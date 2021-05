El descargo del cantante de Mala Fama tras las acusaciones por un video con su nieta

Gran revuelo se generó en estos días tras la viralización de un video en el que se puede ver a Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, junto a nieta y que provocó la reacción de muchas personas acusando al artista de “manosearla” a la nena.

El video lo muestra al cantante con la influencer La Chabona sentados compartiendo una comida con otras personas. El repudio escaló en redes luego de que los usuarios notaran un comportamiento inadecuado de parte de Coronel: en las imágenes se lo ve al cantante tocar por debajo de la remera a su nieta que estaba sentada en su falda mientras él comía.

En las redes muchos salieron a acusar de pedofilia o abuso a Coronel. Y hasta se volvió tendencia el hashtag #MalaFamaEnfermo.

El cantante, conmocionado, realizó su descargo argumentando que “no hay nada que aclarar”. “Si ven el video todo lo que pasó ahí es un acto de amor y de paciencia. A esa niña yo no la estaba manoseando, a esa niña yo la crió desde que nació y es mi mayor orgullo”, expresó en diálogo con Crónica TV.

Para concluir, se calificó de “ratas” a las personas que viralizaron el video “con malas intenciones”: “Yo no me merezco esto, mi gente no se merece esto y están hablando de malicia porque nunca vinieron a mi casa, no me conocen y tampoco saben la historia que yo tengo con mis nietas y con mi gente”, sostuvo. “No tengo mucho que aclarar”, reiteró.

Luego, según reveló Infobae, el cantante contó que la menor se llama Victoria y que su padre la abandonó cuando era bebé. “La crié y la protegí de las ratas, de los accidentes y de los degenerados, y voy a estar siempre yo. No digan esas giladas porque Victoria fue siempre muy cuidada y se le dio mucho amor”, dijo el músico.

Además, desde su entorno dijeron a Clarín que el cantante “está dispuesto a hacer todas las pericias que sean necesarias; mientras tanto no debería haber tal condena social por algo que se presta a tanta confusión”.

Por estas horas, la Chabona también salió en defensa de Coronel. «El chabón está muy mal. Yo puedo dar mi testimonio porque yo estuve ahí. Estuve con mi representante, Christian Manzanelli y en ningún momento el chabón se zarpó o manoseó a su nieta”, manifestó María Palacios.

Fuente: LaVoz

