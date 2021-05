La aplicación de la ESI y la desnaturalización, ejes fundamentales para identificar el abuso infantil

Durante la noche del sábado se viralizó en las redes sociales un video donde se observa a Hernán Coronel, el líder de Mala Fama sosteniendo en su regazo a su nieta mientras que mantiene su mano derecha sobre el torso de la menor por debajo de la remera. El video encendió el alerta ante este tipo de acciones naturalizadas por años y despertó el planteo de hasta dónde se debe llegar cuando se trata del cuerpo y el espacio personal de un niño, uno de los puntos identificados dentro de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

Consultadas sobre esta situación, desde la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia, las profesionales Carolina Caspari a cargo de la Dirección General de Violencia Florencia Gritti del Área de Prevención de Violencia y Abuso de Niños dependientes del Ministerio de Gobierno puntualizaron en la importancia de desnaturalizar este tipo de acciones que invaden el espacio personal y físico del niño, como en el caso del video donde la niña se observa incómoda ante la situación.

“La familia subió este video a las redes como si nada pasara y por ahí bajo el ojo crítico de otras personas que venimos trabajando en la temática, si encendimos la alerta ante esto. Es importante el trabajo de la Educación Sexual Integral (ESI) porque eso nos va a ayudar en principio a empezar a identificar estas cuestiones, sabemos que desde que comenzó a aplicarse realmente como está pensada, un montón de niños empezaron a hablar en la escuela, que es ese primer ámbito que tiene por fuera de la familia, el primer espacio de escucha. Así que es fundamental que a partir de ahí se empiece sobre todo a tratar desnaturalizar” explicaron.

Asimismo, las responsables del área que trabajan desde la prevención a través de la línea 137 atendiendo consultas sobre violencia familiar, de género y sexual las 24 horas, los 365 días señalaron que la situación es muy preocupante sobre todo en provincias como Misiones, donde la cultura patriarcal está instaurada por generaciones tras generaciones.

“En nuestra provincia la tasa de abuso sexual intrafamiliar es altísima. Venimos de una cultura patriarcal y donde el incesto en nuestra provincia es algo de todos los días” advirtieron.

“Nosotros lastimosamente, diariamente trabajamos con casos de violencia sexual con un porcentaje elevado, preocupante. Así que cuando nos hablan de este tipo de situaciones nosotros apostamos siempre para trabajar desde el lado de la prevención. trabajar por ejemplo la ESI, la tan nombrada Ley que se aprobó en 2012, que todavía sigue dando vueltas, que algunas instituciones ya la están trabajando y algunas escuelas no. Nosotros apuntamos siempre a que esta ley se cumpla, que esta ley esté dentro de la curricula de la escuela, y se pueda trabajar con los niños, niñas y adolescentes la temática de los cuidados, que está bien que hagan, que está mal que hagan, esto es mi cuerpo, esto yo lo respeto” explicaron.

Naturalización e identificación del abuso

Por otra parte, las profesionales insistieron sobre la necesidad de la aplicación total de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas como el único espacio de escucha por fuera del ámbito familiar. “es importante la ESI porque va delimitando lo que es el cuerpo y el espacio personal de los niños, y los va empoderando desde chiquitos para que puedan hablar y comentar incluso si pasa esto en la familia, y dentro de la familia no los escuchan que tienen el espacio de la escuela para ir a contar. Si alguna de estas situaciones que tienen que ver con su cuerpo y con su espacio personal los pone incomodos, no les gusta eso no está bien” argumentaron.

Asimismo, puntualizaron de que se trata de una problemática que ha sido tema tabú durante muchos años y que ha llevado a varias generaciones a naturalizar el abuso por cuestiones culturales de prejuicios y desconocimiento, culpabilizando a la víctima sobre las consecuencias “ese mensaje no se transmitió durante un montón de generaciones y había una cuestión de que eso hay que callarse, no hay que decir, de culpabilizar a los niños, porque si a las mujeres adultas se las culpabiliza, a los niños también. Y eso es mucho más dañino psíquicamente para los niños, que ellos sientan que ellos provocaron ese abuso, desde el espacio terapéutico se va a trabajar en revertir estas consecuencias, que ellos no son los responsables, de que eso no estuvo bien, de que esa es la responsabilidad del adulto y que no es de ellos” manifestaron.

Línea 137

“En 2019 habilitamos una dirección nueva que se aprobó en 2019, fue presentada por el ingeniero Carlos Rovira en la Cámara de Diputados. Con el objetivo justamente de que trabajemos todos los que veníamos trabajando con la temática de violencia en un área desde la seguridad por eso somos parte hoy del Ministerio de Gobierno y vamos a trabajar fuertemente con una dirección de prevención donde vamos a dar charlas, jornadas, talleres, a los distintos organismos, instituciones privadas y públicas desde el lado de la prevención que creemos que es el camino” agregaron.

La Línea 137, es una línea gratuita de atención destinada a toda la población las 24 horas, los 365 días para la realización de consultas, no necesariamente denuncias sino para brindar asesoramiento sobre violencia familiar, género y violencia sexual.

Violencia intrafamiliar en pandemia

En ese sentido, las profesionales celebraron la vuelta a clases como espacio de garantía para el niño, no solo como centro educativo sino de contención ante posibles abusos perpetrados dentro del núcleo familiar, que en contexto de pandemia no podía establecerse. “la escuela como espacio social es importantísima incluso mucho más allá de lo pedagógico o el aprendizaje sino por todas estas otras cuestiones que están pasando y la violencia intrafamiliar con las condiciones de encierro era un factor de riesgo sumamente potenciada” indicaron.

MG-EP