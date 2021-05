Una campeona argentina en 800 metros corrió a un ladrón y lo atrapó en Trelew

La deportista argentina, campeona en 800 metros llegaba junto a otra mujer a su casa, cuando el delincuente escapaba. Lo alcanzó y quedó detenido.

La atleta Evangelina Thomas vivió este lunes lunes una situación desagradable, después de que descubriera que un delincuente había robado algunas de sus pertenencias tras llegar a su casa en la ciudad de Trelew.

Sin dudar, la campeona de 800 metros, comenzó a correr al ladrón y se inició una persecución. Mientras huía, el hombre arrojó una mochila en la que llevaba una notebook que había robado de la casa.

“Me agarró una locura tremenda y no pensé en nada”, señaló que atleta argentina. Vanshi logró alcanzarlo y lo retuvo mientras arribaba al lugar personal de la División Motos. Según informó Radio Chubut, la detención tuvo lugar sobre la calle A.P. Bell esquina Moreteau de Trelew.

Más tarde, la atleta hizo un posteo en sus redes sociales en el que escribió: “Por favor no lo suelten más”, sobre una foto del suceso.

Quién es Evangelina Vanshi Thomas, la campeona argentina de atletismo que corrió y atrapó a un ladrón

Fue modelo, actriz y participó del programa “Combate” en la TV, durante la pandemia. Volvía de entrenar cuando encontró a un intruso escapando por la ventana de su casa.

La atleta Evangelina Vanshi Thomas es una de las mejores del país y competirá a fin de mes en el Campeonato Sudamericano de Guayaquil. Tras retornar a la casa, en Trelew, luego de un entrenamiento, vio como un ladrón escapaba con varias pertenencias por la ventana y lo persiguió.

La campeona argentina de 800 metros corrió detrás del hombre durante 300 metros hasta que lo interceptó y fue agredida, recibiendo varios golpes, pero ayudada por otros vecinos, logró detenerlo. A los pocos minutos llegó la policía para aprender al malhechor y confiscarle una mochila, en la que se encontraron la notebook de Thomas, entre otras cosas.

“Llegué a casa y vi todo desordenado. De golpe me di cuenta que alguien escapaba por la ventana y no lo pensé, salí corriendo detrás, hasta que pude atraparlo”, relató a TN Running la corredora de 29 años.

Además, agregó: “Cuando lo alcancé, me empezó a pegar. Por suerte vinieron vecinos y me ayudaron a retenerlo hasta que llegó la policía. Ahora estoy con miedo de cruzármelo por la calle, por eso espero que lo detengan y no lo liberen”.

Hace unas semanas y después de seis años sin pisar una pista de atletismo, Vanshi Thomas se consagró campeona argentina en la distancia de 800 metros, en una prueba que tuvo a las mejores medio fondistas del país.

Además, cuenta con la séptima mejor marca nacional de todos los tiempos en la distancia. Entrenada por Peto Ruiz, durante el período de inactividad fue modelo, actriz y participó en programas televisivos en los que se debía valer de su destreza física.

Hoy, a poco de volver a representar a la Argentina a nivel internacional, se encuentra nuevamente enfocada: “Estoy feliz por haber vuelto y lograr un campeonato. Empecé de muy chica y tras dejar, volví y hace un año me estaba preparando en silencio”.

Con la incorporación de la meditación y el yoga, Vanshi siente que actualmente está más enfocada que en sus inicios. “Me siento muy bien y mi mente está mejor que nunca”, confiesa.

Dentro de su trayectoria, estuvo en una final de un Mundial de Atletismo de menores. Aparte, sumó varias participaciones en Campeonatos Sudamericanos, como en Torneos Panamericanos de Triatlón. “Por hacer triatlón, el agua y la bicicleta me sumaron resistencia. Corro tanto las pruebas de 800 metros como un medio maratón, pero algún día haré un maratón, tengo muchas ganas”, revela.

LB-CP