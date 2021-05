Copa Libertadores: Racing y San Pablo se enfrentan a partir de las 21:30 en el Morumbí

Racing y San Pablo se miden por la fecha 4 en el Grupo E de la Copa Libertadores, la Academia deberá visitar al conjunto brasileño en el Morumbí a partir de las 21:30 con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

Los de Avellaneda están atravesando su mejor momento desde la llegada de Juan Antonio Pizzi, ya se encuentran en la semifinal en la Copa de la Liga y están a un paso de clasificar a los octavos de final del certamen continental. Viene de dejar afuera desde el punto penal nada más y nada menos que a Vélez, el Fortín había finalizado puntero en la zona 1 de la primera fase.

El fin de semana enfrentará a Boca en el estadio Bicentenario de San Juan en busca de llegar a la final en el campeonato local, el partido se jugará el domingo a las 15:30 y Pizzi pondría la base del equipo titular que jugará hoy.

No fue un comienzo fácil para el ex entrenador de San Lorenzo, Rosario Central, entre otros; desde un comienzo con la dura caída ante River en la final de la Supercopa se puso en tela de juicio su trabajo al frente de la Academia, pero cuando todo parecía indicar que su salida era inminente, los resultados comenzaron a acompañarlo y hoy no se duda de su continuidad, pero claro está como es en nuestro fútbol esto será así hasta que haya una nueva derrota.

Racing viene invicto en la Copa Libertadores, hasta el momento fueron dos empates y dos victorias, de ganar hoy asegura su clasificación o que en su defecto si no puede sumar de a tres también clasifica si Sporting Cristal pierda mañana ante Rentistas.

Es una oportunidad inmejorable para los de Avellaneda sellar la clasificación esta noche, a pesar de enfrentar a uno de los candidatos a quedarse con esta Copa Libertadores, el equipo de Crespo es que cosa serie pondrá en su totalidad a un equipo suplente. Sus grandes figuras como Dani Alves o el posadeño Martin Benítez serán preservados por el técnico argentino para el primer partido que se jugará el jueves ante Palmeiras, por la final del campeonato estadual.

Otra de las ventajas con las que cuenta Pizzi, es que sus jugadores están con un rendimiento muy alto, Gabriel Arias fue la figura ante Vélez y lleva cuatro partidos sin recibir goles, lleva más de 370 minutos con la valla invicta, también se suman Tomás Chancalay y Enzo Copetti quienes están atravesando su mejor momento desde que llegaron a la Academia.

Además del enfrentamiento entre brasileños y argentinos, Sporting Cristal recibirá a Rentistas en el otro juego del Grupo E. La próxima semana, la zona concluirá con los partidos entre San Pablo y el conjunto peruano, mientras que Racing recibirá en Avellaneda a Rentistas. Ambos encuentros se jugarán el martes a las 21.30.

Racing y San Pablo, integran el Grupo E:

Posibles formaciones:

San Pablo: Lucas Perri; Diego Costa, Rodrigo Freitas, Bruno Alves y Luis Orejuela; Rodrigo Néstor, Igor Gomes y Welington; Talles Costa, Joao Rojas, Vitor Bueno.

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Nery Domínguez y Eugenio Mena; Leonel Miranda y Mauricio Martínez; Tomás Chancalay, Ignacio Piatti y Enzo Copetti; Darío Cvitanich.

JD-EP