Vecinos de Puerto Piray mandaron a instalar una antena para tener internet pero el intendente no autoriza su uso

En el marco del reclamo de los vecinos de Puerto Piray por la falta de conectividad, Jorge Lezcano, intendente de la localidad, atribuyó el problema al hecho de que la empresa contratada por los vecinos no se presenta a firmar los permisos necesarios para la habilitación del servicio.

Jorge Lezcano – Radio Libertad

En el kilómetro 7, sobre la Ruta Nacional 12, viven al menos 100 familias pertenecientes al Barrio Santa Teresita y Barrio Baraco, que no cuentan con señal telefónica ni servicio de internet. Ante la falta de respuestas, con el aporte de cada vecino, recaudaron una suma de dinero que les permitió comprar una antena que les provea tanto con señal telefónica como con wifi.

Con respecto a la antena, Lezcano afirmó que desde la Municipalidad nunca se autorizó su instalación con anticipación, ya que se trata de una antena con importante porte que fue instalada en lo que aparentemente sería terreno de un vecino, pero en realidad se trata de un terreno fiscal que corresponde a la Municipalidad.

No obstante, admitió que existe una problemática en dicho barrio debido a la falta de conectividad e indicó que el Municipio está tramitando un programa nacional con el objetivo de brindar internet a este sector que permanece prácticamente incomunicado.

En este sentido, dijo que al tomar conocimiento a través de las redes sociales de los reclamos, se presentó varias veces en el barrio en cuestión para conversar con los vecinos y se comprometió a solucionar el problema de la conectividad dentro de 15 o 20 días.

“La Municipalidad de Puerto Piray tiene wifi en sus plazas, en los entes no gubernamentales y gubernamentales; en su momento, cuando no había señal le dio wifi gratis a toda la comunidad. Lejos estoy de impedir o hacer algo relacionado a que no tengan señal”, manifestó Lezcano.

El intendente aclaró que la antena está instalada, pero no se habilitó la comercialización del servicio de internet, debido a que la empresa aún debe completar ciertos documentos a fin de regularizar su situación con el Municipio.

“La antena ya estaba montada sin permiso; nosotros los fuimos a buscar para que regularicen medianamente los papeles porque la responsabilidad si pasara algo con esa antena a cualquier vecino o transeúnte es del Municipio, y el responsable del Municipio soy yo”, apuntó Lezcano en referencia a la constancia de la autorización del montaje de la antena.

Por otra parte, indicó que desde el Municipio se trabaja para que cada barrio cuente con conectividad, pero en este caso se trata de una zona muy alejada y por este motivo, el proceso sería más complicado.

Sin embargo, aclaró que continúa trabajando en el esquema técnico para que, ya sea a través de una empresa privada o de un ente estatal, se solucione este problema de conectividad que afecta a un sector de la comunidad.

La falta de conectividad en Puerto Piray que afecta a 100 familias

Vecinos de Puerto Piray aseguran que están incomunicados, debido a que viven en una zona de la Ruta Nacional 12, a la que no llega ni siquiera la señal telefónica.

En diálogo con Misiones Online, Lorenzo Bareiro, vecino de Puerto Piray, contó que “en esta zona suceden accidentes y para pedir ambulancias hay que salir corriendo a buscar señal. Los chicos no tienen internet, con la pandemia se complicó todo y no encontramos respuestas por parte del gobierno municipal”.

Ante la falta de respuestas, con el aporte de cada vecino, recaudaron una suma de dinero que les permitió comprar una antena que les provea tanto con señal telefónica como con wifi.

“Compramos una torre homologada, nueva que fue comprada en Buenos Aires. Los cálculos están hechos por ingenieros civiles matriculados y los planos fueron firmados por el colegio de ingenieros” contó Bareiro.

A pesar de esto y de que ya estaba instalada la antena, la empresa debió retirarse quedando así la torre que compraron los vecinos, sin uso.

“En el pueblo existen muchas empresas prestadoras de servicio que trabajan normalmente y no tienen los permisos que nos exigen a nosotros. Estamos peleando para tener señal, todo en paz y en armonía. No queremos cortar la ruta. Tenemos derechos”, manifestó.

