covid-19 más cerca de todos

Entre los primeros en recibir la vacuna para mayores de 40 años estaba Javier de 41 años quien contó que, “el domingo solicite el turno, por la aplicación, fue rápido y me dieron para hoy. La atención aquí fue excelente, respetando todos los protocolos”.

Y agregó que fue inoculado con la Sputnik y estaba esperando con mucha ansiedad poder vacunarse porque, “trabajo en el Pami, atendiendo a los adultos mayores, ahora lo voy a hacer mucho más tranquilo”

Por otra parte, Mercedes quien es empleada de comercio también estaba muy contenta por poder acceder a la vacuna, contó que no tuvo problemas para sacar su turno por la aplicación Alegra MED, “me dieron rapidísimo el turno, y vine porque hay muchas chicas que tienen dudas todavía, les dije que yo iba a ser la conejilla de indias. Estoy contentísima porque fue rápido el trámite, y la atención de los chicos muy buena”.

Con respecto a la posibilidad de síntomas luego de la vacunación Mercedes afirmó que “me dijeron que me puede dar un poco de dolor en el brazo, pero sé que cada uno reacciona de forma diferente. Hasta ahora de los que se vacunaron no escuche que a alguien le haya hecho mal”.

“Estaba muy ansiosa, creo que esto es el principio del fin porque esto estaba tan mal, estamos todos esperando a que pase todo esto, que es algo que nunca pensamos que nos iba a tocar y hoy estoy feliz”, puntualizó la mujer.

Para concluir invitó a los indeciso a “vacunarse, les digo que lo hagan si miedo, porque si esto está aprobado es porque va a funcionar. Y además hay que buscar la forma de salir lo más rápido de esto”.

En el centro de vacunación Finito Gehrmann, también estaba Diego de 43 años quien afirmó que “estaba muy ansioso esperando el turno, y aquí estoy. Fue súper facilísimo todo, no hay gente no hay nada, súper rapidísimo todo”.

También contó que, para sacar el turno, “hace unos meses descargue la aplicación Alegra MED y espere al momento en que nos tocaba a nuestra franja etaria, saque turno el domingo a la noche, apena se habilito la página me contestaron con un mail, me dieron un horario, y vine hoy en horario y en 5 minutos me vacune”.

Por último, Amelia de 42 años también contó que no tuvo problemas para sacar su turno, aunque, “estuve intentando varias veces, hasta que tuve suerte y me dieron el turno para hoy a las 10. Estoy muy contenta, ojalá que todos puedan acceder a la vacunación y podamos tener en paz todo esto”.

Y agregó que “me dijeron que si tengo algún síntoma tome paracetamol cada ocho hora, y la verdad que la atención fue muy buena. Muy organizado”.

