Karting: la tercera fecha del Campeonato Misionero brilló en Oberá 

El Campeonato Misionero de Karting cumplió con una nueva exitosa tercera fecha en el Kartódromo Ciudad de Oberá marcando un récord de 93 pilotos. Los que festejaron fueron Damián De Lima en Categoría 4T Estándar, Santiago Prates en Máster 200, Renato Longarzo en 110cc, Manuel Fredrich en 10hp, Diego Barchuk en Cajeros Promocional 2T, el primer triunfo puntuables en la categoría Escuela que se llevó Francisco Morgenstern. En Categoría 4T Senior, Damián De Lima y Copa Damas que se llevó en pista, Alicia Graef, aunque la clasificación final quedó “en suspenso por maniobras”

Con un clima esplendido se vivió esta nueva fecha de la temporada en la capital del monte. La próxima fecha se correrá en el Kartódromo Jambrina Pastori del Autódromo Rosamonte de Posadas.

Así fueron los espectáculos finales

En Copa Damas, Alicia Graef partió primera y se escapó en la punta de las posiciones. La lucha cerrada se vio en los primeros giros con Fiorella Santamaría y Loreley Alegre que en cada sector del circuito no se sacaban diferencias. Finalmente, Alegre del Facundo Racing logró superarla a Fiore en un lindo duelo de las chicas.

La líder, Caty Graef fue contundente a lo largo de las diez vueltas disputas, mientras que Santamaría puso todo lo que pudo para alcanzar el segundo lugar, pero Alegre se mantuvo firme.

Así, Alicia Graef se impuso entre las chicas segunda quedó Loreley Alegre y tercera, Fiorella Santamaría. La categoría quedó en suspenso por deportiva en el cual los comisarios deportivos están evaluando maniobras. La misma se definirá mediante un informe de los comisarios deportivos el martes próximo.

En 10hp, Da Silva no dejó dudas en la carrera final porque se desprendió de sus rivales, pero Manuel Freidrich pudo descontar y fue a buscarlo al primero. Pudo superar al posadeño, el piloto del DRS Competición aprovechó un envión impresionante de su karting para ahora él desprenderse de la punta de la competencia.

El piloto de Alem, Manuel Freidrich terminó abrochando el triunfo segundo Julio Da Silva y tercero, Martín Jackulski.

En 110cc Renato Longarzo partió en la punta de la competencia y el chiquitín demostró su jerarquía. Nadie pudo con el posadeño a lo largo de los diez giros disputados.

Disputado duelo se vio por el podio, en el cual finalmente fue para Longarzo, terminó segundo el piloto de Alem, Ian Hummel y tercero, Santino Dolce.

Luego fue el turno de la categoría Escuela, en el cual Francisco Morgenstern encabezo el pelotón mientras que los peques desde el segundo y el tercero, Gritti y Mateo Panasiuk lucharon por los puestos de podio.

La Cajeros Promocional 2T con 16 karting en pista dieron un gran espectáculo durante toda la jornada, en la carrera final, el local Leo Stupiski encabezó la grilla de partida y el verde no dejó dudas en la primera vuelta. En el segundo lugar marchaba Diego Barchuk, el posadeño dio todo para avanzar a la carrera pero tampoco se podía desprender del experimentado Walter Nobs y cuarto, quien se impuso en una de las serie, Maximiliano Hipólito.

Sobre final, Pawluk superó al ex campeón Hipólito en emocionante duelo por los primeros puestas de esta categoría espectáculo del Misionero de Karting.

El golpe de escena se vivió en último giro, Leandro Stupiski tuvo un problema mecánico y lo aprovechó el pescador Diego Barchuk convirtiéndose en un nuevo ganador.

Así, Barchuk consiguió su primer triunfo en la categoría segundo, Maximiliano Hipólito y tercero, un luchador como Sergio Pawluk.

En la 4T Senior, la experiencia de Damián De Lima se hizo sentir en el comienzo de la carrera final de esta categoría que con 12 kartings, pero con varios pilotos candidatos a la victoria dio lo suyo en la tarde de la capital del monte. De Lima aprovechó los roces del inicio y no soltó jamás la punta de la competencia. En el segundo lugar, el buen avance de Yonatan Lukoski que intentaba acercarse al ex campeón de Alem y tercero, el andar de buen ritmo de Manuel Pascual.

De esta manera, en competencia el podio fue para el piloto de Alem, De Lima, Lukoski (Roca) y el posadeño Manuel Pascual.

En la revisación técnica, hubo novedades, tanto Lukoski como Pascual fueron excluidos por “válvulas”. De esta forma, Alan Bohn fue segundo y tercero, Ricardo Chini Liesenfield.

La categoría Máster 200cc Santiago Prates, pudo tomarse revancha de lo que fue la final y superó a Cristian Fleck. Prates logró un nuevo triunfo, como aquella primera del año, segundo Fleck, tercero, Juan Finten.

La categoría 4T Estándar largó mejor Ayrton Bose, el piloto de San Ignacio del DyL Competición pero sin cumplirse la primera vuelta, Joaquin Alenka y Cristian Feidel en la parte alta del circuito tuvieron un toque se accidentaron, lo cual se derivó a una bandera roja. Los pilotos sin inconvenientes físicos y luego de la asistencia médica correspondiente el espectáculo siguió.

La carrera se pudo reiniciar y el que aproveche este momento fue Damián De Lima superando a Ayrton Bose en un duelo de titanes de la Estándar. Damián se pudo escapar, la lucha inicialmente quedó centrada en el tercer lugar entre Bustos y Mauricio De Lima

El ganador de la categoría Senior, quería más, si, iba en busca de ese nuevo doble triunfo, la lucha seguía por el tercer escalón del podio, porque Bose se mantenía firme en el segundo lugar buscando descontar al piloto de Alem y mientras que Bauti Bustos y el cuarto Mauricio De Lima iban muy ajustados en cada sector del circuito.

Finalmente, De Lima repitió un nuevo doble en el Karting Misionero ganando dos categorías fue segundo Ayrton Bose y tercero Bautista Bustos, todos pilotos que luchan por el campeonato.

La próxima fecha, según el calendario se disputará el 20 de junio en el Kartódromo Jambrina Pastori del Autódromo Rosamonte de Posadas.

Final 4T Estandar a 13 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (00:50.742)81.944 km/hAlicia Graeff

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 602 Damian De Lima 14:38.544 0.000 13 1:06.960 2 62.097 km/h

2 611 Ayrton Max Bose 14:40.174 1.630 13 1:07.246 6 61.833 km/h

3 651 Bautista Bustos 14:41.755 3.211 13 1:07.118 3 61.951 km/h

4 641 Mauricio De Lima 14:41.865 3.321 13 1:07.077 3 61.988 km/h

5 650 Fernando Ledezma 14:49.958 11.414 13 1:07.117 5 61.952 km/h

6 604 Adriano Lukoski 14:52.884 14.340 13 1:07.295 3 61.788 km/h

7 108 Alicia Graeff 14:56.740 18.196 13 50.742 2 81.944 km/h

8 658 Fernando Steffen 15:04.248 25.704 13 1:08.538 10 60.667 km/h

9 682 Nicolas Finten 15:07.976 29.432 13 1:08.565 3 60.643 km/h

10 609 Ulises Ricardo Sanchez 15:25.125 46.581 13 1:08.613 12 60.601 km/h

11 656 Cristian Fiedler 15:29.801 51.257 13 1:10.162 9 59.263 km/h

12 663 Hector Joaquin Alenka 15:30.521 51.977 13 1:10.237 9 59.2 km/h

13 601 Ezequiel Torres 14:42.086 1 lap 12 1:11.782 2 57.925 km/h

14 677 Franco Martinez 15:41.320 1 lap 12 1:15.718 10 54.914 km/h

15 637 Alejandro Morales 11:43.899 3 laps 10 1:08.475 3 60.723 km/h

16 618 Matias Andino 8:05.316 6 laps 7 1:07.418 5 61.675 km/h

17 636 Alfredo Becker Caballero 1:14.222 12 laps 1 1:12.263 1 57.54 km/h

18 687 Cesar Alejandro Gomez 1:42.402 12 laps 1 1:41.641 1 40.909 km/h

Final Escuela a 10vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km8 (01:15.032)55.416 km/hFrancisco Morgensten

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 12 Francisco Morgensten 13:21.888 0.000 10 1:15.032 8 55.416 km/h

2 8 Lautaro Nicolas Gritti 13:28.792 6.904 10 1:15.224 6 55.275 km/h

3 6 Mateo Ivan Panasiuk 13:35.132 13.244 10 1:15.791 9 54.861 km/h

4 93 Felipe Gonzales 13:40.524 18.636 10 1:16.262 5 54.523 km/h

5 9 Facundo Hettinger 13:42.542 20.654 10 1:17.234 2 53.836 km/h

6 5 Juan Bautista Silvero 13:42.784 20.896 10 1:16.246 10 54.534 km/h

7 10 Mateo Hettinger 13:52.879 30.991 10 1:16.061 7 54.667 km/h

8 33 Lautaro Vonsteiger 13:55.203 33.315 10 1:16.978 4 54.015 km/h

9 56 Juan Cruz Fiedler 13:57.643 35.755 10 1:17.202 3 53.859 km/h

10 50 Felipe Morgensten 14:07.044 45.156 10 1:15.897 4 54.785 km/h

11 27 Thiago Schlesinger 14:18.162 56.274 10 1:18.775 6 52.783 km/h

12 51 Nestor Joaquin Quirelli 14:42.878 1:20.990 10 1:21.299 2 51.145 km/h

13 14 Tadeo Pablo Rogaczewski 14:43.029 1:21.141 10 1:21.500 8 51.018 km/h

14 24 Emiliano Brandt 14:02.603 1 lap 9 1:26.016 5 48.34 km/h

15 4 Lucio Sebastian Sartori 14:08.750 1 lap 9 1:26.313 4 48.174 km/h

16 7 Luciano Soto 14:25.664 1 lap 9 1:25.644 5 48.55 km/h

Final 10 Hp a 9 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km7 (01:08.883)60.363 km/hRamiro Manuel Friedrich

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 708 Ramiro Manuel Friedrich 10:29.023 0.000 9 1:08.883 7 60.363 km/h

2 706 Julio Da Silva 10:32.763 3.740 9 1:09.529 2 59.802 km/h

3 705 Martin Jakulski 10:32.905 3.882 9 1:09.679 5 59.674 km/h

4 701 Alejandro Barrios 10:43.328 14.305 9 1:10.571 2 58.919 km/h

5 786 Tobias Perez 10:48.103 19.080 9 1:10.664 7 58.842 km/h

6 730 Claudio Chejovick 13:46.338 1 lap 8 1:10.824 2 58.709 km/h

7 710 Candela Belen Espindola 1:16.001 8 laps 1 1:15.231 1 55.27 km/h

8 721 Gaston Contreras 1:16.555 8 laps 1 1:16.077 1 54.655 km/h

Final 110 a 10vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km3 (01:07.721)61.399 km/hRenato Longarzo Skanata

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 302 Renato Longarzo Skanata 11:32.304 0.000 10 1:07.721 3 61.399 km/h

2 310 Ian Hummel 11:50.011 17.707 10 1:09.717 10 59.641 km/h

3 301 Santino Dolce 11:51.060 18.756 10 1:08.474 2 60.724 km/h

4 307 Pablo Plocher 11:51.761 19.457 10 1:09.955 4 59.438 km/h

5 309 Griselda Ailen Da Silva 12:16.645 44.341 10 1:12.475 5 57.372 km/h

6 322 Bruno Ezequiel Melo 12:29.992 57.688 10 1:13.414 7 56.638 km/h

7 318 Valentino Gorostiague 11:55.681 1 lap 9 1:14.443 2 55.855 km/h

8 341 Maitena Bustos 12:25.953 1 lap 9 1:11.849 7 57.871 km/h

9 306 Tomas Alcaraz 5:45.382 6 laps 4 1:10.323 3 59.127 km/h

10 386 Leonardo Perez 1:46.795 9 laps 1 1:46.250 1 39.134 km/h

Final 200 Master a 10 Vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:05.668)63.319 km/hSantiago Prates

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 512 Santiago Prates 11:15.712 0.000 10 1:05.668 2 63.319 km/h

2 555 Cristian Fleck 11:27.254 11.542 10 1:08.121 7 61.038 km/h

3 501 Juan Finten 11:28.721 13.009 10 1:07.475 6 61.623 km/h

4 514 Nicolas Bonda 9:09.205 2 laps 8 1:07.984 3 61.161 km/h

Final Cajeros Promocional a 14 vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km1 (01:02.225)66.822 km/hLeandro Stupiski

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 222 Diego Barchuk 15:31.995 0.000 14 1:05.016 2 63.953 km/h

2 241 Sebastian Hipolito 15:35.891 3.896 14 1:05.130 5 63.842 km/h

3 207 Sergio Pawluk 15:38.045 6.050 14 1:06.019 5 62.982 km/h

4 286 Kevin Rodriguez 15:39.918 7.923 14 1:06.313 5 62.703 km/h

5 215 Cinthia Iwanczuk 15:46.210 14.215 14 1:06.109 5 62.896 km/h

6 252 Andres Kruse 15:51.704 19.709 14 1:06.904 5 62.149 km/h

7 234 Mauricio Hlynianyj 16:07.556 35.561 14 1:07.616 4 61.494 km/h

8 233 Javier Socziuk 16:24.941 52.946 14 1:06.183 1 62.826 km/h

9 208 Walter Nobs 15:35.336 3.341 14 1:05.808 6 63.184 km/h

10 232 Leandro Stupiski 16:50.821 1:18.826 14 1:02.225 1 66.822 km/h

11 225 NIcolas Hettinger 15:31.630 1 lap 13 1:07.740 2 61.382 km/h

12 244 Maria Agustina Tajada 10:35.983 5 laps 9 1:08.751 4 60.479 km/h

13 243 Mariano Manuel Tajada 4:42.640 10 laps 4 1:08.882 4 60.364 km/h

14 237 Gaston Arriola 3:22.427 11 laps 3 1:06.313 2 62.703 km/h

15 273 Fabian Carre 3:26.584 11 laps 3 1:08.104 3 61.054 km/h

16 221 Cristian Hettinger 2:15.816 12 laps 2 1:07.187 2 61.887 km/h

4T Senior

1 441 Damian De Lima 12:04.188 0.000 11 1:05.222 9 63.751 km/h

2 401 Alan Bhon 12:12.819 8.631 11 1:05.764 2 63.226 m/h

3 444 Ricardo Liesenfeld 12:21.652 17.464 11 1:05.215 2 63.758 km/h

4 425 Christian Sartori 12:22.439 18.251 11 1:06.071 4 62.932 km/h

5 414 Robetino Lukoski 12:25.595 21.407 11 1:06.543 6 62.486 km/h

6 422 Fernando Da Rosa 12:25.596 21.408 11 1:06.397 4 62.623 km/h

7 432 Guillermo Brizuela 12:56.153 51.965 11 1:08.971 3 60.286 km/h

8 402 Nicolas Fehlauer 10:06.078 3 laps 8 1:13.008 6 56.953 km/h

9 404 Matias Witzke 1:13.030 10 laps 1 1:11.140 1 58.448 km/h

EXCLUIDOS POR TÉCNICA (VALVULA)

460 Yonatan Lukoski 12:07.183 2.995 11 1:05.082 9 63.889 km/h

440 Manuel Pascual 12:09.528 5.340 11 1:05.333 2 63.643 km/h

Final 10 HP a 10 vtas

Karting @ Autodromo Obera Kart (Argentina) • 16 May 2021 by FeMad Misiones

LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor

1.1550 km2 (01:07.912)61.226 km/hAlicia Graef

All ResultsResults By ClassLap ChartCompare

Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 108 Alicia Graef 11:29.855 0.000 10 1:07.912 2 61.226 km/h

2 106 Loreley Alegre 11:38.314 8.459 10 1:08.798 4 60.438 km/h

3 104 Fiorella Santamaria 11:39.060 9.205 10 1:08.556 8 60.651 km/h

4 119 Mariel Alejandra Drozinsky 11:39.426 9.571 10 1:08.166 10 60.998 km/h

5 121 Miriam Rojas 11:41.064 11.209 10 1:08.763 4 60.469 km/h

6 118 Martina Mrakava 11:53.572 23.717 10 1:09.862 10 59.517 km/h

7 105 Milagros Finten 11:55.354 25.499 10 1:10.027 6 59.377 km/h

8 103 Melisa Barrios 11:55.532 25.677 10 1:08.797 4 60.439 km/h

9 111 Zoe Florentin 11:57.840 27.985 10 1:10.401 5 59.062 km/h

